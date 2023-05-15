«Нант» оштрафует форварда сборной Египта Мохамеда. Он отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»
«Нант» оштрафует форварда, отказавшегося надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».
Ранее Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на игру с «Тулузой» и не попал в заявку на матч, который завершился со счетом 0:0.
Как сообщает Ouest-France, «Нант» не применит спортивные санкции к нападающему, но накажет его финансово.
Отмечается, что перед принятием решения об отказе от радужной футболки Мостафа долго сомневался, но в последний момент все же решил не надевать ее, так как чувствовал «угрызения совести».
Т.е. это не позиция клуба. Это позиция государства.
главное поддержать глиномесов
Слава Богу, что нам не по пути с этими содомитами лицемерными из Гейропы.