Защитник «Химок» Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство. Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?»
Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.
– Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?
– Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.
Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже? – сказал сербский защитник «Химок».
— Четыреста двенадцатым, − сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, − ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!
(М.Булгаков "Мастер и Маргарита")
- чем хуже?
- чем Малком
- не бразил
- не играет в питере
- не обладает русским духом
- не знает русский язык как родной
- не жерар депардье
Гражданство без вопросов
Всё Россия, кроме Косово, Косово-Сербия (с)
Понятно, частично тратят тут на еду и проживание. Но большую часть выводят
ПаспортЫ давай неси...