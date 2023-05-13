Мирзов об удалении Денисова: «Чистая 2-я желтая, я слышал звук удара. В чем вопросы?»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Резиуан Мирзов Матч ТВ Даниил Денисов Футбол

Резиуан Мирзов считает удаление Даниила Денисова в игре с «Химками» заслуженным.

– Всегда приятно играть со «Спартаком», много болельщиков на стадионе. Все позволяло играть: и погода, и поле. Жаль, что упустили победу.

– Вам важно было отметиться результативным действием?

– Нам важно было выиграть игру.

– Насколько часто кладешь такие голы со штрафного на тренировках?

– Бывает раз в год (смеется).

– Гол в ворота «Спартака» для тебя за два?

– Нет, один гол же был. В такой ситуации надо набирать, выигрывать, учитывая наше турнирное положение.

– Спастись от вылета реально?

– Будем стараться и делать все возможное для этого.

– Можно сказать, что упустили победу?

 – Конечно, выигрывали 1:0 в большинстве.

– Все обсуждают удаление Денисова, ты что думаешь?

– В игре с «Динамо» у нас была похожая ситуация с удалением за вторую желтую. Человек пробрасывает, Денисов играет ему в ногу, в чем вопросы?

– Говорят, что не было касания…

– Как не было? Я стоял рядом и слышал даже звук удара. Чистая вторая желтая.

– Как вам манера судейства с большим количеством желтых?

– Не обращал внимания на это, – сказал полузащитник «Химок».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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31 комментарий

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baldik
Стук в ушах это признак какого-то недомогания.Лечиться надо.
+35
-1
+34
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Евгений Караваев
Из клуба «Обиженки на Спартак»
+20
-3
+17
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Bleffinho
неакцентированный наступ - нет нарушения, акцентированный звук - жёлтая. Всё логично
+17
-1
+16
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Александр Каспаров
Галлюцинации слуховые ?
+14
0
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Evgeny Trifonov
"я не слышу хруста бизе"
+8
-2
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FCCZ
Ответ Bleffinho
неакцентированный наступ - нет нарушения, акцентированный звук - жёлтая. Всё логично
Там даже касания не было. ))
+6
0
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Александр Поливенко
Ответ Bleffinho
неакцентированный наступ - нет нарушения, акцентированный звук - жёлтая. Всё логично
Эти чудики-судьи и впрямь, я смотрю, глумятся над Спартаком. Пора уже эту Газпром лигу реформировать. Не дело это, иметь у руля РФС вот уже с пару десяток лет своего, питерского президента
+5
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Сироткин Александр
Ещë один бедненький, которого из Спартака выгнали. А ля Погребняк.
+8
-3
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Forrest Gamp
к ушнику сходи
+4
-1
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Александр Поливенко
Ответ Игорь Удалов
это звук в наушнике у судьи
Эт точно. Звук "пора Спартак оставлять в меньшинстве". Это ПШИК судейства. Другим словом,их прокол
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Вопросы к твоему слуху, товарищ.
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AaA
Слуха нет, мозги отсутствуют, где была порядочность, что-то выросло, но глаза есть? Посмотри повтор.
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гилберт
Слышал звук? Нет. А он есть!
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Уся Ваткин
Чу, я слышу пушек гром
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Мукунку хороший
Заяц, ты меня слышишь? Слышу. слышу! - Ну, погоди
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Александр Поливенко
Мирзов-конченный мразота. Так нагло врать противника своего бывшего клуба.... Это надо ещё постараться
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Александр Поливенко
Интересно будет послушать мнение судейского комитета по этому эпизоду. Что тут они умудрятся сочинить
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Спартак Уокер
Да лучше и правда ему кто нибудь вмазал
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Олег Щёголев
Контуженный
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Камо Мелкумян
Может ты и звук пука слышал 🤣
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ДудьСдулся
Звук был от удара черненького о газон
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Игорь Удалов
это звук в наушнике у судьи
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Dmitry Orlov
Слющай, мамой клянусь, был звук удара, ежжи!
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Bleffinho
Это кстати неплохое оправдание для эск, в их стиле: судья услышал звук - должен давать жёлтую
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arspurs9
Скдыщь
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