Вице-президент «Барсы»: «Месси – друг тех, кто сейчас празднует победу в Ла Лиге. Уверен, он счастлив. Я хотел бы, чтобы Лео вернулся»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте хочет, чтобы Лео Месси вернулся в клуб.

Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ». Срок его контракта истекает в июне.

«Месси – очень хороший друг многих из тех, кто сейчас празднует победу в Ла Лиге... Уверен, он очень счастлив! Я бы хотел, чтобы Месси вернулся», – заявил Юсте в интервью Carrusel.

Статистику 35-летнего нападающего, забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Хави оставил Роналду приглядывать за верблюдами и поехал покорять Ла Лигу.
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livin la vida loca
Ответ RealJon
ясень пен этот вица думает о финансах. бро, ты еше учитывай желании фанов Реала о возвращении Месси в Бчк. мы все эти хотим всем сердцем. не переживай о финансах 😉😏
очень жаль таких "фанов" Реала, позориться каждый день такими заявлениями...
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Барсик Юрана
Весь мир этого ждёт, кроме одной горбатой пустыне
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Игорь Климов
Лео Месси скоро обязан вернуться в состав Барселоны!
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Greatest Of All Time
Король должен вернуться и завершить карьеру в Барсе.
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belikovda.90
Ответ RealJon
ясень пен этот вица думает о финансах. бро, ты еше учитывай желании фанов Реала о возвращении Месси в Бчк. мы все эти хотим всем сердцем. не переживай о финансах 😉😏
С чемпирнством Барсы тебя!))
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