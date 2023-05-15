«МЮ» интересен вратарь «Боруссии» Кобель. Тен Хаг хочет сохранить Де Хеа, но намерен создать конкуренцию

«Ман Юнайтед» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

The Independent сообщает, что « » рассматривает возможность приобретения 25-летнего голкипера, несмотря на продолжающиеся переговоры с об условиях нового контракта.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы Де Хеа остался в команде, но при этом намерен создать конкуренцию во вратарской линии. Тренер хочет, чтобы у «МЮ» были различные тактические варианты.

Кобель хорошо подходит под требования тен . В отличие от Де Хеа, он хорошо умеет играть ногами.

В « » знают о долгосрочном интересе к Кобелю со стороны многих клубов, включая «Челси». В связи с этим «Дортмунд» намерен предложить вратарю новый контракт.

Срок действующего соглашения голкипера рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне провел 33 матча за «Боруссию» во всех турнирах (14 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Полная статистика вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.