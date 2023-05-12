Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Кадиса»
«Мальорка» примет «Кадис» в 35-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал» дома встретится «Хетафе».
В воскресенье «Атлетико» отправится в гости к «Эльче». «Барселона» сыграет с «Эспаньолом».
Завершится тур в понедельник матчем «Бетис» – «Райо Вальекано».
35-й тур
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 13 мая, 15.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 13 мая, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 13 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 14 мая, 15.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 14 мая, 17.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 14 мая, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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