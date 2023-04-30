«Барселона» выиграла женский чемпионат Испании в 4-й раз подряд. У команды 26 побед за 26 туров, общий счет – 108:5

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига женский футбол Футбол

«Барселона» оформила досрочное чемпионство в женском чемпионате Испании.

Каталонская команда одержала 26 побед за 26 туров и набрала 78 очков. У нее 108 забитых мячей и 5 пропущенных.

У «Реала» 66 очков после 27 игр, он лишился шансов догнать лидера.

«Блауграна» выиграла титул в четвертый раз подряд. Всего у нее 8 чемпионств – больше всех в истории.

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41 комментарий

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GuruFutbola
Ответ DolJun
не ту команду барсы назвали женской) хотя не удивлюсь если потом вскроется, что и на женскую сборную барсы работали судьи)
Ну синебус из лч выкинули по делу, как и в 2009)
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Akezhan Kutvarov
Тер Штеген и там стоит что ли?))
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rigobersong
Гегемон доминирует во всех чемпионатах:)
+51
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atomio
Причем в прошлом сезоне Лиги было 0 поражений. И сейчас за 4 тура до конца также 0 ☝🏻
+23
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Месси ниц пред Насри
Ответ atomio
Причем в прошлом сезоне Лиги было 0 поражений. И сейчас за 4 тура до конца также 0 ☝🏻
Легенды
+8
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rigobersong
Ответ atomio
Причем в прошлом сезоне Лиги было 0 поражений. И сейчас за 4 тура до конца также 0 ☝🏻
Более того было 30 побед за 30 туров, сейчас на такой де результат идут:)
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Месси ниц пред Насри
Им четыре года подряд правильно стригут траву. Результат не заставил себя ждать
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Tristan...
Хозяйки Примеры!
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GuruFutbola
Ответ DolJun
ты о чем вообще? ты хоть новости читаешь перед тем как комментировться или за тебя рандомайзер набирает?)
Да не злись ты так) Читаю и комментирую как душе угодно, если ты привык жить в рамках ограничений, не нужно тянуть остальных на дно за собой)
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Eric_Cartman
Им самим-то интересно играть с такими счетами?
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GuruFutbola
Ответ DolJun
зачем ты оправдываться начал? просто ответил бы что рандомайзер да и все
Мне кажется ты меня с кем-то путаешь)
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ljolik888
Отличный результат ! Можно поздравить девушек с чемпионством ! Результат конечно грандиозный !
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Дмитрий Гудков
Нас в юношеской команде ставили играть против взрослой женской, интересно было, необычно
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Blaumerc
Ответ DolJun
вот видишь, ты выучил слово шоры. так и работает ликбез, про который я тебе говорил)
спасиба учитэл
так вот чем ты занимаешься здесь
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Савелий Мозуляк
Ответ А. Мостовой
тоже благодаря покупке судей?
что, мальчик, обиделся?
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Anna Kovaleva
Ответ Eric_Cartman
Им самим-то интересно играть с такими счетами?
А что делать-то? Встать столбом и дать забить шесть, а потом начинать бегать?
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GuruFutbola
Ответ DolJun
ну хоть понимаешь что не выбиваешься из общего потока местных кулес, молодец)
Местные кулес зато выбиваются из общего потока юзеров)
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Alexlagodny
Ничего себе
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pasmike
Ответ Месси ниц пред Насри
Особенное победоносное барселонское ДНК футболистки "Барселоны" впитали с молоком Хави..
Не совсем с молоком) Хави их подпитывает перед играми по мере возможности.
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Михаил Казадаев
Ответ rigobersong
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Ну это женщины
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
ему бы шоры приоткрыть, а то совсем на 🐴 похож стал.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Ну синебус из лч выкинули по делу, как и в 2009)
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pasmike
С такими "увлекательными" результатами еще хотят равной оплаты с мужским футболом...)
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серж
Кому нужен такой чемпионат?
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Арарат Аветян
100% винрейт 5 забитых за игру и 0.2 пропущеных😳
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