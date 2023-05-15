Хави: «Барселону» много критиковали, но чемпионство обезопасило наш проект. Отпраздновать – это нормально, но мы не дома, нельзя проявлять неуважение»

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига Футбол

Хави после завоевания чемпионства отметил сложности, с которыми столкнулась «Барселона».

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, так что нельзя проявлять неуважение. Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сейчас сделать, это поскорее уйти с поля.

Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это «Барселона», и я знаю, как все устроено.

Эта победа обеспечивает нашему проекту безопасность. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», – сказал главный тренер «Барселоны» после 4:2 в гостях у «Эспаньола»

Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования «Барселоны» и атаковали охрану. Игроки «блауграны» убежали в раздевалку

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40 комментариев

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Однажды в Космосе
Да обычное празднование, просто болельщики эспаньола самые мерзкие в ла лиге как и сам клуб
+31
-4
+27
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ХавиГави_Паратрупер
"Хави: «"

Хорошо сказал😎
+23
-5
+18
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инок
Неправда. Фаны Эспаньола выбежали на поле чтобы отпраздновать выход в Сегунду..)
+9
0
+9
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Фанат Лионеля Месси
С первым и точно не последним чемпионским титулом Хави в качестве тренера Барсы:)
+5
-1
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Игорь Климов
Барселона с заслуженной победой в чемпионате, молодцы!
+4
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Софья Хороброва
против эспаньола львы толстые, против сильных клубов .уи простые
Барселона два раза обыграла Атлетико и один раз Мадрид, то есть выиграла три из четырёх матчей у ближайших конкурентов.
+3
0
+3
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Ansu Fati
Ответ SCHOKKKK
"«" Хорошая новость. И главное, понятная сразу 😂
Рад тебе, Шок))
Челси тоже скоро отпразднует 2 раза 1 место, а если точнее 11😁
+3
0
+3
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Кирилл
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Да особенно в лиге Европы вы пошумели знатно)))
Обнимите свой Кубок Испании и отдыхайте )
+5
-2
+3
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Кирилл
Хави со своим тренерским штабом проделал великолепную работу )
Да, много было минимальных побед, но ведь побед )

Теперь надо в следующем году пошуметь и в ЛЧ )
+6
-4
+2
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alberto-m
Ответ инок
Неправда. Фаны Эспаньола выбежали на поле чтобы отпраздновать выход в Сегунду..)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
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alberto-m
Ответ Антон Фалафель
Отпразнуете и в сегунду за долги и махинации😏👍👍👍
🟣🔵🟣🔵🟣🔵🟣🔵 Барса Чемпион!!!
+2
0
+2
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Bob Ganiev
Ответ Антон Фалафель
Отпразнуете и в сегунду за долги и махинации😏👍👍👍
за долги в сегунду? эротические сны фауны мадридского кабинетного обрасли новыми красками
+3
-1
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Кирилл
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Скоро мы будем отдыхать с 15 кубком Лч)))
Сначала бы вам выйти в финал прежде чем такое писать )
+1
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alberto-m
Ответ Софья Хороброва
против эспаньола львы толстые, против сильных клубов .уи простые
Ты то точно всё знаешь ,о ..уйях!!!
+1
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alberto-m
Ответ Антон Фалафель
Отпразнуете и в сегунду за долги и махинации😏👍👍👍
Залезь обратно в питу, фалафель.
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Ansu Fati
Спасибо, легенда, за все!🔵🔴
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estiu estiu
Админ начал отмечать
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Bob Ganiev
Ответ Cat Behemoth
Я хочу больше рычагов! Хочу, чтобы все рычаги в мире были моими!
огнетушители там ->
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Cat Behemoth
Ответ Bob Ganiev
огнетушители там ->
Врёшь. Нет там ничего.
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alberto-m
Ответ Cat Behemoth
Врёшь. Нет там ничего.
🧯🧯🧯 держи, дарю!!!
От должуна осталось
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Burel
Ответ Однажды в Космосе
Да обычное празднование, просто болельщики эспаньола самые мерзкие в ла лиге как и сам клуб
на уровне их старших братьев из белой части Мадрида
+6
-6
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ДЖИН
Ответ Bob Ganiev
1. ты ничего не делал 2. зачем Месси? тот же Гюндоган за бесплатно и скоромной зп будет полезней. а Месси может в свои 40 прийти дабы красиво завершить карьеру. 3. а не насрать на рекорды и другие статы?
Слышь ты чучимээк. Здесь футбольные болельщики. Ты видимо ошибся адресом. И вообще у тебя что то с головой, какой то ты странный. Какую то херню пишешь. Насрать мне тока на тебя.
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deadjoker
Сразу попросил не продавать газон Эспаньола :))
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falkao2013
Братья прекрасно работают! Пусть у Хави и Барселоны история любви продлится надолго!
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ДЖИН
За победу Барса 160 млн получит, если не ошибаюсь. Ещё бы. Подпишут Месси. 13 пропущенных. Мы порвали рекорд Депортиво. Но до евро рекорда ещё два матча продержатся.
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