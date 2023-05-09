Невилл о Неймаре в «Ньюкасле»: «Игрок прекрасный, но Хау не нужен цирк в команде. Я был бы в ужасе»
Гари Невилл не рекомендует «Ньюкаслу» подписывать Неймара.
Сообщалось, что форвард «ПСЖ» интересен также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Меня бы такой трансфер напугал до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что Эдди Хау сразу в какой-то степени столкнется с цирком — а ему не нужен здесь цирк.
«Ньюкасл» находится в процессе строительства, основы там уже заложены. И если вы чего-то и не хотите, так это взять и все разрушить.
Но в какой-то момент придется подписывать и звездных игроков, нужно будет совершить этот скачок. Эдди нужно будет проявить смелость в какой-то момент и сказать: «Давайте сделаем это!» — отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Плюс высокая зарплата. Опять таки найдутся те, кто и себе начнет выбивать побольше.
И т.п. А по игре - без учета травм Ней прекрасен.
Первые трансферы Сити в эпоху шейхов были крайне неэффективны, с пафосным на тот момент тренером.
Боули конечно хотел подписать звезду но Неймара просто негде использовать,да и если Почеттино придёт то я не уверен что он опять захочет работать с игроком такого калибра.
Травмы? Защитники середняков чемпионата Франции так и не придумали рецепта забрать у него мяч.
Я, как болельщик ПСЖ, всё-таки осторожен в своих строгих оценках Неймара, поскольку знаю как он бывает полезен для команды.