Мирзов об удалении Денисова: «Чистая 2-я желтая, я слышал звук удара. В чем вопросы?»
Резиуан Мирзов считает удаление Даниила Денисова в игре с «Химками» заслуженным.
– Всегда приятно играть со «Спартаком», много болельщиков на стадионе. Все позволяло играть: и погода, и поле. Жаль, что упустили победу.
– Вам важно было отметиться результативным действием?
– Нам важно было выиграть игру.
– Насколько часто кладешь такие голы со штрафного на тренировках?
– Бывает раз в год (смеется).
– Гол в ворота «Спартака» для тебя за два?
– Нет, один гол же был. В такой ситуации надо набирать, выигрывать, учитывая наше турнирное положение.
– Спастись от вылета реально?
– Будем стараться и делать все возможное для этого.
– Можно сказать, что упустили победу?
– Конечно, выигрывали 1:0 в большинстве.
– Все обсуждают удаление Денисова, ты что думаешь?
– В игре с «Динамо» у нас была похожая ситуация с удалением за вторую желтую. Человек пробрасывает, Денисов играет ему в ногу, в чем вопросы?
– Говорят, что не было касания…
– Как не было? Я стоял рядом и слышал даже звук удара. Чистая вторая желтая.
– Как вам манера судейства с большим количеством желтых?
– Не обращал внимания на это, – сказал полузащитник «Химок».
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
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