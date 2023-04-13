Уэс Браун: «Трансферы Кейна и Беллингема позволят «МЮ» выиграть АПЛ в ближайшие 3 года. Не знаю, почему им до сих пор это не удалось»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Уэс Браун премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Уэс Браун считает, что подписание Джуда Беллингема и Харри Кейна поможет «МЮ» выиграть АПЛ.

«Если «Манчестер Юнайтед» подпишет Харри Кейна и Джуда Беллингема, они выиграют АПЛ в ближайшие три года. Я не понимаю, почему они не смогли этого сделать с теми игроками и тем тренером, который у них есть.

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», и он бы им понравился. Мы знаем, на что он способен в Премьер-лиге. Он старше и, вероятно, будет стоить больших денег, но он сразу же даст результат. Он даст то, чего, похоже, недостает «Юнайтед» прямо сейчас. Им нужен кто-то, кто забивает голы в каждом матче», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте William Hill No Tippy Tappy Football.

Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»

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19 комментариев

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MURA
Ответ S100 Winner
Роналду с 6 ярчайшими сезонами в МЮ? Нани? Андерсон? Эвра? Видич? Ван Нистелрой? Ван Дер Сар? Шмейхель? Бербатов? Тевес? Луи Саа? Все они тоже становились чемпионами не раз. Не слышал про таких? Или подло умолчал?
я был прав ты недавно родился.
значит не застал то поколение, оно называлось The class of ’92.
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S100 Winner
Ответ MURA
ты видимо недпвно "родился", чемпионский МЮ как раз ьак костяк составляли бриты и ирландец - Скоулз, Бекзэм, братья Невиллы, Ник Бат, Руни, Гиггз, Кин....
Роналду с 6 ярчайшими сезонами в МЮ? Нани? Андерсон? Эвра? Видич? Ван Нистелрой? Ван Дер Сар? Шмейхель? Бербатов? Тевес? Луи Саа? Все они тоже становились чемпионами не раз. Не слышал про таких? Или подло умолчал?
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Artur Smith
Ответ Максим Новиков
Браун прав. Центр поля Каземиро - Беллингем будет выжигать все живое. А Кейн идеален в роли завершителя атак для МЮ плюс в подыгрыше шикарен. Нужен еще вратарь и цз и это будет команда претендент на лч
В теории да. На практике Каземиро не вывезет темп АПЛ больше пары сезонов и сдаст. А Беллингем в МЮ превратится во второго Санчо. Не та атмосфера для развития
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MURA
Ответ Hans Castorp
Практика показывает , что для победы в АПЛ нужны скорее топ игроки не англичане. Салах , Фирмино , Мане, Марез, Бернарду Силва, Родри , Канте- это все те кто тащил последних чемпионов к победе. А британская древесина в основном выступает в роли подсобников
ты видимо недпвно "родился", чемпионский МЮ как раз ьак костяк составляли бриты и ирландец - Скоулз, Бекзэм, братья Невиллы, Ник Бат, Руни, Гиггз, Кин....
+2
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Макс237
На замену Эриксена конечно интересно но что то дорого.
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Максим Новиков
Браун прав. Центр поля Каземиро - Беллингем будет выжигать все живое. А Кейн идеален в роли завершителя атак для МЮ плюс в подыгрыше шикарен. Нужен еще вратарь и цз и это будет команда претендент на лч
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Ман Сити
Зачем им переходить в средняк с какой-то эфемерной возможностью взять АПЛ за 3 года, которая не факт что еще сбудется. Да и гарантии нет что Пенальдеш или другие токсик игроки маню не сольют и этого физрука.
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Пацанчик реальный
Ответ Today I feel Qatari
Последним притащившим свой клуб к чашке АПЛ в роли лидера англичанином был Варди (и тот невесть откуда взялся). Заодно стал единственным за десять лет англичанином получившим игрока сезона в АПЛ. Так что по факту написано
Хахаха,завязывай с тяжелыми препаратами - до добра не доведет!
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Donald J. Trump
Ответ Moby D
Справедливости ради, Кейн в силу возраста не может ждать 3-4 сезона. Если он хочет взять ушастого, то переходить нужно в клуб,где шансы взять лч будет пару сезонов....но и МЮ может удивить.
Клубам, которые могут взять ЛЧ в ближайшие пару сезонов, Кейн не нужен
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Today I feel Qatari
Ответ Пацанчик реальный
Такой чуши давно не слышал!Дружище ты тут многих превзошел!
Последним притащившим свой клуб к чашке АПЛ в роли лидера англичанином был Варди (и тот невесть откуда взялся). Заодно стал единственным за десять лет англичанином получившим игрока сезона в АПЛ. Так что по факту написано
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Breadslicer88
ну как почему потому что после ферги нету управленца нормального, которыц будет работать с судьями на должном уровне
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Пацанчик реальный
Ответ Hans Castorp
Практика показывает , что для победы в АПЛ нужны скорее топ игроки не англичане. Салах , Фирмино , Мане, Марез, Бернарду Силва, Родри , Канте- это все те кто тащил последних чемпионов к победе. А британская древесина в основном выступает в роли подсобников
Такой чуши давно не слышал!Дружище ты тут многих превзошел!
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red hikkikomori
Кейн хочет в МЮ? Мы чего-то не знаем?
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Hans Castorp
Практика показывает , что для победы в АПЛ нужны скорее топ игроки не англичане. Салах , Фирмино , Мане, Марез, Бернарду Силва, Родри , Канте- это все те кто тащил последних чемпионов к победе. А британская древесина в основном выступает в роли подсобников
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Милан 19
Если даже и подпишут Кейна которому под 30 то он через 3 года уже карьеру закончит ☝️🤭...
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Moby D
Справедливости ради, Кейн в силу возраста не может ждать 3-4 сезона. Если он хочет взять ушастого, то переходить нужно в клуб,где шансы взять лч будет пару сезонов....но и МЮ может удивить.
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Милан 19
Потому что это им просто не дано ☝️🤭...
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Dima Patrin
ну, да, ну, да...!
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Нголо Щербатски
Значит оба перейдут в лучший клуб Англии МЮ. Тен Хаг и руководство гении их подпишут за копейки
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