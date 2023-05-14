ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка по итогам 27-го тура Мир РПЛ и идет вторым

ЦСКА увеличил отрыв от других претендентов на второе место по итогам 27-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Федотова разгромила «Торпедо» (3:0) 13 мая.

«Спартак», идущий четвертым, в тот же день сыграл вничью с «Химками» (1:1), а занимающий третью строчку « » сегодня уступил «Сочи» (0:1). У этих клубов по 50 очков.

За три тура до завершения чемпионата идет вторым с 54 баллами.

В оставшихся играх армейцы встретятся со « », «Краснодаром» и «Ростовом».