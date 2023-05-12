Почеттино считает, что Маунт станет ключевым игроком для «Челси». Его контракт – до 2024-го, договоренности о продлении пока нет
Мэйсон Маунт может получить ключевую роль в «Челси» при Маурисио Почеттино.
Как пишет Daily Mail, 51-летний специалист, который близок к назначению на пост главного тренера «Челси», считает, что Маунт может стать ключевым игроком команды, которую ожидает масштабная перестройка.
Маурисио – поклонник таланта игрока, а также его умения работать с мячом и профессионализма. Тренер считает, что Маунт подходит под тот стиль игры, что он хочет привить команде.
Срок действующего контракта Мэйсона рассчитан до лета 2024 года. На данный момент стороны далеки от соглашения о продолжении сотрудничества. Интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Сообщалось, что англичанин требует у «Челси» повышения зарплаты с 5 до 15 млн евро.
В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. 28 апреля стало известно, что Мэйсон выбыл до конца сезона из-за травмы.
Полную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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