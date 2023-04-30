«Барселона» выиграла женский чемпионат Испании в 4-й раз подряд. У команды 26 побед за 26 туров, общий счет – 108:5
«Барселона» оформила досрочное чемпионство в женском чемпионате Испании.
Каталонская команда одержала 26 побед за 26 туров и набрала 78 очков. У нее 108 забитых мячей и 5 пропущенных.
У «Реала» 66 очков после 27 игр, он лишился шансов догнать лидера.
«Блауграна» выиграла титул в четвертый раз подряд. Всего у нее 8 чемпионств – больше всех в истории.
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