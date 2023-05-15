«Нант» оштрафует форварда сборной Египта Мохамеда. Он отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция ЛГБТ дискриминация Мостафа Мохамед контент Футбол

«Нант» оштрафует форварда, отказавшегося надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».

Ранее Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на игру с «Тулузой» и не попал в заявку на матч, который завершился со счетом 0:0.

Как сообщает Ouest-France, «Нант» не применит спортивные санкции к нападающему, но накажет его финансово.

Отмечается, что перед принятием решения об отказе от радужной футболки Мостафа долго сомневался, но в последний момент все же решил не надевать ее, так как чувствовал «угрызения совести».

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107 комментариев

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Destro7451
свободная европа во всей красе)
+181
-15
+166
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Arman FCSM
"Мы вас научим мужиков любить!"
+115
-7
+108
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Юрий Суетин
Ответ Полуэктов Пётр
А причем тут прям вся Европа? Я сильно против навязывания различных акций, но давайте не забывать, что тут речь идёт про игрока на контракте. В контракт футболиста входит не только посещение тренировок и футбольных матчей. У них в контракте прописано участие в куче различных активностей, связанных с клубом. Пресс-конференции, интервью, рекламные акции, благотворительные акции и тд. Если игрок откажется принять участие в рекламе от имени клуба - он также получит штраф. Клуб имеет на это полное право. Поэтому данная ситуация может не нравится вам и мне, однако к СВОБОДЕ она отношения не имеет, ибо подписавший контракт работник имеет ограничения в рамках своей работы и ПОЛНОСТЬЮ свободным считаться не может. Если игрок в своих соц. сетях или на стриме или еще где-то на видео будет говорить какую-то ерунду расистскую, сексистскую, гомофобную и тд., а клуб его за это оштрафует, вы же не будете говорить про свободу?
"Официальный представитель французского кабмина после отказа футболистов из Африки принять участие в акции в поддержку ЛГБТ заявил, что "гомофобия - это преступление"."

Т.е. это не позиция клуба. Это позиция государства.
+55
-3
+52
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Отец Абду
Ну это бредище...
+50
-3
+47
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ему по-хорошему бы сделать упор на "ущемление прав верующих". Пусть потом голову ломают чьи права важнее: верующих или радужных )))
+40
-4
+36
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Ебздрогыч
Вот они какие, европейские ценности и свободы! Позор какой-то!
+50
-16
+34
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Макс Николаев
Чертов гетеросексуал, КАК ОН ПОСМЕЛ?!
+29
-1
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cmorblr
Вот НАТУРАЛ!
+31
-7
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Nate
Это демократия?
+25
-2
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
Вот они какие, европейские ценности и свободы! Позор какой-то!
Но это не европейские ценности. Это обычный неолевацкий фа####. По настоящим европейским каждый имеет право выбора, здесь же очевидное ущемление прав египтянина.
+29
-11
+18
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Radik_2.0
Нормально, да? просто вдумайтесь в этот сюр. не напялил на себя футболку в поддержку этих самых - лови штраф. а как же знаменитый французский девиз со времен местной революции "Свобода, равенство, братство"? )))
Это старый девиз. Сейчас новый "геи, геи, геи"
+18
-1
+17
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Radik_2.0
Нормально, да? просто вдумайтесь в этот сюр. не напялил на себя футболку в поддержку этих самых - лови штраф. а как же знаменитый французский девиз со времен местной революции "Свобода, равенство, братство"? )))
+18
-2
+16
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Всё знаю
Неужели мы на пороге противостояния - мусульмане vs пидорги и им сочувствующие?))))
+19
-3
+16
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Olly_Da
Ехал в футбол играть, а приехал в акциях участвовать...
+17
-2
+15
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Александр Сачков
Ответ Полуэктов Пётр
А причем тут прям вся Европа? Я сильно против навязывания различных акций, но давайте не забывать, что тут речь идёт про игрока на контракте. В контракт футболиста входит не только посещение тренировок и футбольных матчей. У них в контракте прописано участие в куче различных активностей, связанных с клубом. Пресс-конференции, интервью, рекламные акции, благотворительные акции и тд. Если игрок откажется принять участие в рекламе от имени клуба - он также получит штраф. Клуб имеет на это полное право. Поэтому данная ситуация может не нравится вам и мне, однако к СВОБОДЕ она отношения не имеет, ибо подписавший контракт работник имеет ограничения в рамках своей работы и ПОЛНОСТЬЮ свободным считаться не может. Если игрок в своих соц. сетях или на стриме или еще где-то на видео будет говорить какую-то ерунду расистскую, сексистскую, гомофобную и тд., а клуб его за это оштрафует, вы же не будете говорить про свободу?
Подозреваю, что надевание майки в поддержку ЛГБТ контрактом с мусульманином из Египта не предусмотрено.
+16
-1
+15
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Нурбол Жумаскалиев
штраф за то, что не гей)) а потом расскажите как нас государство кошмарит
+18
-6
+12
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sgo
Ответ Полуэктов Пётр
А причем тут прям вся Европа? Я сильно против навязывания различных акций, но давайте не забывать, что тут речь идёт про игрока на контракте. В контракт футболиста входит не только посещение тренировок и футбольных матчей. У них в контракте прописано участие в куче различных активностей, связанных с клубом. Пресс-конференции, интервью, рекламные акции, благотворительные акции и тд. Если игрок откажется принять участие в рекламе от имени клуба - он также получит штраф. Клуб имеет на это полное право. Поэтому данная ситуация может не нравится вам и мне, однако к СВОБОДЕ она отношения не имеет, ибо подписавший контракт работник имеет ограничения в рамках своей работы и ПОЛНОСТЬЮ свободным считаться не может. Если игрок в своих соц. сетях или на стриме или еще где-то на видео будет говорить какую-то ерунду расистскую, сексистскую, гомофобную и тд., а клуб его за это оштрафует, вы же не будете говорить про свободу?
То есть если клуб потребует, он должен будет покреститься? Клево, че.
+13
-1
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Хызыр
Когда будут штрафовать за отсутствие гомосексуальных связей?
+12
0
+12
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Vitto
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ему по-хорошему бы сделать упор на "ущемление прав верующих". Пусть потом голову ломают чьи права важнее: верующих или радужных )))
Верующие не в почете, можешь не ломать голову.
+15
-5
+10
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Олег Кузнецов
Как сложно жить обычным людям во Франции, которые не хотят публично защищать ЛГБТ....
+12
-4
+8
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БляхаджинсКарпина
У нас тут свобода слова и самовыражений, так что надевай футболку хочешь этого или нет и молчи!
+9
-3
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Phantom1289
Чет не видно и не слышно тут всех местных либералов, которые обычно кричат, что там свобода и демократия.
+6
0
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Сергей Галынский
Вот она - свобода
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Ali Artikov
А где свобода слова? Значит нет такого...
+6
0
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Теннисный абсолют
Правильно, команда вот-вот вылетит, а они отстраняют своего лидера.
главное поддержать глиномесов
Слава Богу, что нам не по пути с этими содомитами лицемерными из Гейропы.
+8
-3
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