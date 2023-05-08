«Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях. Усиливать их вредно». Туре о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Дмитрий Селюк агенты Футбол

Яя Туре отреагировал на слова Дмитрия Селюка о шаманском проклятии.

Напомним, бывший агент ивуарийца извинился за критику в адрес «Манчестер Сити» и главного тренера команды Пепа Гвардиолы, сказав: «Шаманы уже сняли проклятие, Пеп выиграет ЛЧ в ближайшие 3 года».

«СМИ цитируют слова моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и ленивыми стереотипами об африканских проклятиях.

СМИ... Двигайтесь дальше, пожалуйста. Этот человек никоим образом не представляет меня. Усиливать эти стереотипы вредно», – написал экс-хавбек «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Фрэнк Канистра
Ахах, даже Туре уже открестился от поехавшего Селюка)))
+52
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Газонокосильщик Хави
т.е. погба лох, которого разводили. никогда такого не было.
+18
0
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Пацанчик реальный
Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях,сказал голый обмазанный кровью Яя Туре,втыкающий иголки в куклу,поразительно похожую на Пепа!
+13
0
+13
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Nick Crosier
Яя Туре был в Ахмате,так что у него только один Шаман,тот который Я-русский.
+3
-2
+1
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Metalloid
Ответ Пацанчик реальный
Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях,сказал голый обмазанный кровью Яя Туре,втыкающий иголки в куклу,поразительно похожую на Пепа!
О, это прям сцена из Адвоката Дьявола )
+1
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svft
не связывайте меня с этим бредом и стереотипами, а не то прокляну!
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fisher40
Ответ Metalloid
О, это прям сцена из Адвоката Дьявола )
скорее из "Сердца Ангела"
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Dimonty
Ответ Nick Crosier
Яя Туре был в Ахмате,так что у него только один Шаман,тот который Я-русский.
КАК ЖЕ МНЕ ПОВЕЗЛООО
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