«В игре «Спартака» что-то сломалось, разлад. К футболистам и Абаскалю есть вопросы». Бушманов о красно-белых

Евгений Бушманов считает, что в игре «Спартака» что-то сломалось.

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Химками» (1:1) в 27-м туре Мир .

– В игре «Спартака» что-то сломалось, какой-то разлад. Пока не удается вернуть ту игру, которая было в первой части сезона. Трудно сказать, что именно пошло не так.

– Доигрывают сезон?

– У меня такого ощущения нет, желание у команды присутствует, старание есть. Понимаю, что судейство в этом матче было своеобразное, но тем не менее, к футболистам и Абаскалю есть вопросы, – сказал бывший футболист « ».