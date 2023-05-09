Почеттино хочет видеть Гави в «Челси». «Барса» не намерена отпускать хавбека

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Маурисио Почеттино Гави Футбол

Маурисио Почеттино хочет видеть Гави в «Челси».

Аргентинский специалист является главным претендентом на пост главного тренера «Челси». Он хочет укрепить полузащиту команды.

По информации Diario Sport, Почеттино нравится игрок «Барселоны» Гави. Тренер считает его очень интересным футболистом для АПЛ

Отмечается, что «Барса» не хочет продавать Гави и намерена зарегистрировать его контракт, как только появится возможность. Сам футболист тоже не хочет уходить из каталонской команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 32 матча. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
У товарища из соседней республики произойдёт взрыв мозга,если Гави перейдёт в Челси)
+38
-6
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Ответ GuruFutbola
Боюсь такой игрок не захочет променять ежегодное чемпионство и борьбу за лч на барахтанье в середине таблицы с борьбой за лигу конференций с вэст хэмом)
А какая борьба за ЛЧ у Барсы? У Челси, скорее всего, временный кризис, они сейчас идут по пути, по которому Сити начинал свой путь к доминированию в Англии: Там тоже новые владельцы первые два года скупали за неадекватные деньги все, что блестит. Уж вам то как Гуруфутбола об этом стыдно не помнить/не знать.
+37
-22
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Боюсь такой игрок не захочет променять ежегодное чемпионство и борьбу за лч на барахтанье в середине таблицы с борьбой за лигу конференций с вэст хэмом)
+35
-21
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Зачем Челси ЦП, которых итак в клубе перебор? Им бы барахло ненужное сначала скинуть, а потом уже думать над покупками.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Толоконников
Ответ Karl0709
Куда там Челси 😂😂😂, Барселона рано или поздно выиграет ЛЧ, а вот футбольная жизнь Челси можно сказать закончилась.
Рано или поздно это когда? Лет через 10?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Какой адекватный человек будет переходить из Барсы, в это недоразумение?)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ответ borasco
Барса тоже недоразумение, им до победы в ЛЧ как до луны, дергая рычаги ЛЧ не выиграть. Когда в последний раз Барса хотя бы в полуфинале играла?
Глорик Челси, сиди молча, будущим участникам Чемпионшипа не давали слова)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
убегаешь от ответа?))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Первым делом надо расширить раздевалку до 90 человек
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Ответ GuruFutbola
Летом будет распродажа новых игроков за 5-10 лямов и после этого чемпиошип, банкротсво, расформирование. Скринь Сравнить хозяинов сити с боули это как *** с пальцем)
А, ну, понятно. Покупать Санта-Круса и Жо за 60 млн, а так же Робиньо за 40 млн в 2009 году могли только дальновидные люди, а Боулинг, купишвий Шамана за 70 - это профан, которому до манагеров Сити еще далеко, ок.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Галлахер чем не рабочий бегунок в атаку?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ GuruFutbola
Летом будет распродажа новых игроков за 5-10 лямов и после этого чемпиошип, банкротсво, расформирование. Скринь Сравнить хозяинов сити с боули это как *** с пальцем)
ахаха)) без пепки сити так же бы и барахтался на 2-5 местах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ alberto-m
У Барсы тоже, временный кризис. В отличие от Челси, Барса будет играть в ЛЧ. А Челси не будет даже ЛЕ.
Так а смысл её прибывания в ЛЧ, если она уже второй год подряд оттуда вылетает? Даже не добравшись до плей офф
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Если вы болеете за Челси, то соболезную)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mike Galeamov
Хотелка не лопнет у него?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амир гром
Ответ Karl0709
Куда там Челси 😂😂😂, Барселона рано или поздно выиграет ЛЧ, а вот футбольная жизнь Челси можно сказать закончилась.
пусть Барселона играет в своем ЛЕ а Челси в отличие от них вышли из груп. этапа и даже выиграли Боруссию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanRocstar
Челси пусть Феррана Торреса заберут за 150 лямов, Должун будет очень рад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Куда там Челси 😂😂😂, Барселона рано или поздно выиграет ЛЧ, а вот футбольная жизнь Челси можно сказать закончилась.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ GuruFutbola
Летом будет распродажа новых игроков за 5-10 лямов и после этого чемпиошип, банкротсво, расформирование. Скринь Сравнить хозяинов сити с боули это как *** с пальцем)
Это ты про спотифойКлуп? Неужели дошло?))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpartMoscow1988
Лучше пусть подумает о забивном нападающем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Raul14
Это ты про спотифойКлуп? Неужели дошло?))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex555ak
ну хоть нормвльный тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Капа Карри
Нужно больше з̶о̶л̶о̶т̶а̶ игроков!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Лет на 10 Челси могут забыть про еврокубки 😁, зачем это Гави 🤦
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Челси этот ноунейм и даром не нужен.В основном известен своей мамой
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий