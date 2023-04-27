«МЮ» не собирается продавать Каземиро ни при каких обстоятельствах. Игроком интересуется «Бавария»
«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Каземиро.
Как сообщает Sport1.de, «МЮ» не намерен продавать бразильца ни при каких обстоятельствах. Тренер Эрик тен Хаг видит Каземиро в составе, и сам игрок не планирует переезд.
Ранее сообщалось, что Каземиро интересен «Баварии». Тренер Томас Тухель впечатлен его навыками.
Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» прошлым летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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