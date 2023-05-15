Жоан Лапорта: «Мы спасли экономику «Барселоны» и вернули радость побед. Начинаем выигрывать важные трофеи и надеемся, что впереди прекрасная эпоха»
Президент «Барселоны» дал высокую оценку работе своей команды после завоевания чемпионства.
«Это воскресенье дарит радость всем болельщикам команды. Надеюсь, это лишь первый титул из многих.
Мы спасли экономику клуба и вернули радость побед. А теперь мы начинаем выигрывать важные трофеи и надеемся, что это лишь начало прекрасной эпохи», – сказал Жоан Лапорта после победы над «Эспаньолом» (4:2).
100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!
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