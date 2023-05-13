Экс-арбитр Хусаинов об удалении Денисова: «Спартак» хотят намеренно остановить на пути к медалям»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал удаление Даниила Денисова в матче с «Химками».

В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака», показав ему вторую желтую карточку. Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. 

«Сегодняшнее судейство в матче «Химки» – «Спартак» можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали Российскую премьер-лигу.

Денисов получил желтую карточку, и у Евгения Кукуляка появился шанс дать еще одну, чтобы помочь хозяевам поля. Вот и помог. Даже несмотря на то, что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нем нарушения правил. У него появился шанс – он им воспользовался. Потому что неизвестно, будет ли еще возможность показать красную карточку. Он решил не рисковать и удалить Даниила Денисова прям здесь и сейчас», – сказал Хусаинов

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13 комментариев

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Percival
Заслуженный ветеран Спартака Сергей Хусаинов: "При мне такой фигни не было!"
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-9
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MstAndreev
Экс-арбитр Хусаинов об удалении Денисова: «Я в свое работал чище»
+18
-2
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Verhovn
Ответ Percival
Заслуженный ветеран Спартака Сергей Хусаинов: "При мне такой фигни не было!"
🤣👍
+10
-1
+9
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Кто составил коспекты Лобановского?
Очевидно, что Сергея Хусаинова на пути в Красное и Белое уже не остановить.
+5
-2
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Назар Игорь
Опять Газпром убивает Спартак, Миллера на плаху.
+10
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Aleksandr Dubovik
Этот тот самый Хусаинов который говорил, что если возникал спорный момент в игре, то он всегда судил в пользу мяса? Нашли эксперта блин
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юра георгиевский
Человек-легенда нашего спартачка, навечно вписан в историю клуба. Некоторые люди говорят, что в музее нашего спартака, где-то в углу, за пыльными знамёнами и вымпелами стоят две восковые фигуры арбитров из 90-х годов: Хусаинова и Валентина Иванова - легенд нашего спартачка. Большого здоровья им, молодцы.
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voka25
Спартачи сами писали - куда эти медальки .
А оказывается их хотят лишить того ,чего им не нужно.
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Игорь Колупанов
Ну что за бред!!!!У них реально комплексы,чемпион уже есть ,еврокубков нет,а медали ценятся по моему только в рос чемпионате,но блин опять заговор вам самим то не смешно?????
Или это все для того чтобы вначале следующего чемпа спартак судили благосклонно,не дожидаясь чая с булочками)?
+3
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