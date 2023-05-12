Почеттино считает, что Маунт станет ключевым игроком для «Челси». Его контракт – до 2024-го, договоренности о продлении пока нет

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт может получить ключевую роль в «Челси» при Маурисио Почеттино.

Как пишет Daily Mail, 51-летний специалист, который близок к назначению на пост главного тренера «Челси», считает, что Маунт может стать ключевым игроком команды, которую ожидает масштабная перестройка.

Маурисио – поклонник таланта игрока, а также его умения работать с мячом и профессионализма. Тренер считает, что Маунт подходит под тот стиль игры, что он хочет привить команде.

Срок действующего контракта Мэйсона рассчитан до лета 2024 года. На данный момент стороны далеки от соглашения о продолжении сотрудничества. Интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».

Сообщалось, что англичанин требует у «Челси» повышения зарплаты с 5 до 15 млн евро.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. 28 апреля стало известно, что Мэйсон выбыл до конца сезона из-за травмы.

Полную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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8 комментариев

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Los Galácticos
Не знаю насчет Маунта но вот отпускать Ковачича было бы огромной ошибкой, хорват вырос в топ игрока и находится сейчас на пике карьеры.
+7
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Акира_1
Хотелось бы, чтоб Почеттино сделал с Маунтом что-то типа Али в лучший сезон последнего. Но что-то вообще не заметно, что Маунт хочет остаться в Челси.
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Muslim Muslim
5 до 15 нормальную он прибавку хочет)
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artemio303
Быстрей бы уже назначили Поччетино и закончился этот кошмарный сезон! Жду чистку состава, хотя чувствую их теперь не один год придется распродовать) Любят Челси шлака набрать, которые потом на жирных контрактах сидят и не знают куда их деть
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MK
потерял он интерес в Челси, трансфер будет скорей всего
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Born is the King
Ответ Los Galácticos
Не знаю насчет Маунта но вот отпускать Ковачича было бы огромной ошибкой, хорват вырос в топ игрока и находится сейчас на пике карьеры.
Так и есть. Замените качества Ковы будет сложно. С тройкой полузащиты Канте - Энцо - Ковачич можно много титулов собрать
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