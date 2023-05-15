«Реал»: «Поздравляем «Барселону», чемпиона-2022/23»

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«Реал Мадрид» поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге.

Каталонцы завоевали свой 27-й титул. У мадридцев, выигравших чемпионат в прошлом сезоне, рекордные 35 побед.

«Поздравляем «Барселону», чемпиона Ла Лиги в сезоне-2022/23», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.

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28 комментариев

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Бронислав Каминский
Так же Барселона одной из первых поздравляла в прошлом году Реал с победой в ЛЧ
Так что местным раулькам,белошипам и т.д. есть чему поучится у своей любимой команды
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Экселлент
Уважение, превыше всего!
Достойно!
+35
-1
+34
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Макс Кидалов
Все заслуженно выграли, никаких претензий от болельщиков Реала нет, признаём победу барсы. Причём очень уверенно выграли, без интриги.
+18
0
+18
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Бронислав Каминский
Ответ wadwill13
раульки как ты называешь в свое время делали чемпионский коридор барсе и предлагал он это будучи не капитаном ещё реала... не прилетай того чего не знаешь.
Я не про Рауля(футболиста) а про местного дурачка Рауль14,который с веток Барсы не вылезает и обливает все помоями
+11
0
+11
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Artem Piatkov
Ответ Экселлент
Уважение, превыше всего! Достойно!
Барса поздравила Реал с победой в Кубке Испании
Реал Барсу - с победой в Ла Лиге

Достойно
+8
-1
+7
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Aleksey Yashin
Достойно 👏
+4
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Андрей Хенто
Мадрид и Барселона всегда поздравляю друг друга с победами, уважение превыше всего!
+4
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Очки Дани Алвеса
Молодцы! Уважение превыше всего.
Жаль, что Эспаньол никогда этого не поймёт.
+3
0
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Max Payne
Ответ Игорь Климов
Достойный ответ от Реала с поздравлением Барселоны, респект!
Нет, это ерунда, слова. А вот когда до дела доходит... Вспомни историю с чемпионским корридором Зизу.
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Max Payne
Ответ Андрей Хенто
Мадрид и Барселона всегда поздравляю друг друга с победами, уважение превыше всего!
Только если дело не доходит до чемпионского корридора, зато в твитторах могут от души построчить.
+2
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Barca_mania
Ответ Бронислав Каминский
Я не про Рауля(футболиста) а про местного дурачка Рауль14,который с веток Барсы не вылезает и обливает все помоями
14 - это видимо возраст 😁
+2
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Красная стрела
Лучшая лига мира. Два самых больших клуба 21 века🤷🏿‍♂️а Реал так всей истории.
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Богдан Канюк
Я, будучи большим и верным поклонником Мадрида, очень рад за успех Барсы. Самые прекрасные моменты в футболе случаются в классико, в сильном, где обе команды на вершине. И я за сильную Барсу, которую всегда приятно раскатать и не сильно больно проигрывать)
+3
-1
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Dikki Shelton
Реал всегда умел достойно принимать поражение. В этом году Барселона была сильнее в чемпионате, стоит их поздравить с заслуженным чемпионством. Королевский клуб возьмет реванш в новом сезоне 👌
+1
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Кузя Гитарист
Ответ Игорь Климов
Достойный ответ от Реала с поздравлением Барселоны, респект!
Поздравляю , Климов 👍
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Майрамбек Абдыкадыров
Поздравляю адекватных болельщиков Барселоны с чемпионством!
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f0rmoceft
Заслуженно, поздравляю!
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Он Самый
Присоединяюсь! Заслуженно и достойно!
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AnMe
Приятно видеть уважение от главных соперников 👍🏼
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Fma wozo
Для,галочки поздравили.
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max mystique
Это спорт, у клубов и игроков есть уважение, многие хорошо знакомы и играют в сборных, присоединяюсь к поздравлению, это на спорце срач постоянный и вражда определённых персонажей)
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Strateg 7
Достойно! Светлый момент на фоне всех разногласий и перепалок между клубами в этом году.
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Ansu Fati
Комментарий удален пользователем
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Игорь Климов
Достойный ответ от Реала с поздравлением Барселоны, респект!
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Ben Shelton
RESPECT first!
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