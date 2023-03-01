Тен Хаг хочет купить в «МЮ» форварда и хавбека, а также защитника, если Магуайр уйдет
Названы трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет сделать два топ-трансфера – купить нападающего и полузащитника, чтобы развить успехи нынешнего сезона.
Среди кандидатов на усиление атаки клуба из Манчестера – Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»). В центр поля могут подписать Френки де Йонга («Барселона») или Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).
Также состав «Юнайтед» может пополнить центральный защитник, если Харри Магуайр покинет команду.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Сейчас не вижу препятствий, чтоб тот же Кейн не захотел туда перейти например. Ну сколько можно было ничего, даже несчастного Кубка Лиги с Ттх не выиграть. Нужно ж себя ценить. Хотя не удивлюсь, если он в очередной раз с ними продлится
P.S. Вообще, для ротации он топ, кто бы что не говорил...