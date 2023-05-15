Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Лучшая команда – та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» в чемпионате Испании.

«Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.

Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам «Барселоны» и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!» – сказал президент «Барселоны» в эфире Movistar Plus. 

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41 комментарий

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Hella black
Чемпионат выиграть сложнее,это факт. Нужно быть лучшим не в определенных матчах,а на протяжении всей дистанции.
+32
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skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
+32
-18
+14
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QWertY
Ответ Эркинбек Апаканов
А победитель Лиги чемпионов?
Лигу чемпионов брал и физрук вроде Ди Маттео)
А сейчас там в полуфинале Пиоли, который на 5 месте в Сериале)
+28
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+11
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Stillinger
Ответ Фёдор Кузнецов
Новая мантра барсамании и недогуру футбола на год, Ла Лигу сильнее ЛЧ
Этот нарратив скорее про Гвардиолу придумали, оправдывая его бесконечные сливы в ЛЧ.
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Эркинбек Апаканов
Когда барса выигрывает ЛЧ, то тренер ТОП и игроки лучшие. Когда это делает другие, конечно же чемпионат важнее)))
+8
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Nurseiit Ismailov
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему тогда лучшей командой мира признают чемпиона турнира из 7 матчей?
потому что в сборной ты не можешь раз в 4 года и ты не можешь навалить бабла как Сити и ПСЖ и купить игроков топового класса.
+6
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Павел Павлов
Ответ QWertY
Лигу чемпионов брал и физрук вроде Ди Маттео) А сейчас там в полуфинале Пиоли, который на 5 месте в Сериале)
Лигу чемпионов брал не Ди Маттео, а Лэмпард, Чех и Дрогба
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Фёдор Кузнецов
Ответ Barca_mania
в том то и дело, что в турнирах на выбывание любой оффсайд или левый пенальти может стать решающим фактором для победы, например как это было с реалом.
Да, на ЧМ 2022 мы это и увидели
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Barca_mania
Ответ skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
в том то и дело, что в турнирах на выбывание любой оффсайд или левый пенальти может стать решающим фактором для победы, например как это было с реалом.
+5
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Sgi
Ответ skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
Сейчас тебе расскажут , что ЛЧ - ненужная чашка )
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Parce
Ответ Эркинбек Апаканов
А победитель Лиги чемпионов?
Журналист спросил про чемпионство Барсы, соответственно про чемпионат
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Фёдор Кузнецов
Ответ Hella black
Чемпионат выиграть сложнее,это факт. Нужно быть лучшим не в определенных матчах,а на протяжении всей дистанции.
В чемпионате есть право на ошибку, в ЛЧ нет, если в чемпионате можно проиграть 5-6 матчей и стать чемпионом, то в ЛЧ так нельзя
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Эркинбек Апаканов
А победитель Лиги чемпионов?
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Alexander Katschalow
Ответ skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
Выздоравливай
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евГений
Ответ skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
Хватит оправдывать полную импотентность реала в чемпионате на дистанции.

Смешно как у белковых горит от гения Пепа и его ученика Хави ;)
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КрутойЧувак
Ответ skywalker96
ошибаются те, кто полагает, что чемпионат выиграть сложнее, чем турнир на выбывание, вроде лиги чемпионов или чемпионата мира. в чемпионатах очень долгий отрезок соревнования, поэтому у команд есть права на ошибки, тогда как в лч их по сути нет, там нужно дорабатывать каждый момент, выгодить победителем из каждой отдельной взятой схватки, ведь у тебя нет возможности проиграть. поэтому гвардьола и унылый ватокат чави могут сколькл угодно гордится победами а чемпионатах, но пока их команды будут вылетать ещё стадии группового этапа или обсиратся в решающих матчах плей-офф, они не могут а приори претендовать на звания лучших.
Лигу Чемпионов можно выиграть за счет дикого везения.
Например, как "Реал" в парошлом году, как "Челси" в 2012 или как "Порту" в 2004. Чемпионат нельзя. Если ты сильно слабее, отскакивать 9 месяцев не получится.
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Очки Дани Алвеса
Да молодцы, молодцы. Сколько еще Лапорта интервью таких даст? Я как будто в пятый-седьмой раз уже одно и то же читаю.
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mallowan
Ответ Эркинбек Апаканов
Когда барса выигрывает ЛЧ, то тренер ТОП и игроки лучшие. Когда это делает другие, конечно же чемпионат важнее)))
У детей это главный закон.
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евГений
Ответ Stillinger
Этот нарратив скорее про Гвардиолу придумали, оправдывая его бесконечные сливы в ЛЧ.
Кто оправдывает-то? Типа полоумные белковые глоры вообще включены в футбольную дискуссию, чтобы перед ними оправдываться?

Гвардиола доминировал в Испании, доминировал в Германии (кроме всех внутренний трофеев – 3 полуфинала ЛЧ за 3 года, когда того же Анчи выперли с позором) а сейчас сделал ручной лучшую и богатейшую лигу мира.

В целом в ЛЧ у него все хорошо, он стабильно доходит до последних стадий ЛЧ, ни один тренер мира столько не играл матчей в ЛЧ сколько Пеп. Нет более стабильной команды, чем Сити, за последние 7 лет, и ее сделал таковой именно Гвардиола.

Это все футбольная аксиома, в среде адекватных футбольных болельщиков Пеп является лучшим тренером 21 века.
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LOL Zoombee boo
Ответ Hella black
Чемпионат выиграть сложнее,это факт. Нужно быть лучшим не в определенных матчах,а на протяжении всей дистанции.
Тогда почему Барса выигрывает чемпионат в разы больше чем ЛЧ,вероятно потому что Лч выиграть легче чем Ла Лигу.
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Старый Сухи
Ответ Hella black
Чемпионат выиграть сложнее,это факт. Нужно быть лучшим не в определенных матчах,а на протяжении всей дистанции.
В большинстве случаев да, но не всегда. Бывают и исключения. Если чемпионат слабый то один и тот же клуб может его выигрывать год за годом, а в ЛЧ с сильными командами ничего не сможет выиграть. Яркий пример тому ПСЖ.
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Nikita Ufimtsev
Ответ Nurseiit Ismailov
потому что в сборной ты не можешь раз в 4 года и ты не можешь навалить бабла как Сити и ПСЖ и купить игроков топового класса.
Сити и ПСЖ навали бабла и не выиграли лч)))
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deadjoker
Главное в ЛЧ не выходить, а то вдруг что случится :))
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Lavinka
Ещё один доминатор .
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Фёдор Кузнецов
Новая мантра барсамании и недогуру футбола на год, Ла Лигу сильнее ЛЧ
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