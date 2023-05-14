Игроки «Челси» рады приходу Почеттино. Тренер воодушевлен проектом, хочет подписать бомбардира, расчистить состав и сохранить Маунта

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт Грэм Поттер Футбол

Футболисты «Челси» рады приходу Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

51-летний аргентинский специалист в ближайшее время возглавит «синих», его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Почеттино полагает, что сейчас подходящее время для назначения в «Челси», он воодушевлен проектом, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Несколько ключевых игроков «Челси» рады скорому прибытию Почеттино, они также верят, что это не только правильное назначение, но и безопасный выбор.

Лондонцы связывались с Маурисио перед назначением Грэма Поттера на пост главного тренера в начале этого сезона. Однако тогда Почеттино отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».

Кроме того, летнее трансферное окно уже было закрыто. Также аргентинца не устраивало то, что в «Челси» не было спортивного директора.

Во время собеседования сейчас Почеттино обозначил необходимость подписать качественных, уровня АПЛ, футболистов, включая бомбардира. Также он хочет устроить распродажу и сохранить хавбека Мейсона Маунта.

План сторон заключается в том, чтобы Почеттино сотрудничал с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством «Челси» до конца нынешнего сезона, чтобы, когда Маурисио непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей, переход был максимально плавным.

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40 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ Ilia Maksiokov
Чую Хари будет играть в синем с следующем году.
Если только Магваер
+73
-8
+65
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LIBerly
Верю в Почеттино. Клуб нужно спасать
+27
-6
+21
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Ilia Maksiokov
Чую Хари будет играть в синем с следующем году.
+18
-4
+14
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Barca_mania
Ответ LIBerly
Верю в Почеттино. Клуб нужно спасать
Надо вернуть Абрамовича чтобы спасти клуб, ианче пиши пропало
+10
-6
+4
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Artem Piatkov
Может и талант Мудрика раскроет?
Хороший тренер Поч и ему как раз нужен состав без зазвездившихся игроков, которые уже всего достигли

Уверен, выжмет из нынешнего молодого состава Челси всё что есть
+9
-6
+3
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QWertY
Ответ FortMinor
надеюсь МЮ не будут щелкать клювом и подпишут Хаверца в этой ситуации
И куда ты его хочешь вставлять? Если МЮ кто и нужен из Челси так это Ковачич
+5
-2
+3
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Balt
Ответ Artem Piatkov
Может и талант Мудрика раскроет? Хороший тренер Поч и ему как раз нужен состав без зазвездившихся игроков, которые уже всего достигли Уверен, выжмет из нынешнего молодого состава Челси всё что есть
Или закроет. Хотя, кто ж его выгонит-то.
+3
-1
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Ilia Maksiokov
Ответ FortMinor
надеюсь МЮ не будут щелкать клювом и подпишут Хаверца в этой ситуации
Ужас.Зачем?
+4
-2
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Газонокосильщик Хави
Ответ Иван Иванов
Челси собирается подписать мартинеса, следовательно кепа будет продан ,а менди будет запасным голкипером, также Почеттино хочет обновить полузащиту придут Райс и Макалистер,значит ,нголо Канте,ковачич и хаверц не нужны новому тренеру,также скорее всего поменяется вся атакующая линия - Челси интересуется лаутаро,осимхеном,может вернуться Лукаку , также возможен приезд Неймара, следовательно , зиеш,Жоао Феликс,обамеянг,пулишич,стерлинг и Мудрик могут уже сейчас подыскивать себе новое место работы.
Лукака не может вернуться, а вернётся. Тк месяца два назад Интер сказал, что не будет продлевать аренду
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London.is.blue
Ответ Томаш Спенсер
Расчистить состав? украинца вышвырнуть из клуба первым же делом. Это не игрок, а просто клоун.
Классно горишь 🔥
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Артём Толоконников
Ответ Иван Иванов
Челси собирается подписать мартинеса, следовательно кепа будет продан ,а менди будет запасным голкипером, также Почеттино хочет обновить полузащиту придут Райс и Макалистер,значит ,нголо Канте,ковачич и хаверц не нужны новому тренеру,также скорее всего поменяется вся атакующая линия - Челси интересуется лаутаро,осимхеном,может вернуться Лукаку , также возможен приезд Неймара, следовательно , зиеш,Жоао Феликс,обамеянг,пулишич,стерлинг и Мудрик могут уже сейчас подыскивать себе новое место работы.
Разве не Онану собирались подписать?
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QWertY
Ответ FortMinor
в МЮ некем заменить Бруно, Эриксен у тен Хага почему-то стал играть ниже чем ТТХ
Так Эриксен даже оттянутого центрхава играть не в состоянии, куда ему до АПЗ.
Хаверца можно купить если только Бруно уйдет на левый фланг, что бы исполнять роль этакого Тадича. Не уверен, что Тен Хаг пойдет на это. А покупать немца как игрока ротации абсолютно ненужная затея. Бюджет и так маленький, а позиция атакующего хава не критичная.
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FortMinor
Ответ QWertY
И куда ты его хочешь вставлять? Если МЮ кто и нужен из Челси так это Ковачич
в МЮ некем заменить Бруно, Эриксен у тен Хага почему-то стал играть ниже чем ТТХ
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Любезный Коссутий
Ответ Ashan Sorokin
Через полгода поча уволят
вернут Фрэнки 💪
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The Best
Ну конечно они рады,после Лэмпарда ты будешь рад каждому нормальному тренеру лишь бы не играть под руководством физруков всяких.И кстати те кто пишут что Поч будет делать из Челси Тоттенхэм то могу сказать что тот Тоттенхэм был очень хорош,до финала ЛЧ доходили и молодые игроки при нём прогрессировали.
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dzolot
Если бы аргентинец пришел в клуб с Грановской... а так объявят о расторжении контракта в январе 2025.
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CM1
Всех, кому не хватает места в раздевалке, нужно продать. Или хотя бы отдать в аренду. Негоже все-таки профессиональным спортсменам под дверью раздевалки переодеваться...
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brig_Mercury
Интересно распродажа в Челси - это как? Все по 50?
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Тюменец
Это будет интересно. Поч умеет строить, давать определенный результат, но… не так быстро, и без чашек.
Надеюсь время в ПСЖ дало ему возможность почувствовать вкус трофейной тяги и он будет строить свой футбол уже с прицелом на титулы. А это сложно…)) и интересно)))
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London.is.blue
Еще бы, хозяин МЮ и Арсенала возвращается.
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Dilshod Kasimov
за деньги любой
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Dilshod Kasimov
почетино исправит ситуацию?
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Aleksey Yashin
"Почеттино обозначил необходимость подписать качественных, уровня АПЛ, футболистов"

Это он так намекнул, что зимой была не очень хорошая закупка?)
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