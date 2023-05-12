Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Кадиса»

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«Мальорка» примет «Кадис» в 35-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал» дома встретится «Хетафе».

В воскресенье «Атлетико» отправится в гости к «Эльче». «Барселона» сыграет с «Эспаньолом».

Завершится тур в понедельник матчем «Бетис» – «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

35-й тур

Мальорка – Кадис
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Жирона
Дата проведения
13 мая, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Альмерия
Дата проведения
13 мая, 17.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал – Атлетик
Дата проведения
13 мая, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Хетафе
Дата проведения
13 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Валенсия
Дата проведения
14 мая, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Атлетико
Дата проведения
14 мая, 17.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вальядолид – Севилья
Дата проведения
14 мая, 19.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эспаньол – Барселона
Дата проведения
14 мая, 22.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Райо Вальекано
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал Sports.ru

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4 комментария

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Сикарио
А я напоминаю, что чемпион топтал текущего лидерушку-неевропейца 0-4))
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белошип
Реалу надо выпустить максимально второй состав,чтобы спокойно вынести ’0лчных ’
Первому каталонскому удачи против кабинета Негрейры)
+1
-1
0
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Burel
Чемпионство лучшего клуба мира 🔵🔴
0
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Burel
опять посмеёмся над зеро-требольными, которые ведут отчаянную борьбу лишь за первенство города, где Атлетико в лидерах
0
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