«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Матч ТВ Евгений Кукуляк ЭСК РФС Футбол

«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками».

Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», – говорится в сообщении красно-белых. 

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18 комментариев

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Bartez1986
вот сектой называют Спартак. а Зенит - не секта? Ренан наступает на ногу - все нормально, игровой момент. Денисов никуда не наступает и получает удаление. И питерские минусуют комменты, что левое удаление. у самих-то как с головой?
+36
-10
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Кузбасс
Человека только вернули в РПЛ после грубой ошибки(какое совпадение!) в пользу Зенита.
И он тут же совершает еще одну ошибку, которая повлияла на исход встречи.
Что тут можно добавить?
Но Шаманцев опять уберет его в ФНЛ, и вернет через пару месяцев, жалуясь на нехватку кадров.
+11
-3
+8
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Ильдар Фарукшин
Вернули судить, опять касяк. Так может пора на пакой. Или у него как кошки 9 жизней
+3
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Пользователь Huawei
Ответ Bartez1986
вот сектой называют Спартак. а Зенит - не секта? Ренан наступает на ногу - все нормально, игровой момент. Денисов никуда не наступает и получает удаление. И питерские минусуют комменты, что левое удаление. у самих-то как с головой?
Да они просто головой в поребрик ударились или шаверму просроченую отведали.
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Спартак Уокер
Пора ему в отставку
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samarskij-kuzmich
Не поможет это. Потому, что "А баба Яга против!"
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Жесткий Костас
Зря! Пусть Миллер удавится.
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