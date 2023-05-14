Игрок «Нанта» Мохамед отказался надеть радужную футболку. Форвард сборной Египта не сыграет с «Тулузой»
Футболист «Нанта» и сборной Египта отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».
Сегодня «Тулуза» примет «Нант» в рамках 35-го тура Лиги 1. В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии.
Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 2, его не включили в состав на игру с «Сошо». Кроме того, четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок.
Теперь нападающий «Нанта» и сборной Египта Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на матч с «Тулузой», он не попал в заявку.
В каждой команде должно быть минимум три доморощенных гея. По три трансформера, небинарных существ и прочих чудовищ. И по три женщины - мы же за равноправие.