Контракт Почеттино с «Челси» будет действовать до 2026 года (Сесар Луис Мерло)

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино подпишет контракт с «Челси» сроком на 3 года.

Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить аргентинского специалиста на пост главного тренера. Сообщалось, что стороны заключат долгосрочное соглашение. 

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, контракт Почеттино с «Челси» будет рассчитан до июня 2026 года. Аргентинец принял окончательное предложение клуба, юристы уже обмениваются документами. 

Почеттино приступит к работе летом. До конца нынешнего сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард. 

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22 комментария

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hompos
почетино хороший тренер, надеюсь, у него все получится в челси
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xoms
Откуда они эти цифры берут, крайний срок 2024
+5
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rigobersong
Жаль в третий раз выкинули легенду Лэмпса, никакой благодарности:)
+11
-7
+4
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Кино Музыка
Попросит купить игроков.
+3
0
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DolJun
чем меньше контракт - тем меньше неустойка)
+2
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Кино Музыка
Ответ Иван Иванов
Куда ещё покупать?! В Челси изобилие футболистов! 😳
Нельзя нарушать традиции)
+1
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Иван Иванов
Ответ Кино Музыка
Попросит купить игроков.
Куда ещё покупать?! В Челси изобилие футболистов! 😳
+1
0
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ llolishe
Такая легенда что прославился тем что играя за Сити забил в ворота Челсе пхахах
и?) он даж не праздновал, к чему ты это написал ваще
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Куда ещё покупать?! В Челси изобилие футболистов! 😳
Попросит одних продать, а купить других.
Этих-то покупали для других тренеров.
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Иван Иванов
Поскольку Челси по итогам сезона не попал даже в лигу конференций, получится полностью сосредоточиться на АПЛ ,мы получаем вполне себе соискателя титула наравне с арсеналом и Сити плюс Юнайтед тоже должен подтянуться, учитывая вложенные средства с тен хага спросят ; конечно с учётом трансферов и того, как быстро Почеттино удастся перестроить игру команды ,но даже нынешним составом уже можно быть на 1-2 месте в АПЛ.
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Мукунку хороший
Дайте Фрэнку поработать)
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fc_champion
Как раз Мостовой доучится на лицензию PRO
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Evgen_Hazard
Это что-то на долгосрочном
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раскаявшийся жиробас
Странно, что не до 2036, как Боули любит
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Спартак Уокер
Думаю в этом цирке он долго не протянет
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Женя Григорьев
Жаль этого добряка ...
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Любезный Коссутий
понятно. видимо, есть опция продления о 2030 года
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deadjoker
3х разовые тренировки :)) ну поглядим как пойдет
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