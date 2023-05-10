Агенты Неймара начали искать ему новый клуб. Бразилец готов покинуть «ПСЖ» из-за вероятного ухода Месси и недопонимания с руководством

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Неймар агенты Футбол

Неймар не исключает ухода из «ПСЖ».

По данным RMC Sport, агенты Неймара начали искать для него новый клуб.

Основной проблемой являются финансовые запросы бразильца и сумма трансфера, поэтому наиболее вероятным сценарием является аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Челси» и «Ньюкасла», однако, по информации издания, Неймар не получал от них каких-либо конкретных предложений.

Решение Неймара объясняется возможным уходом Лионеля Месси из «ПСЖ» по окончании сезона, а также разногласиями с руководством клуба. Кроме того, Неймар шокирован акцией протеста, которую ультрас клуба устроили возле его дома.

Напомним, Неймар не играл за «ПСЖ» с февраля после операции на связках голеностопа.

«ПСЖ» хочет продать Неймара, но опасается, что он не пройдет медосмотр из-за последствий частых травм

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37 комментариев

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Papa Paolo
Го в Реал, ну чтобы спортс перегрелся и взорвался от комментариев.
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Александр Р
Ответ Artem Piatkov
222 млн € мягко говоря себе не оправдали)) Сколько они выходили в финал ЛЧ при нём? 1 раз? 118+77 за 173 матча во всех турнирах - статистика вроде топ, но на какой хлеб её намазать?
Беда что в ПСЖ управлении бараны , покупающие звезду за дохулеард и перекладывающие на него всю ответственность. Команда это 11 человек и они должны сочетаться . Был Тухель - топ тренер , пытался это им донести , но кретины его не слушали , покупали игроков исходя из своих соображений , в итоге Тухель поругался со всеми и свалил , и правильно сделал. Почетино - топовый системный тренер , приходит в клуб а ему дают 3 непресенгующие суперзвезды , вот на строй с ними гегенперессигг!! Ок , пришёл Галтье, нашёл баланс , научил 3 суперзвезды играть вместе и отлично взаимодействовать, но клуб начал пестовать Мбаппе , которому видите ли не нравится , что он не первая скрипка , а за него же уплачена огромная сумма . Сделай Галтье тоже самое , только чтобы Мбаппе больше всех забивал и отдавал и вообще был главной звездой 🤯🤯🤯 вот абсолютно недальновидные убогие руководители , уровень управления - школьник играет в футбол менеджер на приставке )
+10
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Myrat Yazmyradow
Да пусть все уйдут и клуб займёт своё место т.е дно таблицы
+7
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Beyond
Ответ Голубая Эскадра
Если бы он каким-то чудом отказался от бабла ради футбола и перешёл бы в Милан…
От таких комметариев можно испытать только испанский стыд.
+5
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Иван Иванов
Челси мог бы и рискнуть. 😎
После Мудрика совсем даже не риск)
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Барсик Юрана
Заруинил величайшее трио в истории МСН
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Flavius
Ньюкасл, забирай обоих!
Второго такого шанса не будет
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Oleg Olegov
В Марсель было бы огонь
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al77
Вот когда уйдет Мбапе тогда будет интересно, как будут строить команду.
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as009595@icloud.com
Неймар игрок на полсезона, карнавалы, дни рождения, вечеринки поездки в Бразилию, а то что уйдет или останется Месси ему фиолетово думаю, просто пользуется ситуацией и давит на клуб, по хорошему их обоих надо отпускать
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ZenitTop
Если уж с Месси Мбаппе Неймар не смогли выйграть,то если они уйдут то точно лет 50 не выйграют
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Men77
В Италию ему надо
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nobrainnopain
Такие деньги, даже больше , только в районе Персидского залива
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Александр Михеев
какая разница где в лазарете сидеть
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Иван Иванов
Ответ dreamstep
Новый клуб явно в США или на Востоке, топ-клубам он не нужен со своей травматичностью, вечеринками и зарплатой.
Челси мог бы и рискнуть. 😎
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Visca el Rychag
В Барсу вместе с Лёней
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monichelli
Ответ Александр Р
Беда что в ПСЖ управлении бараны , покупающие звезду за дохулеард и перекладывающие на него всю ответственность. Команда это 11 человек и они должны сочетаться . Был Тухель - топ тренер , пытался это им донести , но кретины его не слушали , покупали игроков исходя из своих соображений , в итоге Тухель поругался со всеми и свалил , и правильно сделал. Почетино - топовый системный тренер , приходит в клуб а ему дают 3 непресенгующие суперзвезды , вот на строй с ними гегенперессигг!! Ок , пришёл Галтье, нашёл баланс , научил 3 суперзвезды играть вместе и отлично взаимодействовать, но клуб начал пестовать Мбаппе , которому видите ли не нравится , что он не первая скрипка , а за него же уплачена огромная сумма . Сделай Галтье тоже самое , только чтобы Мбаппе больше всех забивал и отдавал и вообще был главной звездой 🤯🤯🤯 вот абсолютно недальновидные убогие руководители , уровень управления - школьник играет в футбол менеджер на приставке )
На телефоне
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Overkiller
Ответ Барсик Юрана
Заруинил величайшее трио в истории МСН
Он то причём если его тупо выкупили за прописанную сумму как вещь в магазине?
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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