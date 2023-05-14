Бускетс выиграл 32-й трофей с «Барсой» и догнал Иньесту. Больше только у Месси – 35

Теги Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс завоевал 32-й трофей в составе «Барселоны».

«Барселона» досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге, обыграв «Эспаньол» в 34-м туре (4:2).

Серджи Бускетс стал чемпионом Испании в составе «Барселоны» в 9-й раз. 34-летний хавбек завоевал свой 32-й трофей с каталонским клубом – по 7 раз он завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Бускетс вышел на 2-е место по количеству завоеванных трофеев с «Барселоной», сравнявшись с Андресом Иньестой. Больше трофеев лишь у Лионеля Месси – 35.

Ранее Серджи Бускетс объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути

31 комментарий

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Пепси пеналдувич
Мою любимую Барса с чемпионством, а Буся заслужил достойного прощания с кубком в руках, на Камп Ноу.
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Gustavo Tiburzi
Там болельщики эспаньола как дикари повели себя после матча!
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Рэд Уайт
Ответ Фарид Харисов
Интересно узнать, будет ли считаться этот трофей в копилку Пике. Тогда у Жерара будет 31.
будет
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ДЖИН
Буся как Иньеста уходит с титулом.
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Игорь Климов
Лео Месси недосягаем!
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Фарид Харисов
Интересно узнать, будет ли считаться этот трофей в копилку Пике.
Тогда у Жерара будет 31.
+6
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Andrey Ashhabadskiy
Бускетс красиво завершает карьеру в ранге чемпиона Испании.
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Universal1000
Легенда и Лучший опорный полузащитник мира своего времени. Однозначно.

Останься ещё на год-два перебить бы мог по трофеям и числу матчей Месси.
А так пока все рекорды видимо на Лео останутся количественные - и голы, и матчи, и титулы.)
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JENNINGS
Великий! Безоговорочно! Ушёл чемпионом! Удачи в будущем!
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Arkadios Avgitidis
Ответ Gustavo Tiburzi
Там болельщики эспаньола как дикари повели себя после матча!
бомбит...
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Си Эм Панк
Достойное завершение карьеры в Барселоне)
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Butrymovich Mikalai
Ответ Gustavo Tiburzi
Там болельщики эспаньола как дикари повели себя после матча!
дикари бы обиделись на такое сравнение.
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Arkadios Avgitidis
Ответ Игорь Климов
Лео Месси недосягаем!
надежда только на одного из 3 ех сыновей Гения)
иначе думаю,мы с вами точно не увидим) очень долго ждать придётся)
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blaugrano
Там эспаньолки подтрибунку атакуют. Вы это смотрите?
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stastzar
Бускетс красавчик, отличное прощание
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Кино Музыка
Лучший дембельский аккорд. Спасибо, Серджи!
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Ansu Fati
Оле оле оле!
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falkao2013
Замечательно заканчивается карьера Серхио в Барселоне.
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Arkadios Avgitidis
красивый уход,как и подобает истинном Гению!
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Экселлент
Буся-Легенда! Уходит на мажорной ноте!
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Bazilic
Великий
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Men77
Поколение 10-х в Барсе конечно было великое. Они выиграли ВСЁ!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Butrymovich Mikalai
дикари бы обиделись на такое сравнение.
И правильно. Ведь они на лицо ужасные, добрые внутри©️
А Эспаньол...он и в Африке Эспаньол. Скорее бы улетели в сегунду, скучать не будем👋
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Velirpa
waka-waka.
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Владимир Владимирович
Глядишь за сезон догнал бы Месси, нужно лишь супер кубок выиграть , Ла Лигу и кубок Испании , но а там глядишь и ЛЧ зацепят )
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