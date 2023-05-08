«Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях. Усиливать их вредно». Туре о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов

Яя Туре отреагировал на слова Дмитрия Селюка о шаманском проклятии.

Напомним, бывший агент ивуарийца извинился за критику в адрес «Манчестер Сити» и главного тренера команды Пепа Гвардиолы, сказав: «Шаманы уже сняли проклятие, Пеп выиграет ЛЧ в ближайшие 3 года».

«СМИ цитируют слова моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и ленивыми стереотипами об африканских проклятиях.

СМИ... Двигайтесь дальше, пожалуйста. Этот человек никоим образом не представляет меня. Усиливать эти стереотипы вредно», – написал экс-хавбек « ».