17-летний вингер «Коринтианс» Педро интересен «Ньюкаслу», «Дортмунду», «Аяксу», ПСВ и «Брайтону». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа
«Зениту» и многим европейским клубам интересен вингер «Коринтианс» Педро дос Сантос.
Как пишет Goal Brazil, «Коринтианс» ждут предложений по 17-летнему игроку атаки в летнее трансферное окно.
Интерес к Педро проявляют «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», ПСВ, «Брайтон», «Ньюкасл» и «Зенит», получивший право приоритетного выкупа игрока в рамках сделки по переходу Юри Алберто.
«Коринтианс» хотят, чтобы Педро стал крупнейшей продажей в истории клуба.
Срок контракта бразильца с «Коринтианс» рассчитан до 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на два сезона. Отступные для европейских клубов – 50 млн евро. Сообщалось, что бразильский клуб хочет повысить отступные за Сантоса до 80-100 млн евро.
Деньги - это да, серьёзный козырь Зенита.
Насчёт трамплина сомнительно, особенно с учётом нынешних реалий.
Да и вообще, за последние пять кто из основы Зенита уходил в Европу?
Паредес в ПСЖ и Азмун с очень большими проблемами в Леверкузен, так что так себе история.
Соотечественников много, это тоже плюс, но вряд ли это будет проблемой в Европе, там тоже южноамериканцев хватает везде.
Плюс возвращаясь к первому пункту, соотечественники в Зените будут конкурентами за место в основе.
По уровню жизни смотря как посмотреть.
Можно, конечно, сказать, что СПБ не уступает.
Можно наоборот, задуматься, а что он может предложить на фоне того же Амстердама?
Поэтому в сухом остатке так себе предложение, точно не лучше Дортмунда или Аякса.
Дальше уже выбор самого Педро, так ли он захочет с самого начала в золотую клетку.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже назвал Педро «молодым бразильским дарованием». Вот что он сказал о сделке в интервью «Матч ТВ»:
— Если Педро будет играть так, как сейчас, то мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся. Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. По действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого ещё полтора года.
Коринтианс не обязан прерывать переговоры с другими клубами.
Он всего лишь обязан принимать от Зенита предложения, равноценные тем, которые он принял от других клубов, не более того.
Дальше выбор за игроком.
кроме варианта засыпать золотом по уши
Московские от паспортов Малкома и Клаудиньо еще не отошли, вы их Ренаном стали добивать, а сейчас контрольный в голову Сантосом, да еще и первоочередным правом выкупа...
Спортивная составляющая нулевая. Чемпионат водокачки без каких-либо реальных возможностей зарекомендовать себя в глазах клубов топ-лиг. Очень привлекательно.