Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Кадиса»

«Мальорка» примет «Кадис» в 35-м туре Ла Лиги.

В субботу « » дома встретится « ».

В воскресенье « » отправится в гости к « ». « » сыграет с «Эспаньолом».

Завершится тур в понедельник матчем « » – «Райо Вальекано».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги