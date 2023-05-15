Хави после завоевания чемпионства отметил сложности, с которыми столкнулась «Барселона».

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение. Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля.

Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это « », и я знаю, как все устроено.

Эта победа обеспечивает нашему проекту безопасность. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», – сказал главный тренер «Барселоны» после 4:2 в гостях у «Эспаньола»

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