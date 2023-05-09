Защитник «Химок» Антич: «Не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России – здесь все нормально. Возможно, причина в отсутствии еврокубков»

Теги Химки премьер-лига Россия Политика Никола Антич Футбол

Защитник «Химок» Никола Антич высказался об отъезде легионеров из российских клубов.

«Как отношусь к отъезду легионеров из России? Это политика. Я не был в РПЛ год или два назад, но уровень, может, был выше.

Сейчас уровень российского футбола тоже высок, поэтому не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России – здесь все нормально. Возможно, причина в отсутствии игр в еврокубках», – сказал Антич

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23 комментария

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Alex Moorag
Ответ Алексей Сигаев
Иностранцы уезжают из России потому что на них оказывается политическое давление. И иностранцы уезжают далеко не все, а только представители фашистских государств. В 2023 году либерализм = фашизм.
Я сначала хотел откаментить. А потом понял, что там так насрано, что бесполезно. Поэтому пожелаю тебе хорошего дня 🙂
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Bashibuzuck
Из России уезжают не только иностранцы, к сожалению
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Alex Moorag
Ответ Алексей Сигаев
Молодец, что сообразил не комментировать. Я в любом случае не общаюсь всерьёз с людьми, которых я гораздо умнее.
Да как скажешь. Лишь бы ты был доволен 😂
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Ришад Хайруллин
Ответ Алексей Сигаев
Иностранцы уезжают из России потому что на них оказывается политическое давление. И иностранцы уезжают далеко не все, а только представители фашистских государств. В 2023 году либерализм = фашизм.
ботик ,я смотрю по комментариям ты только тут и про политику пишешь
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Влад Путман
Братушка не хочет уезжать отсюда.
Здесь все так душевно, по-домашнему и скрепно.
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kso77
Да по зп да все довольны , по перспективе н7ет , в основном второсортные иностранцы играю , в Европе они никому не нужны...
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Злобный Конь
Ответ Влад Путман
Братушка не хочет уезжать отсюда. Здесь все так душевно, по-домашнему и скрепно.
и таким днарям как Антич платят столько,сколько они за 5 лет не заработают в других чемпионатах...
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dimamak10
Ответ Фан Рубина
Причина - трусость и детские отмазы.
Хакшабанович поиграл в ЛЧ в составе Селтика
Дрейер в ЛЕ и в ЛК в составе Андерлехта
Хвича чемпион Италии в составе Наполи
Хван поиграл в ЛЕ в составе Олимпиакоса
Действительно детские отмазы
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Фан Рубина
Ответ Злобный Конь
нет. просто не все могут соответствовать высочайшему уровню элитнейшей РПЛ. Про ФНЛ вообще молчу.
Не все. Но обычно от таких избавляются в ходе трансферных окон, а не они сами убегают.
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romaroman26
Ответ Алексей Сигаев
Как говорит в таких случаях В.Г. Карпин: ииииииии? Что ты хотел сказать столь метким наблюдением?
что иии. нужную повестку продвигаешь. расчет на новеньких
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Ришад Хайруллин
Ответ Фан Рубина
Причина - трусость и детские отмазы.
причина нет еврокубков и остался чемпионат
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Фан Рубина
Ответ dimamak10
Хакшабанович поиграл в ЛЧ в составе Селтика Дрейер в ЛЕ и в ЛК в составе Андерлехта Хвича чемпион Италии в составе Наполи Хван поиграл в ЛЕ в составе Олимпиакоса Действительно детские отмазы
Все ушли на понижение. Хвича, конечно, молодец, но это лишь говорит о низком уровне чемпионата Италии - игрок, которому далеко не всегда соперники в РПЛ давали играть так, как он хотел, просто смёл соперников в Италии.
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Ришад Хайруллин
Ответ Фан Рубина
Наоборот здорово - не надо отвлекаться на бесполезные матчи еврочашек и можно сконцентрироваться на чемпионате.
надеюсь это рофл
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Ришад Хайруллин
Ответ Фан Рубина
Нет. Ценность еврочашек специально надута пиар-машиной, которая работает на надувание их значимости и принижение остальных чемпионатов за пределами так называемой "Топ-5". Наши клубы ещё до всех отстранений, на словах признавая значимость еврочашек, как правило участвовали в этом еврокубковом цирке вполсилы. Как мы видим по нынешнему чемпионату, когда клубы не отвлекаются на эти псевдотурниры, РПЛ становится только интереснее.
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