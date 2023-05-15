«МЮ» интересен вратарь «Боруссии» Кобель. Тен Хаг хочет сохранить Де Хеа, но намерен создать конкуренцию

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Грегор Кобель Футбол

«Ман Юнайтед» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

The Independent сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения 25-летнего голкипера, несмотря на продолжающиеся переговоры с Давидом Де Хеа об условиях нового контракта.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы Де Хеа остался в команде, но при этом намерен создать конкуренцию во вратарской линии. Тренер хочет, чтобы у «МЮ» были различные тактические варианты.

Кобель хорошо подходит под требования тен Хага. В отличие от Де Хеа, он хорошо умеет играть ногами.

В «Боруссии» знают о долгосрочном интересе к Кобелю со стороны многих клубов, включая «Челси». В связи с этим «Дортмунд» намерен предложить вратарю новый контракт.

Срок действующего соглашения голкипера рассчитан до лета 2026 года. 

В этом сезоне Кобель провел 33 матча за «Боруссию» во всех турнирах (14 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей. Полная статистика вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.

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18 комментариев

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Moonlight FIFA
Панину он тоже интересен)
+29
-4
+25
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Мукунку хороший
Ответ Chester94
Надеюсь, он подойдёт для случки с центральными защитниками
Будет вилять хвостом у холодильника)
+4
0
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Andrey Mironov
Ээ, стоять! Не трожьте Гришу
+5
-1
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Chester94
Надеюсь, он подойдёт для случки с центральными защитниками
+4
0
+4
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Аморалинни
Ну и зачем ему сидеть на лавке под Давидом
+1
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Ебздрогыч
Блестящую игру Кобеля ногами все оценили в матче с Баварией, когда он в безобидной ситуации не попал ногой по мячу и привез первый гол
+3
-2
+1
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Aggrrist
Грегор Кобель

Не именем того брата назвали, Сандер Кобель было бы забавно :)
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Aggrrist
Воспитанник Газзаева
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Лёха Жданчик
Да лучше Давида Райу взять
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Vamosalaplaya
В Бохуме Риманн хорош.
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Пирс Морган
Ну все, сухари пойдут
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Jlaw
Пусть берут, фамилия прекрасная
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ЖУЛИК
Кобель есть осталось Сучку найти и попрёт в мю
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Боевой Бурят Путина
У редакторов Sports новый любимчик. В компанию к Бога, Толяну и Боряну. Еще бы появился какой-нибудь чех по фамилии Сучка
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Газаева родственник что ли? 🤔
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Demidov Artem
Ответ Moonlight FIFA
Панину он тоже интересен)
Зачёт
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ML26
Кобель один из лучших гк мира. За него минимум 50 запросят
+2
-2
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