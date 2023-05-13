Глава РПЛ Алаев о низкой посещаемости в Москве с Fan ID: «Катастрофа. Задача – вернуть болельщиков на стадион, цифры уже пошли вверх»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Торпедо Александр Алаев стадионы Fan ID Тимур Гурцкая Футбол

Александр Алаев назвал катастрофой низкую посещаемость матчей РПЛ в Москве и Подмосковье.

– На трех матчах тура РПЛ в Москве и Подмосковье собралось менее 10 тысяч людей – на домашних играх «Химок», «Торпедо» и «Локомотива».

– Такие цифры, надо называть вещи своими именами, катастрофа. Надеюсь, все клубы понимают, что общая задача – вернуть болельщиков на стадион. Мы сначала, в начале второй части чемпионата, легли на дно, и посещаемость это показывала, сейчас цифры пошли вверх, надеюсь, динамику мы сохраним и такой унылой картины больше не увидим.

– Ситуация с турникетами на Fan ID печальна для корпулентных граждан. В частности, футбольный деятель Портос Гурцкая не может посещать матчи, в том числе из-за узких турникетов.

– Мы эту проблему решим. Обеспечим при любом весе болельщика проход на стадион. Пользуясь случаем, призываю Тимура ходить на стадион, хватит сидеть дома. Готов с ним поехать в МФЦ и подсказать, как оформить Fan ID, – сказал глава РПЛ.

Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»

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29 комментариев

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0mertas626
нормально так, скинул отсутствие болельщиков на клубы.
дескать, давайте-ка принимайте меры, возвращайте людей на стадионы, совсем офигели что ли?
+26
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+23
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dudufufu
Могу бесплатно подсказать, как вернуть болельщиков. Для этого нужно всего лишь…
+21
-3
+18
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Сергей Жарковский
Узкие турникеты - вот главная причина отсутствия на стадионе болельщиков! Ну теперь понятно.
+9
0
+9
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damondiamond
оформлю фан айди, если только любая команда из РПЛ выпустит меня на замену во втором тайме на полчаса
+5
0
+5
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Aleksey Yashin
"Катастрофа", " унылая картина"
А Минцифры рапортует чуть ли не о миллионе выданных Fan ID.
Где-то дебет с кредитом не сходится 🤔
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nicklok
Ответ Ебздрогыч
Посещаемость футбола в Москве на том же уровне, что и крейсер Москва
уровень твоего "юмора" еще глубже
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Эдвард Джеймс Кенуэй
А че случилось? Отрицательный рост посещаемости. Это же все дачный сезон
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Recreated
Убрать эту хренотню и посещаемость возобновится, как раньше, до ковидного периода!
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murzzzzzilka
Есть простое решение.
Утром отмена фануйди - вечером болельщики.
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Роман
Как только фан уйди отменят народ придёт, иначе никак, да и все это знают
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Recreated
Бюджетников гонят на стадионы, поэтому вверх пошла посещаемость, чё тут непонятного!?
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catcher69
ахахахахахахаха))))))))
а попросит нас ЦК
мы подоим и быка)))))))))
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UNAFFECTED
алаев ❌уe🆘
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Александр Каретников
как обычно ссут в уши.
вы не вернёте посещаемость пока не отмените фан уйди)
чинуши опущ.еные
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Spartakus1984
А в Питере посещfемость выше только благодаря бесплатным билетам.Или он призыввает тоже самое делать Московским командам?
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Jadie James
Ждём. Идиоты, конечно: сначала на самое шикарное время года передвинуть межсезонье. Теперь запретить ходить болельщикам на стадион. В целом, пора переходить в виртуальный футбол - матчи в метавселенной хоть можно будет посетить
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Russ Ivan
Женат на Багировой Карине Эдуардовне. Багирова является учредителем НП «Центр содействия развитию пляжных видов спорта», компании, получившей многомиллионные госконтракты на организацию и проведение турниров по пляжному футболу
Всё, что надо знать об этом создании...
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