ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка по итогам 27-го тура Мир РПЛ и идет вторым

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА увеличил отрыв от других претендентов на второе место по итогам 27-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Федотова разгромила «Торпедо» (3:0) 13 мая.

«Спартак», идущий четвертым, в тот же день сыграл вничью с «Химками» (1:1), а занимающий третью строчку «Ростов» сегодня уступил «Сочи» (0:1). У этих клубов по 50 очков.

За три тура до завершения чемпионата ЦСКА идет вторым с 54 баллами.

В оставшихся играх армейцы встретятся со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».

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37 комментариев

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Shuller18
ЦСКА молодцы, что взяли почти все свои очки весной, если бы не обидная ничья с Локо, отрыв был бы совсем уж комфортным.
Но впереди ад: дерби, выезд в Краснодар и домашка с Ростовом, еще и финал Кубка потом. Есть все шансы как провести лучший сезон за последние годы, взяв трофей и серебро, а есть так же все шансы облажаться в самый последний момент. Хотя Спартак и Ростов дали нам право на ошибку.
+24
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+23
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Юрий Кечко
Удачи Цска в борьбе за второе место )))
+26
-4
+22
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amra73
Концовка конечно огонь. Но все зависит от нас самих
+15
-2
+13
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Artem Piatkov
ЦСКА удачи в завоевании 2-го места)
+14
-3
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Кирилл
Соперники сами отдают серебро в руки ЦСКА )
Главное, не отпустить его )
+8
0
+8
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Champions 26
Ответ Shuller18
ЦСКА молодцы, что взяли почти все свои очки весной, если бы не обидная ничья с Локо, отрыв был бы совсем уж комфортным. Но впереди ад: дерби, выезд в Краснодар и домашка с Ростовом, еще и финал Кубка потом. Есть все шансы как провести лучший сезон за последние годы, взяв трофей и серебро, а есть так же все шансы облажаться в самый последний момент. Хотя Спартак и Ростов дали нам право на ошибку.
побеждай в дерби и минимум тройка. Все зависит от нас сейчас. Надеюсь, что команда во-первых, не перегорит и, во-вторых, не решит, что дело сделано.
Внушает надежду, что у Федотова и штаба есть опыт как прибавлять и вырывать серебро в конце сезона
+8
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Евгений Цыбулин
Ответ riverman1980
Без бонусных пенальти для тренера сборной Карпин ожидаемо превратился в тыкву.
Ну если бы судейство было честным-Спартак,каждый год,минус 12-15 очков!)
+6
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Никита Самарин
Что вполне заслуженно, весной играют реально круто 👍.
+6
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riverman1980
Без бонусных пенальти для тренера сборной Карпин ожидаемо превратился в тыкву.
+6
-1
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Честный контроль
Ответ Jovana Jovičić
Как-то тупо писать ЦВБП, учитывая, что Зенит уже в прошлом туре оформил чемпионство. Или в какую победу вера? Ростов и Спартак - это недоразумения в конце сезона, слили всё, что можно было.
ЦВБП- это победный клич Великого и самого титулованного клуба России!
+6
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Astory
Ответ Shuller18
ЦСКА молодцы, что взяли почти все свои очки весной, если бы не обидная ничья с Локо, отрыв был бы совсем уж комфортным. Но впереди ад: дерби, выезд в Краснодар и домашка с Ростовом, еще и финал Кубка потом. Есть все шансы как провести лучший сезон за последние годы, взяв трофей и серебро, а есть так же все шансы облажаться в самый последний момент. Хотя Спартак и Ростов дали нам право на ошибку.
С Ростовом мы дома играем)
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Честный контроль
Верю в победу Армейцев! ЦВБП!
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Viktor Poljakov
Жаль, прогноз не сбылся в матче СОЧИ - РОСТОВ... Прогнозировал для Ростова лучший исход - НИЧЬЮ... Но прав в том, что ЦСКА достойно займёт 2- место, Спартак, возможно 3-е,а наш РОСТОВ, даже в ПЯТЁРКЕ не будет....
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МТБ
Ответ Jovana Jovičić
Как-то тупо писать ЦВБП, учитывая, что Зенит уже в прошлом туре оформил чемпионство. Или в какую победу вера? Ростов и Спартак - это недоразумения в конце сезона, слили всё, что можно было.
Нам плевать, что там оформил зенит
+2
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Alamarrr
Крутая концовка)
Удачи нашим!
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МТБ
Ну, если по итогу 2 место и кубок, то сезон можно считать отличным
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Уэмбли Стедиум
Армейцы через квалификацию проходят в группу ЛЧ или напрямую?
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Champions 26
Мужики, пожалуйста, не подведите
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Честный контроль
Ответ Jovana Jovičić
А с чего это он самый титулованный клуб России? Это же Спартак. Причем как с советской историей, так и без неё. Собственно, какое умение считать, такой и "клич".
ЦСКА самый титулованный клуб России! Если плохо с математикой, есть репетиторы- подтянут. Спартак такой же "самый титулованный", как и Шинник. Насмешил. К мясному Цирку все не привыкну.
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Shuller18
Ответ Champions 26
побеждай в дерби и минимум тройка. Все зависит от нас сейчас. Надеюсь, что команда во-первых, не перегорит и, во-вторых, не решит, что дело сделано. Внушает надежду, что у Федотова и штаба есть опыт как прибавлять и вырывать серебро в конце сезона
Думаю, что если победим в дерби, то нужно будет очень постараться, чтобы серебро ушло. У Ростова там календарь тоже не подарок, да и забуксовали они уже.
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МТБ
Ответ Shuller18
ЦСКА молодцы, что взяли почти все свои очки весной, если бы не обидная ничья с Локо, отрыв был бы совсем уж комфортным. Но впереди ад: дерби, выезд в Краснодар и домашка с Ростовом, еще и финал Кубка потом. Есть все шансы как провести лучший сезон за последние годы, взяв трофей и серебро, а есть так же все шансы облажаться в самый последний момент. Хотя Спартак и Ростов дали нам право на ошибку.
Ну, давайте честно, даже если финал и концовка не выгорит, сезон всё равно лучший. Во-первых однозначно можно сказать, что у команды есть игра, чего не видели очень много лет, за исключением пары отрезков.
Во-вторых, у команды нормальная менталка, команда не падает и не ломается. ДА, были плохие отрезки, неудачные матчи, загубленные моменты. Да, недобрали наверное с десяток очков, просто потому что, но это намного, заетно лучше всего, что было с 2019 года
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Shuller18
Ответ МТБ
Ну, давайте честно, даже если финал и концовка не выгорит, сезон всё равно лучший. Во-первых однозначно можно сказать, что у команды есть игра, чего не видели очень много лет, за исключением пары отрезков. Во-вторых, у команды нормальная менталка, команда не падает и не ломается. ДА, были плохие отрезки, неудачные матчи, загубленные моменты. Да, недобрали наверное с десяток очков, просто потому что, но это намного, заетно лучше всего, что было с 2019 года
Я не спорю, что с Федотовым мы наконец-то сделали шаг вперед по сравнению с четырьмя последними сезонами, просто хотелось бы какого-то подтверждения в виде строчки в Википедии)
Ну и на будущий сезон нужно усиление позарез. Федотов из нынешнего состава выжал максимум.
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воробей джек
Шикарная концовка у ЦСКА! И очень справедливая!
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Сергей Жарковский
Нужно сказать что теперь не понятно ничего, кроме чемпиона и двух вылетающих команд. Впереди сокрушительное дерби Всея Москвы! Окончание чемпионата будет огненным!👍
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general main
Жаль, что Спартак снова начнёт на чаепитие каком-то и им подарят 2ое место. Потом эту вонь тушинскую все лето слушать.
А Краснодар как обычно армейцам подгадит. Под всех ноги раздвигают, а с армейцами нет
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