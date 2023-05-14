Бускетс выиграл 32-й трофей с «Барсой» и догнал Иньесту. Больше только у Месси – 35
Серджи Бускетс завоевал 32-й трофей в составе «Барселоны».
«Барселона» досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге, обыграв «Эспаньол» в 34-м туре (4:2).
Серджи Бускетс стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» в 9-й раз. 34-летний хавбек завоевал свой 32-й трофей с каталонским клубом – по 7 раз он завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Бускетс вышел на 2-е место по количеству завоеванных трофеев с «Барселоной», сравнявшись с Андресом Иньестой. Больше трофеев лишь у Лионеля Месси – 35.
Ранее Серджи Бускетс объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
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Тогда у Жерара будет 31.
Останься ещё на год-два перебить бы мог по трофеям и числу матчей Месси.
А так пока все рекорды видимо на Лео останутся количественные - и голы, и матчи, и титулы.)
иначе думаю,мы с вами точно не увидим) очень долго ждать придётся)
А Эспаньол...он и в Африке Эспаньол. Скорее бы улетели в сегунду, скучать не будем👋