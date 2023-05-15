«Реал»: «Поздравляем «Барселону», чемпиона-2022/23»

«Реал Мадрид» поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге.

Каталонцы завоевали свой 27-й титул. У мадридцев, выигравших чемпионат в прошлом сезоне, рекордные 35 побед.

«Поздравляем «Барселону», чемпиона в сезоне-2022/23», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.

100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!

Традиционный обед Лапорты и Переса перед класико не состоится. Из-за позиции «Реала» в деле о коррупции против «Барсы» отношения ухудшились

Лапорта назвал «Реал» клубом режима – Мадрид ответил видео о связях «Барсы» с Франко. Раунд?