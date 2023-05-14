Игрок «Нанта» Мохамед отказался надеть радужную футболку. Форвард сборной Египта не сыграет с «Тулузой»

Футболист «Нанта» и сборной Египта отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».

Сегодня « » примет « » в рамках 35-го тура Лиги 1. В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 2, его не включили в состав на игру с «Сошо». Кроме того, четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок.

Теперь нападающий « » и сборной Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на матч с «Тулузой», он не попал в заявку.