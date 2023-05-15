Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Лучшая команда – та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями»
Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» в чемпионате Испании.
«Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.
Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам «Барселоны» и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!» – сказал президент «Барселоны» в эфире Movistar Plus.
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А сейчас там в полуфинале Пиоли, который на 5 месте в Сериале)
Смешно как у белковых горит от гения Пепа и его ученика Хави ;)
Например, как "Реал" в парошлом году, как "Челси" в 2012 или как "Порту" в 2004. Чемпионат нельзя. Если ты сильно слабее, отскакивать 9 месяцев не получится.
Гвардиола доминировал в Испании, доминировал в Германии (кроме всех внутренний трофеев – 3 полуфинала ЛЧ за 3 года, когда того же Анчи выперли с позором) а сейчас сделал ручной лучшую и богатейшую лигу мира.
В целом в ЛЧ у него все хорошо, он стабильно доходит до последних стадий ЛЧ, ни один тренер мира столько не играл матчей в ЛЧ сколько Пеп. Нет более стабильной команды, чем Сити, за последние 7 лет, и ее сделал таковой именно Гвардиола.
Это все футбольная аксиома, в среде адекватных футбольных болельщиков Пеп является лучшим тренером 21 века.