Владимир Быстров: «Ходячие мертвецы в дерби должны оживать. «Спартак» может и должен обыграть ЦСКА»

Владимир Быстров ожидает, что «Спартак» покажет хороший футбол в игре с ЦСКА 21 мая.

– Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать.

– Ходячие.

– Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.

– Но пациент должен быть скорее жив. Я сейчас про «Спартак» говорю. Есть ли шансы у такого ЦСКА?

– Конечно, есть все шансы.

– Про «Спартак».

– «Спартак» может обыграть и должен это делать.

– С учетом всех проблем…

– Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня, – сказал бывший полузащитник « » в разговоре с ведущим в эфире передачи «Все на матч!».