Бускетс о чемпионстве «Барсы»: «Основы чемпионской команды заложены. Я хотел уйти с трофеями – рад, что могу закончить вот так»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс прокомментировал чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге.

«Барселона» досрочно завоевала титул, обыграв «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги (4:2). Для Серджи Бускетса это 32-й трофей в составе «Барселоны» – он сравнялся с Андресом Иньестой. Ранее Бускетс объявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Основы чемпионской команды заложены. Завоевывать титулы очень сложно.

Я хотел уйти с трофеями. Выиграть такой важный турнир, как Ла Лига, регулярный, который мы отметили для себя с самого начала. Я очень рад, что ухожу именно так. У меня было огромное признание, я пробыл здесь много лет, и я рад, что могу уйти вот так».

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«Это дерби, ничего более. Временами было жарко. Жаль, что в конце концов это перешло все границы», – сказал полузащитник «Барселоны».

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3 комментария

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Однажды в Космосе
Последняя легенда из той самой Барселоны Гвардиолы. Респект!
+11
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Bazilic
Величайший
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инок
С очередным трофеем и спасибо Серджи за игру в Барсе. Бускетс - один из умнейших опорников мира!
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