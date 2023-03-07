17-летний вингер «Коринтианс» Педро интересен «Ньюкаслу», «Дортмунду», «Аяксу», ПСВ и «Брайтону». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа

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«Зениту» и многим европейским клубам интересен вингер «Коринтианс» Педро дос Сантос.

Как пишет Goal Brazil, «Коринтианс» ждут предложений по 17-летнему игроку атаки в летнее трансферное окно.

Интерес к Педро проявляют «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», ПСВ, «Брайтон», «Ньюкасл» и «Зенит», получивший право приоритетного выкупа игрока в рамках сделки по переходу Юри Алберто.

«Коринтианс» хотят, чтобы Педро стал крупнейшей продажей в истории клуба.

Срок контракта бразильца с «Коринтианс» рассчитан до 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на два сезона. Отступные для европейских клубов – 50 млн евро. Сообщалось, что бразильский клуб хочет повысить отступные за Сантоса до 80-100 млн евро.

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29 комментариев

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melmi
Ответ Дмитрий9779
Это не я,это правила такого соглашения,но у спартаковцев свои правила на все что им хочется,отличные от признанных в мировом футболе.Когечно же клубы по фиг,а вот мельми это истина во в вселенной.
К Спартаку это отношение не имеет . Болел бы за Аланию -написал так же . Есть правила международных трансферов . Ты их плохо понимаешь . Для конкретики постишь эмоции гендиректора клуба(зачем?). Право приоритетного выкупа обычная практика в мировом футболе и это не значит, что игрок переходил в тот клуб у которого такое право было .
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Spartakus1984
Как можно отказаться от участия в Еврокубках?Если тобой интересуются такие топари.
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Дмитрий9779
Ответ melmi
Тебе уже выше все объяснили . Ты не разбираешься в этом и лучше не пости то в чем не понимаешь . Решать все будет сторона футболиста . Откажется он -сорвет сделку и не уйдет в Зенит. Решать ему
Это не я,это правила такого соглашения,но у спартаковцев свои правила на все что им хочется,отличные от признанных в мировом футболе.Когечно же клубы по фиг,а вот мельми это истина во в вселенной.
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FNT
Ответ Dmitry_1986
Воу воу, вы это, полегче. Московские от паспортов Малкома и Клаудиньо еще не отошли, вы их Ренаном стали добивать, а сейчас контрольный в голову Сантосом, да еще и первоочередным правом выкупа...
Я думаю, что там приоритетный выкуп при равенстве предложений. Если чувак реально стоит тех денег, о которых пишут, то какой-нибудь европейский клуб вполне может выложить хотя бы 30-40-50 (см. Винисиус, Родриго, Эндрик и тд), а Зенит просто не сможет повторить предложение.
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PIT-BUL
Зенит из Рио
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melmi
Ответ Дмитрий9779
Что вообще значит приоритетное право выкупа? Если «Коринтианс» получит официальное предложение от другого клуба, то будет обязан уведомить об этом «Зенит», который, в свою очередь, получит возможность приобрести игрока, несмотря на параллельные переговоры. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже назвал Педро «молодым бразильским дарованием». Вот что он сказал о сделке в интервью «Матч ТВ»: — Если Педро будет играть так, как сейчас, то мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся. Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. По действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого ещё полтора года.
Тебе уже выше все объяснили . Ты не разбираешься в этом и лучше не пости то в чем не понимаешь . Решать все будет сторона футболиста . Откажется он -сорвет сделку и не уйдет в Зенит. Решать ему
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Under
Ответ Dmitry_1986
Парню 17, и вряд ли он будет играть в вышеперечисленных клубах сразу в основе, как ровно и то, что вряд ли ему сразу дадут столько денег, сколько сможет предложить Зенит, это первое. Второе, это то, что Питер является хорошим трамплином в Европу, в клетке никого не держит, руководство договороспособное ,адекватное. В третьих, что важно для Бразильцев, в клубе много соотечественников. В четвертых, СПБ по качеству жизни и возможностям, не уступает городам клубов конкурентов.Это все минимум..
В основе точно нет, но вообще репутация что Дортмунда, что Аякса по постепенному доведению молодёжи до топового уровня определённо высокая.
Деньги - это да, серьёзный козырь Зенита.
Насчёт трамплина сомнительно, особенно с учётом нынешних реалий.
Да и вообще, за последние пять кто из основы Зенита уходил в Европу?
Паредес в ПСЖ и Азмун с очень большими проблемами в Леверкузен, так что так себе история.
Соотечественников много, это тоже плюс, но вряд ли это будет проблемой в Европе, там тоже южноамериканцев хватает везде.
Плюс возвращаясь к первому пункту, соотечественники в Зените будут конкурентами за место в основе.
По уровню жизни смотря как посмотреть.
Можно, конечно, сказать, что СПБ не уступает.
Можно наоборот, задуматься, а что он может предложить на фоне того же Амстердама?
Поэтому в сухом остатке так себе предложение, точно не лучше Дортмунда или Аякса.
Дальше уже выбор самого Педро, так ли он захочет с самого начала в золотую клетку.
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Дмитрий9779
Ответ melmi
Это лишь значит , что у Зенита есть права первой ночи . Клуб( Зенит в данном случае ) вправе повторить любое предложение иного клуба и Коринтианс при их равенстве обязан сделать выбор в пользу Зенита . Но как-то странно не писать о стороне футболиста . Даже если у клуба есть приоритетное право на выкуп, никто не вправе заставить его перейти в тот клуб в котором он не хочет играть . Так что гордится особо нечем . Желание игрока тут будет решающим
Что вообще значит приоритетное право выкупа? Если «Коринтианс» получит официальное предложение от другого клуба, то будет обязан уведомить об этом «Зенит», который, в свою очередь, получит возможность приобрести игрока, несмотря на параллельные переговоры.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже назвал Педро «молодым бразильским дарованием». Вот что он сказал о сделке в интервью «Матч ТВ»:

— Если Педро будет играть так, как сейчас, то мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся. Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. По действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого ещё полтора года.
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melmi
Ответ Дмитрий9779
Но особенно любопытна ещё одна сделка: «Зенит» приобрёл у «Коринтианс» право преимущественного выкупа 16-летнего левого нападающего Педро, которого считают одной из главных звёзд бразильского футбола недалёкого будущего. Что это означает? Если в клуб поступит предложение о переходе игрока (а Педро уже вовсю «пасут» европейские гранды), то предложить его он первым делом должен петербуржцам и продолжить переговоры только в случае их отказа. Пока вундеркинд на взрослом уровне не играл, но «застолбить» его за собой – шаг дальновидный
Это лишь значит , что у Зенита есть права первой ночи . Клуб( Зенит в данном случае ) вправе повторить любое предложение иного клуба и Коринтианс при их равенстве обязан сделать выбор в пользу Зенита . Но как-то странно не писать о стороне футболиста . Даже если у клуба есть приоритетное право на выкуп, никто не вправе заставить его перейти в тот клуб в котором он не хочет играть . Так что гордится особо нечем . Желание игрока тут будет решающим
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Dmitry_1986
Ответ Under
и как это на выбор Педро может повлиять?
Парню 17, и вряд ли он будет играть в вышеперечисленных клубах сразу в основе, как ровно и то, что вряд ли ему сразу дадут столько денег, сколько сможет предложить Зенит, это первое. Второе, это то, что Питер является хорошим трамплином в Европу, в клетке никого не держит, руководство договороспособное ,адекватное. В третьих, что важно для Бразильцев, в клубе много соотечественников. В четвертых, СПБ по качеству жизни и возможностям, не уступает городам клубов конкурентов.Это все минимум..
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Under
Ответ Дмитрий9779
Но особенно любопытна ещё одна сделка: «Зенит» приобрёл у «Коринтианс» право преимущественного выкупа 16-летнего левого нападающего Педро, которого считают одной из главных звёзд бразильского футбола недалёкого будущего. Что это означает? Если в клуб поступит предложение о переходе игрока (а Педро уже вовсю «пасут» европейские гранды), то предложить его он первым делом должен петербуржцам и продолжить переговоры только в случае их отказа. Пока вундеркинд на взрослом уровне не играл, но «застолбить» его за собой – шаг дальновидный
Глупости тут написаны.
Коринтианс не обязан прерывать переговоры с другими клубами.
Он всего лишь обязан принимать от Зенита предложения, равноценные тем, которые он принял от других клубов, не более того.
Дальше выбор за игроком.
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Дмитрий9779
Ответ melmi
Толку от права выкупа если сторона футболиста скажет нет . В этом случае он не обязан переходить в Зенит . Сейчас при упоминания Педро везде в новостях будут писать о праве выкупа.
Но особенно любопытна ещё одна сделка: «Зенит» приобрёл у «Коринтианс» право преимущественного выкупа 16-летнего левого нападающего Педро, которого считают одной из главных звёзд бразильского футбола недалёкого будущего. Что это означает? Если в клуб поступит предложение о переходе игрока (а Педро уже вовсю «пасут» европейские гранды), то предложить его он первым делом должен петербуржцам и продолжить переговоры только в случае их отказа. Пока вундеркинд на взрослом уровне не играл, но «застолбить» его за собой – шаг дальновидный
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Екн Лор
Ответ melmi
Толку от права выкупа если сторона футболиста скажет нет . В этом случае он не обязан переходить в Зенит . Сейчас при упоминания Педро везде в новостях будут писать о праве выкупа.
Тогда он никуда не уйдёт из Коринтианса. Либо другим клубам придётся перебить предложение Зенита. Вполне возможно он захочет перейти в европейскую команду, где уже есть много бразильцев, чем сидеть до конца контракта в Бразилии
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melmi
Толку от права выкупа если сторона футболиста скажет нет . В этом случае он не обязан переходить в Зенит . Сейчас при упоминания Педро везде в новостях будут писать о праве выкупа.
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Злодей Спб
Не стоит волноваться. В то время как отступные для европейских клубов будут в районе 80-100 миллионов евро, для Зенита продолжит действовать фиксированная цена в 50000 рублей. Медведев же не зря летал :)
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Under
Ответ Dmitry_1986
КПД от трансферов
и как это на выбор Педро может повлиять?
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Dmitry_1986
Ответ Under
и в чём его непростота заключается? кроме варианта засыпать золотом по уши
КПД от трансферов
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Under
Ответ Dmitry_1986
Ну , скажем так, Зенит не так прост на трансферном рынке.
и в чём его непростота заключается?
кроме варианта засыпать золотом по уши
+4
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Dmitry_1986
Ответ Under
если там реально есть интерес от Дортмунда и Аякса, то толку от права первоочередного выкупа?
Ну , скажем так, Зенит не так прост на трансферном рынке.
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Under
Ответ Dmitry_1986
Воу воу, вы это, полегче. Московские от паспортов Малкома и Клаудиньо еще не отошли, вы их Ренаном стали добивать, а сейчас контрольный в голову Сантосом, да еще и первоочередным правом выкупа...
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Dmitry_1986
Воу воу, вы это, полегче.
Московские от паспортов Малкома и Клаудиньо еще не отошли, вы их Ренаном стали добивать, а сейчас контрольный в голову Сантосом, да еще и первоочередным правом выкупа...
+13
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Рокко Сиффредди
дона Педро должен купить реал
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Максим Широков
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
зенит может быть очень привлекательным вариантом для молодых игроков. только вряд ли у зенита есть цель их перепродавать
В чем привлекательность?) В деньгах?

Спортивная составляющая нулевая. Чемпионат водокачки без каких-либо реальных возможностей зарекомендовать себя в глазах клубов топ-лиг. Очень привлекательно.
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Under
Ответ Under
при наличии интереса от Дортмунда и Аякса у Зенита маловато шансов
интересно, минусующие вообще понимают, что значит "право приоритетного выкупа"?
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Ковид 07.10.52
Для полноты риобурга только дона Педро там и не хватает...
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