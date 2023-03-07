17-летний вингер «Коринтианс» Педро интересен «Ньюкаслу», «Дортмунду», «Аяксу», ПСВ и «Брайтону». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа

« » и многим европейским клубам интересен вингер «Коринтианс» Педро дос Сантос.

Как пишет Goal Brazil, «Коринтианс» ждут предложений по 17-летнему игроку атаки в летнее трансферное окно.

Интерес к Педро проявляют « » Дортмунд, « », ПСВ, «Брайтон», « » и «Зенит», получивший право приоритетного выкупа игрока в рамках сделки по переходу Юри Алберто.

«Коринтианс» хотят, чтобы Педро стал крупнейшей продажей в истории клуба.

Срок контракта бразильца с «Коринтианс» рассчитан до 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества еще на два сезона. Отступные для европейских клубов – 50 млн евро. Сообщалось, что бразильский клуб хочет повысить отступные за Сантоса до 80-100 млн евро.