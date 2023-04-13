Уэс Браун: «Трансферы Кейна и Беллингема позволят «МЮ» выиграть АПЛ в ближайшие 3 года. Не знаю, почему им до сих пор это не удалось»
Уэс Браун считает, что подписание Джуда Беллингема и Харри Кейна поможет «МЮ» выиграть АПЛ.
«Если «Манчестер Юнайтед» подпишет Харри Кейна и Джуда Беллингема, они выиграют АПЛ в ближайшие три года. Я не понимаю, почему они не смогли этого сделать с теми игроками и тем тренером, который у них есть.
Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», и он бы им понравился. Мы знаем, на что он способен в Премьер-лиге. Он старше и, вероятно, будет стоить больших денег, но он сразу же даст результат. Он даст то, чего, похоже, недостает «Юнайтед» прямо сейчас. Им нужен кто-то, кто забивает голы в каждом матче», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте William Hill No Tippy Tappy Football.
Тен Хаг впечатлен игрой Беллингема на ЧМ-2022 и хотел бы видеть Джуда в «МЮ»
значит не застал то поколение, оно называлось The class of ’92.