Тен Хаг хочет купить в «МЮ» форварда и хавбека, а также защитника, если Магуайр уйдет

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Названы трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет сделать два топ-трансфера – купить нападающего и полузащитника, чтобы развить успехи нынешнего сезона.

Среди кандидатов на усиление атаки клуба из Манчестера – Виктор ОсимхенНаполи»), Харри КейнТоттенхэм»), Гонсалу РамушБенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»). В центр поля могут подписать Френки де Йонга («Барселона») или Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).

Также состав «Юнайтед» может пополнить центральный защитник, если Харри Магуайр покинет команду.

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58 комментариев

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магваера сдать можно по трейд ину и взять какойнибудь Либхер)
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QWertY
Ответ Милан. Тонали. 8.
Осимхен и Кейн на 2 головы выше Лаутаро ...
Ростом выше, это да
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Милан. Тонали. 8.
Ответ QWertY
В идеале бы купить Лаутаро, просто топовый вариант за вменяемые бабки.
Осимхен и Кейн на 2 головы выше Лаутаро ...
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Антон Орехов
Ответ Wekil Halylow
300 млн
320 млн
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Сергей
Ответ андрей кольцов
Вы сами верите в то, что лидер ливерпуля перейдет в мю?
Если Ливерпуль не попадет в зону лиги чемпионов ,а всё идёт именно к этому,то он захочет перейти в клуб который там ( в лч) играет .а Юнайтед там будет.
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Кирилл Польский
Ответ The GOATEST
У тебя явные проблемы с частицей «не», браза😂
Исправил, спасибо) суть же полностью меняется)
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Милан. Тонали. 8.
Крутые трансферы ...
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The GOATEST
Ответ Кирилл Польский
Когда МЮ идёт на высоких местах, и борется на всех фронтах, и в целом можно констатировать, что по ходу сезона скорее выздоровел (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить), то и такие планы, и запросы выглядят адекватнее, чем когда МЮ болтался на 6 местах, запросы были на уровне Холланда, а по факту туда 3-и запасные своих команд не особо хотели идти. Сейчас не вижу препятствий, чтоб тот же Кейн не захотел туда перейти например. Ну сколько можно было ничего, даже несчастного Кубка Лиги с Ттх не выиграть. Нужно ж себя ценить. Хотя не удивлюсь, если он в очередной раз с ними продлится
У тебя явные проблемы с частицей «не», браза😂
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андрей кольцов
Ответ Сергей
В принципе неплохие кандидаты за исключением кудуса из Аякса - не совсем уровень АПЛ ,тем самым защитником который придет на место магуайра наверное станет Ван Дейк из Ливерпуля . второй момент - почему Тен хаг так уверен что он сам останется в Юнайтед,ставя перед собой такие далеко идущие планы?
Вы сами верите в то, что лидер ливерпуля перейдет в мю?
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AJIewka Enjoy!
Ответ Иван Иванов
Кокорин в чемпионате Кипра неплохо играет,я бы на месте боссов Юнайтед присмотрелся .
за что ты так с болельщиками МЮ? ((
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QWertY
В идеале бы купить Лаутаро, просто топовый вариант за вменяемые бабки.
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QWertY
Ответ Иван Иванов
Зачем Тен Хагу ещё один хавбек? У него же есть два гения - Фернандеш и Эриксен. 🤨
Потому что Эриксен середняк, который не должен играть в старте в нормальной команде. В пару к Каземиро нужен топовый и умный хав а-ля Де Йонг, чтобы без порожняка можно было выходить из под прессинга и успокоить хаотичную игру.
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Кирилл Польский
Когда МЮ идёт на высоких местах, и борется на всех фронтах, и в целом можно констатировать, что по ходу сезона скорее выздоровел (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить), то и такие планы, и запросы выглядят адекватнее, чем когда МЮ болтался на 6 местах, запросы были на уровне Холланда, а по факту туда 3-и запасные своих команд не особо хотели идти.
Сейчас не вижу препятствий, чтоб тот же Кейн не захотел туда перейти например. Ну сколько можно было ничего, даже несчастного Кубка Лиги с Ттх не выиграть. Нужно ж себя ценить. Хотя не удивлюсь, если он в очередной раз с ними продлится
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Любезный Коссутий
Макгавра можно в Интер миллионов за 40 продать. им скоро потребуется.
+1
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daniil_35
Влахович не подходит совсем? По мне, так он слабее только Кейна из всех вариантов. А насчет Френки, так там его дама заправляет. Тот еще каблук)) Скажет, что у нее там подружки и климат нравится и все - хана перехода, даже если для карьеры Де Йонга это повышение.
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rcbkz6mrtd
Осимхен и Белингем будет бомба
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Gornostaev
Такого как Харри Магуайр больше не найти, он создан Вселенной в единственном экземпляре. Держитесь за него, манкунианцы, и вам никогда не будет скучно... А мы, поклонники остальных клубов, с удовольствием понаблюдаем за вашим весельем :)...
P.S. Вообще, для ротации он топ, кто бы что не говорил...
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Mr@k
85 млн холодильник продают-самый дорогой в истории..
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Axs Men
Что то я нытья не вижу по поводу бабок. Стоит появиться новости где Сити хочет кого то купить так сразу плачь в комментах
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Андрей Чучунков
Ответ RAMIK
Гвардиол, Де Йонг, Осимхен.
дорого выйдет.. 100+ за каждого считай
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Алан Кайтуков
Ответ Иван Иванов
Кокорин в чемпионате Кипра неплохо играет,я бы на месте боссов Юнайтед присмотрелся .
Вот поэтому ты не на месте боссов Юнайтед )))))
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Carlos
Ответ Alex Rhea
да далеко не уедешь Нападающий, левый защитник, правый защитник, вратарь, ЦЗ надёжный на лавку, форвард в запас надёжный, правый край посильнее Антони нужны, как воздух.
Назови посильнее Антони
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xbfy7wncvc
Ответ Иван Иванов
Кокорин в чемпионате Кипра неплохо играет,я бы на месте боссов Юнайтед присмотрелся .
Вообще не смешно. Ни разу. Заколебали с этим Кокорином. Я понимаю что комменты с его упоминанием плюсодрочерные(поэтому накинте мне минусов), но самим не надоело?
+4
-1
+3
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ManUtd.KZ
Кейн и Беллингем
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Сергей
В принципе неплохие кандидаты за исключением кудуса из Аякса - не совсем уровень АПЛ ,тем самым защитником который придет на место магуайра наверное станет Ван Дейк из Ливерпуля . второй момент - почему Тен хаг так уверен что он сам останется в Юнайтед,ставя перед собой такие далеко идущие планы?
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