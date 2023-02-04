Дмитрий Селюк: «Туре понравилось в Грозном, мусульмане стремятся туда попасть. Может, христианам не так комфортно – там важно правильно себя вести, одеваться»

Теги Яя Туре премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк Рамзан Кадыров Матч ТВ религия Футбол

Агент Дмитрий Селюк заявил, что Яя Туре понравилось в Грозном. 

– А как Туре в целом время в Грозном?

– Понятно, что ему понравилось. Он же мусульманин. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть. Это касается и Конате с Гбамбле. Они все взахлеб рассказывают, как там все красиво сделано: мечети, город.

Это комфортная среда для человека, который знает правила поведения. Допустим, Роналду в Саудовской Аравии будет сложно, так как он не мусульманин. Он не понимает, что в этом мире неправильно ходить полуголым.

Что касается самого «Ахмата», то руководителям клуба решать, как им лучше поступать. Но я бы мог предложить сделать все по аналогии с «Атлетиком» из Бильбао, где играют только баски. А в «Ахмате» можно сделать так, чтобы играли только мусульмане. Потому что для них нахождение в Грозном – в радость.

Может быть, для христиан там не настолько комфортно. Приезжают же женщины, подруги, а там важно правильно себя вести, одеваться. Надо все знать.

Мне доставляет удовольствие сотрудничать с Грозным. У них всегда если что-то сказано, то сделано. Мои завистники боятся разговаривать с ними и всякие гадости про меня лить даже. Ведь с «Ахматом» не забалуешь. У нас очень хорошие взаимоотношения.

Плюс, у моей жены практически все родственники жили в Грозном. И она сама ездила туда все время, пока мы жили в России. Поэтому мне и самому всегда хотелось, чтобы мои футболисты играли в Грозном. Я уверен, что «Ахмат» – та сила, которая может реально бороться за призовую тройку.

– С Рамзаном Кадыровым Яя же тоже встречался. Какое у него впечатление осталось?

– Да, встречался. У него от Грозного и от руководства клуба лучшие впечатления. Иногда создается ареол, якобы в Грозном грозные люди. Кого-то это настораживает. Но они если договорились, то все будет исполнено, сказано – сделано. Для работы это шикарно. Все очень профессионально.

Во многих других клубах – шарашкина контора, грабят, сидят идиоты. Удивляет даже, где учились такие. А там порядок и уважение! Соблюдена вертикаль власти, очень важный момент, – сказал бывший агент Туре, работавшего в тренерском штабе «Ахмата».

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ За Валенсию с 1999
Эволюция у них проходит с опозданием в несколько десятков тысяч лет
У них нет эволюции, только деградация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ =KoT=
А вот почему-то они у нас не ведут себя правильно, танцуют, кричат (как обезьяны) прыгают и Т.Д. НООО... только у нас, у себя они все правильные
Почему "как"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Zeynali
Ответ За Валенсию с 1999
Предки мусульман до ислама каким богам поклонялись? Неправильным богам? А если правильным, то получается, они предали своих предков?
Тюркские народы исповедовали религию Солнца под названием Тенгри. Персидские народы были зороастрийцами. Африканские мусульмане поклонялись каким-то местным учениям. Пакистанцы до ислама были буддистами. Как и большинство азиатских мусульман. Арабы до ислама были язычниками. Что правильно, что не правильно, каждый решает для себя. Главное чтобы свобода одних не превращалась в угнетение других. И события в Иране показывают, что людям конкретно хочется жить, как они считают нужным. А не так, как им указывают. Отличная тенденция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Mikas7
ну хоть не тот самый Ахмат который пустил по кругу журналистку Зинцову с НТВ
Вроде ж утка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Ответ Emin Zeynali
В Коране написано: "Есть две земли. Первая - земля Аль-Ислам. Мусульманский мир. Там мусульманин должен быть культурным, воспитанным, приличным. Должен соблюдать закон, уважать женщин и пожилых, Вторая - земля Аль-Джихад. Это не мусульманский мир. Там мусульманину можно делать всё, что хочется - даже убивать." Дословно не помню, но смысл понятен. Мне эти цитаты из Корана в ужасе цитировал знакомый учитель музыки из Кремоны. Этнический марокканец, джазовый пианист, жена итальянка, много лет в Италии живёт. И конечно в ужасе от поведения своих земляков в Европе. Конечно, таких как пианист тоже немало. Но в большинстве ужасная публика.
Так в большинстве туда едет самый низкий класс, неустроенный в обществе. Это как у нас в России на стройку в основном катается самая низшая каста из деревень Средней Азии. Я не сторонник агрессивного ислама, но из того, что я знаю в Библии, там столько бойни и насилия, что мало не покажется.

А европейцам жаловаться на это не надо - дешёвая рабочая сила поддерживает их уровень жизни, тоже самое касается и России. В тех же Нидерландах, например, очень уважают своих мигрантов и понимают, что без этого они не могли бы существовать в таком комфорте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Zeynali
Ответ =KoT=
А вот почему-то они у нас не ведут себя правильно, танцуют, кричат (как обезьяны) прыгают и Т.Д. НООО... только у нас, у себя они все правильные
В Коране написано: "Есть две земли. Первая - земля Аль-Ислам. Мусульманский мир. Там мусульманин должен быть культурным, воспитанным, приличным. Должен соблюдать закон, уважать женщин и пожилых, Вторая - земля Аль-Джихад. Это не мусульманский мир. Там мусульманину можно делать всё, что хочется - даже убивать." Дословно не помню, но смысл понятен.

Мне эти цитаты из Корана в ужасе цитировал знакомый учитель музыки из Кремоны. Этнический марокканец, джазовый пианист, жена итальянка, много лет в Италии живёт. И конечно в ужасе от поведения своих земляков в Европе. Конечно, таких как пианист тоже немало. Но в большинстве ужасная публика.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Ответ Афросамурай
Он Украину покоряет
В комментариях свой "Бахмут".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
almatbarsa
Ответ За Валенсию с 1999
Предки мусульман до ислама каким богам поклонялись? Неправильным богам? А если правильным, то получается, они предали своих предков?
Ислам существовал с начала времен так как ислам это про веру в Единого Бога. Если ты спрашиваешь в кого верили многие арабы незадолго до прихода заключительного Божьего посланника, то они верили во множество богов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афросамурай
Ответ Владимир Владимир
Ты оскорбляешь целый народ, даже не попытавшись вникнуть в суть проблемы, просто ограничившись шортами. Вряд ли ты понимаешь, что за народы там живут и как мыслят, как устроена их жизнь и быт. Эти люди там живут в заложниках Рамзана, которого кормит русский президент, иначе бы давным давно Кадырова свои же разорвали бы. Я просто другой вопрос задам - в чем ты, как русский (или какой-то другой национальности), лучше эволюцинировал, чем условный чеченец? Что в тебе особенного?
Он Украину покоряет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikas7
Ответ David Aprasidze
А че сама не дала. Все для фронта, все для победы как грится
зачем тогда бить оператора до полу смерти?тоже для фронта?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Ответ Mikas7
ну хоть не тот самый Ахмат который пустил по кругу журналистку Зинцову с НТВ
Это о чем? Не слышал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Aprasidze
Ответ Mikas7
ну хоть не тот самый Ахмат который пустил по кругу журналистку Зинцову с НТВ
А че сама не дала. Все для фронта, все для победы как грится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Ответ За Валенсию с 1999
Эволюция у них проходит с опозданием в несколько десятков тысяч лет
Ты оскорбляешь целый народ, даже не попытавшись вникнуть в суть проблемы, просто ограничившись шортами. Вряд ли ты понимаешь, что за народы там живут и как мыслят, как устроена их жизнь и быт. Эти люди там живут в заложниках Рамзана, которого кормит русский президент, иначе бы давным давно Кадырова свои же разорвали бы.

Я просто другой вопрос задам - в чем ты, как русский (или какой-то другой национальности), лучше эволюцинировал, чем условный чеченец? Что в тебе особенного?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
Ответ андрэ
От шайтаны эти русские - в своих русских городах заставляют вести себя мусульман не так как у себя на родине, тьфу на этих русских
А зачем колонизировали Северный Кавказ? Почему не позволили быть Ичкерии в 90-х? Потому что нефть, наркотрафик, промышленность, как минимум. Ну тогда нечего жаловаться на мусульман, они когда могли - проголосовали действием за то какое они хотят будущее. Две войны было.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антимосковский
Ответ evil
Говорят, болельщиков зенита в Грозном преследуют
а к болельщикам спартака даже прикасаться запрещено
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikas7
Ответ Антонио Мартынов
Это тот самый Туре, который всем проституток хотел заказать перед благотворительном матчем?)
ну хоть не тот самый Ахмат который пустил по кругу журналистку Зинцову с НТВ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
От шайтаны эти русские - в своих русских городах заставляют вести себя мусульман не так как у себя на родине, тьфу на этих русских
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Ответ Никита Давыдкин
Тогда милости прошу перекатиться обратно в язычество. Тогда заживём
Я лишь задаю вопросы и привожу факты. В чём язычество лучше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Говорят, болельщиков зенита в Грозном преследуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Ответ =KoT=
А вот почему-то они у нас не ведут себя правильно, танцуют, кричат (как обезьяны) прыгают и Т.Д. НООО... только у нас, у себя они все правильные
Эволюция у них проходит с опозданием в несколько десятков тысяч лет
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Это тот самый Туре, который всем проституток хотел заказать перед благотворительном матчем?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Schaaf
Ответ Alexander Gustafsson0709
Вы думаете , если он сказал , значит так и есть ?
Причем тут он? На ютубе сами чеченцы снимают то, как они подходят к парням в шортах и говорят, что так не положено одеваться тут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Давыдкин
Ответ За Валенсию с 1999
Христиане верят в еврейского Бога, хотя даже евреи не особо почитают его. К тому же збс верить в то, что привнесено насильно, с реками крови и вырезанием населения за неприятие новой веры (крещение Руси)
Тогда милости прошу перекатиться обратно в язычество. Тогда заживём
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Ответ Никита Давыдкин
А предки христиан каким до христианства богам поклонялись? Тоже неправильным? А затем оказалось, что и сами христиане поклоняются богу по-разному и произошёл раскол на католичество и православие. В 15 веке оказалось, что и католики как-то не особо верны в своих служениях - появился протестантизм, да и в нём тоже различий целая гора. Затем и в России поняли, что тоже как-то неправильно поклоняются богу, и началась реформа Никона. Так что непонятно на что ваш комментарий направлен
Христиане верят в еврейского Бога, хотя даже евреи не особо почитают его. К тому же збс верить в то, что привнесено насильно, с реками крови и вырезанием населения за неприятие новой веры (крещение Руси)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
=KoT=
А вот почему-то они у нас не ведут себя правильно, танцуют, кричат (как обезьяны) прыгают и Т.Д. НООО... только у нас, у себя они все правильные
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий