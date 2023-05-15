«МЮ» интересен вратарь «Боруссии» Кобель. Тен Хаг хочет сохранить Де Хеа, но намерен создать конкуренцию
«Ман Юнайтед» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.
The Independent сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения 25-летнего голкипера, несмотря на продолжающиеся переговоры с Давидом Де Хеа об условиях нового контракта.
Эрик тен Хаг хочет, чтобы Де Хеа остался в команде, но при этом намерен создать конкуренцию во вратарской линии. Тренер хочет, чтобы у «МЮ» были различные тактические варианты.
Кобель хорошо подходит под требования тен Хага. В отличие от Де Хеа, он хорошо умеет играть ногами.
В «Боруссии» знают о долгосрочном интересе к Кобелю со стороны многих клубов, включая «Челси». В связи с этим «Дортмунд» намерен предложить вратарю новый контракт.
Срок действующего соглашения голкипера рассчитан до лета 2026 года.
В этом сезоне Кобель провел 33 матча за «Боруссию» во всех турнирах (14 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Полная статистика вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.
Не именем того брата назвали, Сандер Кобель было бы забавно :)