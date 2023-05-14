Владимир Быстров: «Ходячие мертвецы в дерби должны оживать. «Спартак» может и должен обыграть ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров ожидает, что «Спартак» покажет хороший футбол в игре с ЦСКА 21 мая.

– Впереди дерби. Даже мертвецы в таких матчах должны оживать.

– Ходячие.

– Ходячие мертвецы, которые были в первом тайме в матче с «Химками», – они все равно должны оживать.

– Но пациент должен быть скорее жив. Я сейчас про «Спартак» говорю. Есть ли шансы у такого ЦСКА?

– Конечно, есть все шансы.

– Про «Спартак».

– «Спартак» может обыграть ЦСКА и должен это делать.

– С учетом всех проблем…

– Неважно. На матч-дерби ты должен готовиться уже сегодня, – сказал бывший полузащитник «Спартака» в разговоре с ведущим Дмитрием Губерниевым в эфире передачи «Все на матч!».

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22 комментария

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Лёха Артемьев
Алло, это Володька. Вы там кроме воскрешения что-нибудь тренируете?
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Амин Чич
у Быстрова лицо как у крысы из мультика" Рататуй"
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воробей джек
Вольдемар Мясной.
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Abriel
Боюсь ЦСКА на подъему и растопчут спам.
+6
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Назар Игорь
Глядя со стороны - у Спартака шансы мизерные. Ну если только очччень постараются, как в игре с Зенитом.
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Иван Правспарт
С удовольствием посмотрю на грустные лошадиные глаза в конце матча.
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Tresk2
У Володьки ещё немножко спартаковского душка осталось.
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Abriel
Володьк, зачем усы, сбрил, дурик?
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санчос пономоревский
То, что мертво, умереть не может.
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Андрей Козлов
Прям скоро в камеди позовут юмариста))) сказал, так сказал, специально такого не отожгёшь… опыт нужен
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Пара Соль Ка
Дожили красно-белые... уже и Быстрик обзывает...)
Ессно, Химки не обыграть... с таким-то бюджетом!!)
Позорище!)
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Евгений Цыбулин
Спартак,кстати,может дать жару в дерби и слить два последних матча Пари и Крыльям-они это умеют и практикуют,с нами выйти,как-будто на финал ЛЧ и слить потом концовку!)
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Григорий Гашников
даже если Спартак победит, то у ЦСКА ровнее результаты на дистанции, они дожмут серебро
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