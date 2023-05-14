«В игре «Спартака» что-то сломалось, разлад. К футболистам и Абаскалю есть вопросы». Бушманов о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Бушманов Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Бушманов считает, что в игре «Спартака» что-то сломалось.

В субботу красно-белые сыграли вничью  с «Химками» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

– В игре «Спартака» что-то сломалось, какой-то разлад. Пока не удается вернуть ту игру, которая было в первой части сезона. Трудно сказать, что именно пошло не так.

– Доигрывают сезон?

– У меня такого ощущения нет, желание у команды присутствует, старание есть. Понимаю, что судейство в этом матче было своеобразное, но тем не менее, к футболистам и Абаскалю есть вопросы, – сказал бывший футболист «Спартака».

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17 комментариев

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Болат Козыбаев
Ответ Удар Кержакова
Когда все силы идут на нытьё и споры с судейством, то на футбол ничего не остаётся. Почему Динамо после левого пенальти в дополнительное время не кричит о заговоре? Почему Ростов после очевидного фола в центре поля не ноет? Почему Локомотив после гола с нарушением, отмененным голом, и 2 пенальти в их ворота спокойно выходит на следующий матч и побеждает? Спартаку пора браться за голову и начинать играть в футбол. Состав позволяет.
Просто все перечисленные вами команды никому неинтересны,вот их недовольства никто и не комментирует
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An Kr
Какой разлад. Во всем же арбитры виноваты.
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Удар Кержакова
Когда все силы идут на нытьё и споры с судейством, то на футбол ничего не остаётся. Почему Динамо после левого пенальти в дополнительное время не кричит о заговоре? Почему Ростов после очевидного фола в центре поля не ноет? Почему Локомотив после гола с нарушением, отмененным голом, и 2 пенальти в их ворота спокойно выходит на следующий матч и побеждает?
Спартаку пора браться за голову и начинать играть в футбол. Состав позволяет.
+7
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Михаил Меликов
Ну теперь хор критиканов - ветеранов будет "петь", в надежде, что им что-то обломится!
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Ильдар Фарукшин
Как ещё хотел. 1 сезон. Травмы, карточки. Состав хоть раз повторился..
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igls54
Наоборот, вернулся старый, добрый Спартак времен Федуна
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Олег Сагайдачный
У плохо настроенного механизма ломается всё и всегда.
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Джон Мщузавсех
А что-то работало? Кроме дверей КрасногоБелого для алкоглоров?
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Konstantin Zorin
Разладилась атака за счёт которой Спартак вытягивал игры осенью. А конкретно, пропала игра у Промеса, а он лидер команды и тянул её всю осень. В остальном, как было вначале сезона так и осталось - защита слабая, в средней линии раздрай.
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Удар Кержакова
Ответ ДжангоБум
По одному эпизоду на команду. И то нытьё продалжается, никак не успокоятся. А когда этих эпизодов в каждом матче вагон и маленькая тележка.. Если бы динамо, Ростов и локомотив в каждом матче убивали, было было другое?
Это были все эпизоды в пользу одной команды)
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Удар Кержакова
Ответ Михаил Меликов
Ошибаешься у Динамо была игра с Зенитом, но это почему то не замечают.
Когда 3-3 сыграли? И ЭСК признал, что пенальти в дополнительное время поставили ошибочно?
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Удар Кержакова
Ответ Михаил Меликов
Во всех матчах, где конкуренты Зенита играют, "ошибаются" не в их пользу.
Так в пользу спартака везде ошибались, а он был ближе всего к Зениту. Где логика? Помогают Лукойлу, с виноват Газпром? 😅
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