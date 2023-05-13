«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»
«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками».
Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.
«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», – говорится в сообщении красно-белых.
И он тут же совершает еще одну ошибку, которая повлияла на исход встречи.
Что тут можно добавить?
Но Шаманцев опять уберет его в ФНЛ, и вернет через пару месяцев, жалуясь на нехватку кадров.