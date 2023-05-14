«В игре «Спартака» что-то сломалось, разлад. К футболистам и Абаскалю есть вопросы». Бушманов о красно-белых
Евгений Бушманов считает, что в игре «Спартака» что-то сломалось.
В субботу красно-белые сыграли вничью с «Химками» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
– В игре «Спартака» что-то сломалось, какой-то разлад. Пока не удается вернуть ту игру, которая было в первой части сезона. Трудно сказать, что именно пошло не так.
– Доигрывают сезон?
– У меня такого ощущения нет, желание у команды присутствует, старание есть. Понимаю, что судейство в этом матче было своеобразное, но тем не менее, к футболистам и Абаскалю есть вопросы, – сказал бывший футболист «Спартака».
Спартаку пора браться за голову и начинать играть в футбол. Состав позволяет.