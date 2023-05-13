Контракт Почеттино с «Челси» будет действовать до 2026 года (Сесар Луис Мерло)

Маурисио Почеттино подпишет контракт с «Челси» сроком на 3 года.

Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить аргентинского специалиста на пост главного тренера. Сообщалось, что стороны заключат долгосрочное соглашение.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, контракт с « » будет рассчитан до июня 2026 года. Аргентинец принял окончательное предложение клуба, юристы уже обмениваются документами.

Почеттино приступит к работе летом. До конца нынешнего сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард.