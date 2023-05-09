Защитник «Химок» Никола Антич высказался об отъезде легионеров из российских клубов.

«Как отношусь к отъезду легионеров из России? Это политика. Я не был в год или два назад, но уровень, может, был выше.

Сейчас уровень российского футбола тоже высок, поэтому не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России – здесь все нормально. Возможно, причина в отсутствии игр в еврокубках», – сказал .