Экс-арбитр Хусаинов об удалении Денисова: «Спартак» хотят намеренно остановить на пути к медалям»

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал удаление Даниила Денисова в матче с «Химками».

В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника « », показав ему вторую желтую карточку. Игра 27-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 1:1.

«Сегодняшнее судейство в матче « » – «Спартак» можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали Российскую премьер-лигу.

Денисов получил желтую карточку, и у Евгения Кукуляка появился шанс дать еще одну, чтобы помочь хозяевам поля. Вот и помог. Даже несмотря на то, что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нем нарушения правил. У него появился шанс – он им воспользовался. Потому что неизвестно, будет ли еще возможность показать красную карточку. Он решил не рисковать и удалить прям здесь и сейчас», – сказал .