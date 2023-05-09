Почеттино хочет видеть Гави в «Челси». «Барса» не намерена отпускать хавбека

Маурисио Почеттино хочет видеть Гави в «Челси».

Аргентинский специалист является главным претендентом на пост главного тренера « ». Он хочет укрепить полузащиту команды.

По информации Diario Sport, нравится игрок «Барселоны» Гави. Тренер считает его очень интересным футболистом для .

Отмечается, что «Барса» не хочет продавать Гави и намерена зарегистрировать его контракт, как только появится возможность. Сам футболист тоже не хочет уходить из каталонской команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 32 матча. Его статистику можно найти здесь.