Вице-президент «Барсы»: «Месси – друг тех, кто сейчас празднует победу в Ла Лиге. Уверен, он счастлив. Я хотел бы, чтобы Лео вернулся»
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте хочет, чтобы Лео Месси вернулся в клуб.
Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ». Срок его контракта истекает в июне.
«Месси – очень хороший друг многих из тех, кто сейчас празднует победу в Ла Лиге... Уверен, он очень счастлив! Я бы хотел, чтобы Месси вернулся», – заявил Юсте в интервью Carrusel.
Статистику 35-летнего нападающего, забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.
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