Защитник «Химок» Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство. Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?»

Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.

– Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?

– Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.

Тем более, и получили паспорт РФ, чем я хуже? – сказал сербский защитник «Химок».