Почеттино хочет видеть Гави в «Челси». «Барса» не намерена отпускать хавбека
Маурисио Почеттино хочет видеть Гави в «Челси».
Аргентинский специалист является главным претендентом на пост главного тренера «Челси». Он хочет укрепить полузащиту команды.
По информации Diario Sport, Почеттино нравится игрок «Барселоны» Гави. Тренер считает его очень интересным футболистом для АПЛ.
Отмечается, что «Барса» не хочет продавать Гави и намерена зарегистрировать его контракт, как только появится возможность. Сам футболист тоже не хочет уходить из каталонской команды.
В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 32 матча. Его статистику можно найти здесь.
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