Жоан Лапорта: «Мы спасли экономику «Барселоны» и вернули радость побед. Начинаем выигрывать важные трофеи и надеемся, что впереди прекрасная эпоха»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» дал высокую оценку работе своей команды после завоевания чемпионства.

«Это воскресенье дарит радость всем болельщикам команды. Надеюсь, это лишь первый титул из многих.

Мы спасли экономику клуба и вернули радость побед. А теперь мы начинаем выигрывать важные трофеи и надеемся, что это лишь начало прекрасной эпохи», – сказал Жоан Лапорта после победы над «Эспаньолом» (4:2).

100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!

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15 комментариев

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Бронислав Каминский
Ответ Очки Дани Алвеса
Спорный сезон и спорные результаты трансферной политики. Да, безусловно классно выиграть чемпионат спустя почти 5 лет, но чувство недосказанности остаётся. Вспышка, неудача, вспышка, средняя игра, победа в классико, громкое поражение в классико. И такая котовасия уже второй год. Думаю, следующий такой год Хави никто не простит.
А чем трансферы не угодили?Левандовский - лучший бомбардир,Рафинья -лучший ассистент команды.Кристенсен вообще бомба
+8
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+7
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Max Payne
Ответ Alexey Rodin
какое на фиг спасение экономики ??? вы стали должны ещё больше , и с каждым годом эта сумма будет увеличиваться , потому что чудес не бывает , бабло из воздуха не появляется , ты гасишь кредит другим кредитом тем самым загоняя клуб в глубочайший и беспросветный писец ... тихий ужас!!!
а вот и главный инсайд экономист каталонской кухни в чате!!
+10
-4
+6
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NartApsua
Ответ rej1sta
Опа, продолжение великих прогнозов от местных экономистов. По словам местных экспертов, Барса уже пару сезонов как должна была разориться, но что-то как-то не выходит.
Из серии - "а вы госдолг США видели?")
+2
-1
+1
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Alexey Rodin
какое на фиг спасение экономики ??? вы стали должны ещё больше , и с каждым годом эта сумма будет увеличиваться , потому что чудес не бывает , бабло из воздуха не появляется , ты гасишь кредит другим кредитом тем самым загоняя клуб в глубочайший и беспросветный писец ... тихий ужас!!!
+11
-11
0
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rej1sta
Ответ Alexey Rodin
какое на фиг спасение экономики ??? вы стали должны ещё больше , и с каждым годом эта сумма будет увеличиваться , потому что чудес не бывает , бабло из воздуха не появляется , ты гасишь кредит другим кредитом тем самым загоняя клуб в глубочайший и беспросветный писец ... тихий ужас!!!
Опа, продолжение великих прогнозов от местных экономистов. По словам местных экспертов, Барса уже пару сезонов как должна была разориться, но что-то как-то не выходит.
+1
-1
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