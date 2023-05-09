Невилл о Неймаре в «Ньюкасле»: «Игрок прекрасный, но Хау не нужен цирк в команде. Я был бы в ужасе»

Теги ПСЖ Гари Невилл Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар Эдди Хау Футбол

Гари Невилл не рекомендует «Ньюкаслу» подписывать Неймара.

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» интересен также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Меня бы такой трансфер напугал до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что Эдди Хау сразу в какой-то степени столкнется с цирком — а ему не нужен здесь цирк.

«Ньюкасл» находится в процессе строительства, основы там уже заложены. И если вы чего-то и не хотите, так это взять и все разрушить.

Но в какой-то момент придется подписывать и звездных игроков, нужно будет совершить этот скачок. Эдди нужно будет проявить смелость в какой-то момент и сказать: «Давайте сделаем это!» — отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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43 комментария

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Born is the King
Откуда такая уверенность, что Неймар устраивает это? Латиносы любят фиесту это давно известно ,но на поле Ней максимально полезен
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Василий Никулин
В твоей валенсии Неймара не было, но цирк был почему то
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Максим Ачкасов
Ответ Temp LC
О каком цирке идёт речь? Команде по типо Ньюкасла пригодиться Неймар, если он не будет часто травмироваться.
Звездный Футболист с огромным эго может хреново на атмосферу в клубе повлиять, думаю о таком цирке речь
+19
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Ромарио
Гари,цирк был когда ты тренировал Валенсию. Вся Испания была в ужасе. Неймар за 6 лет в сборной при Тите ноль скандалов,слушал тренера от и до,пахал за двоих. Может дело не в Неймаре,а в тренере? Хау вменяемый чел. Впервые за долгое время в Англии появился интересный тренер,должен найти контакт,тем более Нею не будет скучно -в команде уже есть Гимараэс и Жоэлинтон
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newhood@icloud.com
Согласен! Видится, что ньюкасл не собирается идти по пути ПСЖ, скорее по пути ЛФК… команду строить, а не майками торговать
+7
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+6
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Caerly
АПЛ не лига Неймара точно. Слишком хрупкий.
Лига 1 самая грязная лига в Европе. в АПЛ ему точно будет легче
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Artuom Batishev
Ответ Temp LC
О каком цирке идёт речь? Команде по типо Ньюкасла пригодиться Неймар, если он не будет часто травмироваться.
Тут скорее дело не в игре самого Нея. Дело в его образе жизни. Некоторые игроки точно попадут под его влияние и начнутся гулянки, вечиринки и прочее. Что естественно приведет к проблемам.

Плюс высокая зарплата. Опять таки найдутся те, кто и себе начнет выбивать побольше.

И т.п. А по игре - без учета травм Ней прекрасен.
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исянов
ну что опять за глупейшая цитата? неймар даже на одной ноге гораздо сильнее всех ньюкасловских поленьев вместе взятых. создайте нормальные условия - будет жечь
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Emma Nevskaia
в этот цирк Неймар сам не захочет,так что вам не о чем переживать
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Temp LC
Ответ Максим Ачкасов
Звездный Футболист с огромным эго может хреново на атмосферу в клубе повлиять, думаю о таком цирке речь
Но Неймар не с большим эго по типу Роналду, думаю он может помочь команде, так как будет самым опытным в составе.
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<~Inter~>
Ответ Максим Ачкасов
Звездный Футболист с огромным эго может хреново на атмосферу в клубе повлиять, думаю о таком цирке речь
Ну в ПСЖ у него проблемы в раздевалке только с Мбаппе были, а остальные никогда ничего плохого про него не говорили
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Баркамол Абдулла
Ответ человек-муравей человек-физрук
Лига 1 самая грязная лига в Европе. в АПЛ ему точно будет легче
Грязная да, но интенсивность и нагрузки сравнение Лиги 1, у АПЛ совершенно другом уровне. Если ты смотришь АПЛ, то игроки АПЛ травмируется и без участия соперников.
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Виталий Ан
Ответ Баркамол Абдулла
Грязная да, но интенсивность и нагрузки сравнение Лиги 1, у АПЛ совершенно другом уровне. Если ты смотришь АПЛ, то игроки АПЛ травмируется и без участия соперников.
У Нея нет проблем с функционалом, ему тупо ломают ноги. И он не самый хрустальный в этом плане. Соглашусь что в Лиге 1 просто играют убого. Ну конечно в АПЛ тоже не легко будет ему за счет особенностей лиги.
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migele12
Тренер цирк, дает советы другим тренерам, как бы их команды не превратиоись в цирк
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Игорь Климов
Неймар - это "рок-н-ролл в футболе", лично мне всегда было интересно наблюдать за его игрой!
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Caerly
АПЛ не лига Неймара точно. Слишком хрупкий.
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Виталий Ан
Ответ Баркамол Абдулла
Скорее по пути Сити
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dontshoot/3060667.html?sl=1
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Большой Сэми
Ответ Баркамол Абдулла
Скорее по пути Сити
Причем тут Сити?
Первые трансферы Сити в эпоху шейхов были крайне неэффективны, с пафосным на тот момент тренером.
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lizarazu
Ответ Born is the King
Откуда такая уверенность, что Неймар устраивает это? Латиносы любят фиесту это давно известно ,но на поле Ней максимально полезен
Да что этот Невилл как тренер вообще понимает 😂
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The Best
Ответ Okaka
пусть в Челси идет
А где он играть будет?😂
Боули конечно хотел подписать звезду но Неймара просто негде использовать,да и если Почеттино придёт то я не уверен что он опять захочет работать с игроком такого калибра.
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Виталий Ан
Ответ Большой Сэми
Причем тут Сити? Первые трансферы Сити в эпоху шейхов были крайне неэффективны, с пафосным на тот момент тренером.
Что?) кроме Робиньо вообще все складывалось отлично. Надо понимать что никто особо и не хотел идти в Сити. Но даже при этом, владельцы достаточно все хорошо делали до сих пор.
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Айрат Ситдиков
Ответ Born is the King
Откуда такая уверенность, что Неймар устраивает это? Латиносы любят фиесту это давно известно ,но на поле Ней максимально полезен
Ну у него всегда то карнавал, то др сестры. Плюс вечно сломан и почти половину матчей пропускает. Хз как можно делать ставку на такую первую звезду, если честно.
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Давид Agabekyan
Ответ Okaka
пусть в Челси идет
Ок, сейчас Неймару и Боули напишем и они сделку согласуют
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Born is the King
Откуда такая уверенность, что Неймар устраивает это? Латиносы любят фиесту это давно известно ,но на поле Ней максимально полезен
ну, наверное слухи о том, что мбаппе просил избавиться от нея были отчасти правдивыми, а само желание не беспочвенным?
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Fan de PSG depuis 2002
О чем вообще он говорит? И говорил ли он это? Может СМИ приписали? Неймар - игрок, который может исход целого матча решить. Техника, дриблинг, голевое чутье, умение забить со штрафного и отдать голевую передачу - все это на высшем уровне. Ней может 20 матчей в сезоне провести, но поучаствует в каждом голе ПСЖ (сам забьет или разгонит атаку либо голевую передачу сделает).
Травмы? Защитники середняков чемпионата Франции так и не придумали рецепта забрать у него мяч.

Я, как болельщик ПСЖ, всё-таки осторожен в своих строгих оценках Неймара, поскольку знаю как он бывает полезен для команды.
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