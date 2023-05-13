Экс-арбитр Хусаинов об удалении Денисова: «Спартак» хотят намеренно остановить на пути к медалям»
Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал удаление Даниила Денисова в матче с «Химками».
В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака», показав ему вторую желтую карточку. Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.
«Сегодняшнее судейство в матче «Химки» – «Спартак» можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали Российскую премьер-лигу.
Денисов получил желтую карточку, и у Евгения Кукуляка появился шанс дать еще одну, чтобы помочь хозяевам поля. Вот и помог. Даже несмотря на то, что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нем нарушения правил. У него появился шанс – он им воспользовался. Потому что неизвестно, будет ли еще возможность показать красную карточку. Он решил не рисковать и удалить Даниила Денисова прям здесь и сейчас», – сказал Хусаинов.
А оказывается их хотят лишить того ,чего им не нужно.
Или это все для того чтобы вначале следующего чемпа спартак судили благосклонно,не дожидаясь чая с булочками)?