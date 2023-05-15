Вице-президент «Барсы»: «Месси – друг тех, кто сейчас празднует победу в Ла Лиге. Уверен, он счастлив. Я хотел бы, чтобы Лео вернулся»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте хочет, чтобы Лео Месси вернулся в клуб.

Сейчас аргентинец выступает за « ». Срок его контракта истекает в июне.

«Месси – очень хороший друг многих из тех, кто сейчас празднует победу в ... Уверен, он очень счастлив! Я бы хотел, чтобы вернулся», – заявил Юсте в интервью Carrusel.

Статистику 35-летнего нападающего, забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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