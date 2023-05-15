Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Лучшая команда – та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями»

Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» в чемпионате Испании.

«Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.

Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам «Барселоны» и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла . Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!» – сказал президент «Барселоны» в эфире Movistar Plus.

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