«МЮ» не собирается продавать Каземиро ни при каких обстоятельствах. Игроком интересуется «Бавария»

«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Каземиро.

Как сообщает Sport1.de, « » не намерен продавать бразильца ни при каких обстоятельствах. Тренер Эрик тен Хаг видит Каземиро в составе, и сам игрок не планирует переезд.

Ранее сообщалось, что интересен «Баварии». Тренер Томас Тухель впечатлен его навыками.

Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» прошлым летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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