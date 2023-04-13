Уэс Браун считает, что подписание Джуда Беллингема и Харри Кейна поможет «МЮ» выиграть АПЛ.

«Если «Манчестер Юнайтед» подпишет и , они выиграют в ближайшие три года. Я не понимаю, почему они не смогли этого сделать с теми игроками и тем тренером, который у них есть.

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», и он бы им понравился. Мы знаем, на что он способен в Премьер-лиге. Он старше и, вероятно, будет стоить больших денег, но он сразу же даст результат. Он даст то, чего, похоже, недостает «Юнайтед» прямо сейчас. Им нужен кто-то, кто забивает голы в каждом матче», – сказал бывший игрок « » в подкасте William Hill No Tippy Tappy Football.

Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»