ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка по итогам 27-го тура Мир РПЛ и идет вторым
ЦСКА увеличил отрыв от других претендентов на второе место по итогам 27-го тура Мир РПЛ.
Команда Владимира Федотова разгромила «Торпедо» (3:0) 13 мая.
«Спартак», идущий четвертым, в тот же день сыграл вничью с «Химками» (1:1), а занимающий третью строчку «Ростов» сегодня уступил «Сочи» (0:1). У этих клубов по 50 очков.
За три тура до завершения чемпионата ЦСКА идет вторым с 54 баллами.
В оставшихся играх армейцы встретятся со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».
Но впереди ад: дерби, выезд в Краснодар и домашка с Ростовом, еще и финал Кубка потом. Есть все шансы как провести лучший сезон за последние годы, взяв трофей и серебро, а есть так же все шансы облажаться в самый последний момент. Хотя Спартак и Ростов дали нам право на ошибку.
Главное, не отпустить его )
Внушает надежду, что у Федотова и штаба есть опыт как прибавлять и вырывать серебро в конце сезона
Удачи нашим!
Во-вторых, у команды нормальная менталка, команда не падает и не ломается. ДА, были плохие отрезки, неудачные матчи, загубленные моменты. Да, недобрали наверное с десяток очков, просто потому что, но это намного, заетно лучше всего, что было с 2019 года
Ну и на будущий сезон нужно усиление позарез. Федотов из нынешнего состава выжал максимум.
А Краснодар как обычно армейцам подгадит. Под всех ноги раздвигают, а с армейцами нет