Игроки «Челси» рады приходу Почеттино. Тренер воодушевлен проектом, хочет подписать бомбардира, расчистить состав и сохранить Маунта
Футболисты «Челси» рады приходу Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
51-летний аргентинский специалист в ближайшее время возглавит «синих», его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Почеттино полагает, что сейчас подходящее время для назначения в «Челси», он воодушевлен проектом, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.
Несколько ключевых игроков «Челси» рады скорому прибытию Почеттино, они также верят, что это не только правильное назначение, но и безопасный выбор.
Лондонцы связывались с Маурисио перед назначением Грэма Поттера на пост главного тренера в начале этого сезона. Однако тогда Почеттино отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».
Кроме того, летнее трансферное окно уже было закрыто. Также аргентинца не устраивало то, что в «Челси» не было спортивного директора.
Во время собеседования сейчас Почеттино обозначил необходимость подписать качественных, уровня АПЛ, футболистов, включая бомбардира. Также он хочет устроить распродажу и сохранить хавбека Мейсона Маунта.
План сторон заключается в том, чтобы Почеттино сотрудничал с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством «Челси» до конца нынешнего сезона, чтобы, когда Маурисио непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей, переход был максимально плавным.
Хороший тренер Поч и ему как раз нужен состав без зазвездившихся игроков, которые уже всего достигли
Уверен, выжмет из нынешнего молодого состава Челси всё что есть
Хаверца можно купить если только Бруно уйдет на левый фланг, что бы исполнять роль этакого Тадича. Не уверен, что Тен Хаг пойдет на это. А покупать немца как игрока ротации абсолютно ненужная затея. Бюджет и так маленький, а позиция атакующего хава не критичная.
Надеюсь время в ПСЖ дало ему возможность почувствовать вкус трофейной тяги и он будет строить свой футбол уже с прицелом на титулы. А это сложно…)) и интересно)))
Это он так намекнул, что зимой была не очень хорошая закупка?)