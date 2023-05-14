Игроки «Челси» рады приходу Почеттино. Тренер воодушевлен проектом, хочет подписать бомбардира, расчистить состав и сохранить Маунта

Футболисты «Челси» рады приходу Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

51-летний аргентинский специалист в ближайшее время возглавит «синих», его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Почеттино полагает, что сейчас подходящее время для назначения в « », он воодушевлен проектом, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Несколько ключевых игроков «Челси» рады скорому прибытию Почеттино, они также верят, что это не только правильное назначение, но и безопасный выбор.

Лондонцы связывались с перед назначением на пост главного тренера в начале этого сезона. Однако тогда Почеттино отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».

Кроме того, летнее трансферное окно уже было закрыто. Также аргентинца не устраивало то, что в « » не было спортивного директора.

Во время собеседования сейчас обозначил необходимость подписать качественных, уровня , футболистов, включая бомбардира. Также он хочет устроить распродажу и сохранить хавбека Мейсона Маунта.

План сторон заключается в том, чтобы Почеттино сотрудничал с временным тренером и руководством « » до конца нынешнего сезона, чтобы, когда Маурисио непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей, переход был максимально плавным.