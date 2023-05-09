Невилл о Неймаре в «Ньюкасле»: «Игрок прекрасный, но Хау не нужен цирк в команде. Я был бы в ужасе»

Гари Невилл не рекомендует «Ньюкаслу» подписывать Неймара.

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» интересен также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

« бы такой трансфер напугал до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что сразу в какой-то степени столкнется с цирком — а ему не нужен здесь цирк.

« » находится в процессе строительства, основы там уже заложены. И если вы чего-то и не хотите, так это взять и все разрушить.

Но в какой-то момент придется подписывать и звездных игроков, нужно будет совершить этот скачок. Эдди нужно будет проявить смелость в какой-то момент и сказать: «Давайте сделаем это!» — отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.