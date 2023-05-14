Бускетс выиграл 32-й трофей с «Барсой» и догнал Иньесту. Больше только у Месси – 35

Серджи Бускетс завоевал 32-й трофей в составе «Барселоны».

« » досрочно оформила чемпионство в , обыграв «Эспаньол» в 34-м туре (4:2).

Серджи Бускетс стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» в 9-й раз. 34-летний хавбек завоевал свой 32-й трофей с каталонским клубом – по 7 раз он завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Бускетс вышел на 2-е место по количеству завоеванных трофеев с «Барселоной», сравнявшись с . Больше трофеев лишь у – 35.

Ранее Серджи Бускетс объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

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