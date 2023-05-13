Защитник «Химок» Антич: «Верим, что можем спастись от вылета. Надеюсь, победим «Спартак»

Никола Антич верит, что «Химки» сохранят прописку в Мир РПЛ по итогам сезона.

«Мы сохраняем веру в то, что можем спастись от вылета. До последнего тура будем бороться. Каждый спортсмен борется до конца.

Считаю, что мы грамотно работаем на тренировках. И с «Динамо» провели хорошую игру, но пенальти на последней минуте не дал нам набрать очки. После удаления нашего игрока мы хорошо держались. Думаю, не случись этого, имели бы больше шансов на позитивный результат.

Со «Спартаком» будет тяжелая игра. Но мы все равно будем бодаться и по-любому должны забирать очки. Обидно, что не удалось это сделать с «Динамо» — даже одно очко за ничью нам бы очень хорошо помогло. Но при такой игре, если останемся без удалений, у нас есть шансы на успешный результат в матче со «Спартаком».

Конечно, у него есть большой ресурс, деньги и игроки. Команда действует качественно впереди и сзади. Есть у нее опытные футболисты, которые долго играют за нее. Промес уже второй раз пришел в «Спартак». Джикия там долго играет и многие другие. Так что они знают, как справляться с задачами. Но надеюсь, мы сможем их победить.

Вот «Факел» обыграл «Динамо», а мы ему уступили. Может быть, в случае со « » получится наоборот и победим мы. Мяч круглый — все может случиться в футболе», – сказал защитник «Химок».