Мирзов об удалении Денисова: «Чистая 2-я желтая, я слышал звук удара. В чем вопросы?»

Резиуан Мирзов считает удаление Даниила Денисова в игре с «Химками» заслуженным.

– Всегда приятно играть со «Спартаком», много болельщиков на стадионе. Все позволяло играть: и погода, и поле. Жаль, что упустили победу.

– Вам важно было отметиться результативным действием?

– Нам важно было выиграть игру.

– Насколько часто кладешь такие голы со штрафного на тренировках?

– Бывает раз в год (смеется).

– Гол в ворота « » для тебя за два?

– Нет, один гол же был. В такой ситуации надо набирать, выигрывать, учитывая наше турнирное положение.

– Спастись от вылета реально?

– Будем стараться и делать все возможное для этого.

– Можно сказать, что упустили победу?

– Конечно, выигрывали 1:0 в большинстве.

– Все обсуждают удаление , ты что думаешь?

– В игре с «Динамо» у нас была похожая ситуация с удалением за вторую желтую. Человек пробрасывает, Денисов играет ему в ногу, в чем вопросы?

– Говорят, что не было касания…

– Как не было? Я стоял рядом и слышал даже звук удара. Чистая вторая желтая.

– Как вам манера судейства с большим количеством желтых?

– Не обращал внимания на это, – сказал полузащитник «Химок».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?