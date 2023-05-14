Игрок «Нанта» Мохамед отказался надеть радужную футболку. Форвард сборной Египта не сыграет с «Тулузой»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Сборная Египта по футболу игровая форма ЛГБТ Мостафа Мохамед Футбол

Футболист «Нанта» и сборной Египта отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».

Сегодня «Тулуза» примет «Нант» в рамках 35-го тура Лиги 1. В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 2, его не включили в состав на игру с «Сошо». Кроме того, четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок.

Теперь нападающий «Нанта» и сборной Египта Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на матч с «Тулузой», он не попал в заявку.

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23 комментария

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Tiestorzn17
Это уже пропаганда пошла, а не борьба за равные права…
+25
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blaugrano
Чудесные времена в футболе наступают. Дальше что? Введут квоты на интересных персонажей?
В каждой команде должно быть минимум три доморощенных гея. По три трансформера, небинарных существ и прочих чудовищ. И по три женщины - мы же за равноправие.
+22
-2
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Алексей Дрожжин
красавчик, не стадо
+17
-3
+14
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Люблю Марго Робби
Интересная у них там свобода слова, если не разделяешь точку зрения то отстранён......больших лицемеров чем запад найти сложно.....но наши мамкины борцы с системой всё схавают
+13
-3
+10
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Екн Лор
У левачья сейчас дилемма, кого же поддерживать в этой ситуации, мусульман или lgbt?
+11
-2
+9
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Айхалец
Ответ Roman Araslanov
С одной стороны понять можно (религия все дела), но с другой стороны тот же мусульманин Хакими что-то вчера никак на это не реагировал, а просто вышел на матч и всё, да и вообще ставить религию выше чего-либо это всё же клиника
Ты сейчас серьёзно?
+6
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cektor
Я/МЫ Мостафа Мохамед
+9
-6
+3
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Kubinec_
это та самая "свобода слова"? или это другое как всегда
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зак
правильно пора уже достать свои мечи и наказать этих радужных)
+2
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RealJon
кстати там уже несколько игроко мусульман Тулуза тоже отказались.
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Алексей Лукьянов
Мужик!
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Теннисный абсолют
В мире нужна контреволюция здравого смысла против ЛГБТ-гадины.
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Visa
Верните детям радугу, ######!
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Бен Гаан
Молодчик 💪
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