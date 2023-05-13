«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками».

Игра 27-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 1:1. В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника « » Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», – говорится в сообщении красно-белых.