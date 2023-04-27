«МЮ» не собирается продавать Каземиро ни при каких обстоятельствах. Игроком интересуется «Бавария»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Каземиро.

Как сообщает Sport1.de, «МЮ» не намерен продавать бразильца ни при каких обстоятельствах. Тренер Эрик тен Хаг видит Каземиро в составе, и сам игрок не планирует переезд.

Ранее сообщалось, что Каземиро интересен «Баварии». Тренер Томас Тухель впечатлен его навыками.

Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» прошлым летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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red hikkikomori
С одной стороны вроде переход Каземиро это бред полный, но я так же считал что он никогда и на за что не перейдёт в МЮ, так что исключать ничего нельзя
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Ivchev
Бредятина. Кто мог подумать что МЮ возьмёт да продаст Кащей после одного сезона.
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NIK__
Дьявол 🔥🔥🔥
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zip13
ясен красен
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FortMinor
если бы предложили киммиха можно было подумать
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Ashan Sorokin
Ответ Ivchev
Бредятина. Кто мог подумать что МЮ возьмёт да продаст Кащей после одного сезона.
Если Боули купит Юнайтед летом то продадут
+1
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Under
Ответ Ashan Sorokin
Если Боули купит Юнайтед летом то продадут
если Боули купит Юнайтед летом, то он Челси продаст
+1
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