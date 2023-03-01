Тен Хаг хочет купить в «МЮ» форварда и хавбека, а также защитника, если Магуайр уйдет

Названы трансферные цели « » на лето.

Главный тренер «МЮ» хочет сделать два топ-трансфера – купить нападающего и полузащитника, чтобы развить успехи нынешнего сезона.

Среди кандидатов на усиление атаки клуба из Манчестера – (« »), (« »), (« ») и Мохаммед Кудус (« »). В центр поля могут подписать («Барселона») или Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).

Также состав «Юнайтед» может пополнить центральный защитник, если Харри Магуайр покинет команду.

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