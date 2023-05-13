Глава РПЛ Алаев о низкой посещаемости в Москве с Fan ID: «Катастрофа. Задача – вернуть болельщиков на стадион, цифры уже пошли вверх»
Александр Алаев назвал катастрофой низкую посещаемость матчей РПЛ в Москве и Подмосковье.
– На трех матчах тура РПЛ в Москве и Подмосковье собралось менее 10 тысяч людей – на домашних играх «Химок», «Торпедо» и «Локомотива».
– Такие цифры, надо называть вещи своими именами, катастрофа. Надеюсь, все клубы понимают, что общая задача – вернуть болельщиков на стадион. Мы сначала, в начале второй части чемпионата, легли на дно, и посещаемость это показывала, сейчас цифры пошли вверх, надеюсь, динамику мы сохраним и такой унылой картины больше не увидим.
– Ситуация с турникетами на Fan ID печальна для корпулентных граждан. В частности, футбольный деятель Портос Гурцкая не может посещать матчи, в том числе из-за узких турникетов.
– Мы эту проблему решим. Обеспечим при любом весе болельщика проход на стадион. Пользуясь случаем, призываю Тимура ходить на стадион, хватит сидеть дома. Готов с ним поехать в МФЦ и подсказать, как оформить Fan ID, – сказал глава РПЛ.
Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»
дескать, давайте-ка принимайте меры, возвращайте людей на стадионы, совсем офигели что ли?
А Минцифры рапортует чуть ли не о миллионе выданных Fan ID.
Где-то дебет с кредитом не сходится 🤔
Утром отмена фануйди - вечером болельщики.
а попросит нас ЦК
мы подоим и быка)))))))))
вы не вернёте посещаемость пока не отмените фан уйди)
чинуши опущ.еные
Всё, что надо знать об этом создании...