Защитник «Химок» Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство. Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия натурализация Малком Клаудиньо Никола Антич Футбол

Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.

– Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?

– Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.

Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже? – сказал сербский защитник «Химок». 

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40 комментариев

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Мосгорсуд
Хуже тем что они в Зените, а ты в Химках))
+36
-6
+30
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Atsuktuvas
— Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.
— Четыреста двенадцатым, − сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, − ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!
(М.Булгаков "Мастер и Маргарита")
+23
-2
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Анвар Дж
В некоторых странах гражданство дают за инвестиции в страну или недвижимость.У нас всем бесплатно дают.Зачем если они всё равно уедут.
+17
-2
+15
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R Kukhov
- Антич хуже, чем Малком
- чем хуже?
- чем Малком
+7
-1
+6
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pogbadrogba
Ответ Мосгорсуд
Хуже тем что они в Зените, а ты в Химках))
Это и правда гораздо хуже)
+7
-2
+5
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ЛексЛютый
Ответ Анвар Дж
В некоторых странах гражданство дают за инвестиции в страну или недвижимость.У нас всем бесплатно дают.Зачем если они всё равно уедут.
У некоторых такой размер налогов, что сойдет за инвестирование)
+8
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Алмаз Фахрутдинов
Тысячи репатриантов десяток лет не могут получить русский паспорт, чем они, в первую очередь, хуже бразильских футбольных наëмников?!
+5
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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Ванятка под борщом просто. Всегда ахинею несёт
Не видел от него ни одного коммента именно про игру. Всё время какая-то помойка и сведение счётов. Цель жизни?
+2
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Александр Жердин
Ответ Ivan Petrov
Не получишь,для этого надо являться любовником папы Милли,как Клава и Муля
Откуда такие познания? Сам такой?
+2
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Варлампий Варлампий
Ответ Денис Погодин
Ни Малком, ни Клаудиньо не говорят по-русски. Как они получили гражданство?
По блату, они обслуживают придворный футбольный клуб. А сербу из Химок паспорт не дадут
+6
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Денис Погодин
Ни Малком, ни Клаудиньо не говорят по-русски. Как они получили гражданство?
+4
-2
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Нурбол Жумаскалиев
список того, в чем Антич хуже:
- не бразил
- не играет в питере
- не обладает русским духом
- не знает русский язык как родной
- не жерар депардье
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BaltikaSPb
Антич - серб ?
Гражданство без вопросов
Всё Россия, кроме Косово, Косово-Сербия (с)
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marchellinos
Ответ Анвар Дж
В некоторых странах гражданство дают за инвестиции в страну или недвижимость.У нас всем бесплатно дают.Зачем если они всё равно уедут.
Ещё и деньги получают у нас. А не приносят.
Понятно, частично тратят тут на еду и проживание. Но большую часть выводят
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Hunter Hunter
Ты не нeгр
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Кирилл.С-Пб
Ответ Александр Жердин
Не видел от него ни одного коммента именно про игру. Всё время какая-то помойка и сведение счётов. Цель жизни?
Цель - плюсик от таких же интеллектуалов
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NIK7478
Вопрос в том, почему ты хочешь гражданство РФ, и - для чего?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Александр Жердин
Откуда такие познания? Сам такой?
Ванятка под борщом просто. Всегда ахинею несёт
+2
-1
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Анвар Дж
Ответ ЛексЛютый
У некоторых такой размер налогов, что сойдет за инвестирование)
Дело не в размере инвестиций,а в том что наше гражданство как бы обезличивается ,направо налево всем раздаём
+2
-2
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Ingvar Andreasson
Немного не повезло тебе с местом рождения. Родился бы ты в таджикистане - уже бы с российским паспортом ходил, причём сразу же после переезда в РФ. А так...
+4
-4
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Atsuktuvas
Ответ Анвар Дж
В некоторых странах гражданство дают за инвестиции в страну или недвижимость.У нас всем бесплатно дают.Зачем если они всё равно уедут.
Мало русских на Руси -
ПаспортЫ давай неси...
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ NIK7478
Вопрос в том, почему ты хочешь гражданство РФ, и - для чего?
чтобы взяли в армию
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Бухгалтер2021
он такой же как и малколм и кладиньо.обязаны дать гражданство
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Новый тренер ФК Спартак
ты не за газпром играешь) хотя и в лиге газпрома
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maximilian_15
Поздравляю Антича с лишением звания чемпиона Беларуси по футболу-2022!
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