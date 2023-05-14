Владимир Быстров: «Ходячие мертвецы в дерби должны оживать. «Спартак» может и должен обыграть ЦСКА»
Владимир Быстров ожидает, что «Спартак» покажет хороший футбол в игре с ЦСКА 21 мая.
– Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать.
– Ходячие.
– Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.
– Но пациент должен быть скорее жив. Я сейчас про «Спартак» говорю. Есть ли шансы у такого ЦСКА?
– Конечно, есть все шансы.
– Про «Спартак».
– «Спартак» может обыграть ЦСКА и должен это делать.
– С учетом всех проблем…
– Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня, – сказал бывший полузащитник «Спартака» в разговоре с ведущим Дмитрием Губерниевым в эфире передачи «Все на матч!».
Ессно, Химки не обыграть... с таким-то бюджетом!!)
Позорище!)