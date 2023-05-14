Анчелотти про 1:0 с «Хетафе»: «Реал» заметно прибавил во 2-м тайме. С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос»

Карло Анчелотти отметил вклад вышедших на замену игроков в победу «Реала» над «Хетафе».

«Нелегко подготовиться к матчам такого рода. Первый тайм был не очень интенсивным, во втором мы заметно прибавили, но команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. Другого способа подготовиться к игре в среду [против « »] у нас нет. У нас хорошие ощущения от матча.

С выходом и уровень игры вырос, также возросла интенсивность атак после появления . Они были хороши, и именно поэтому я их и выпустил.

Команда в порядке. Радует, что вернулся Менди, у которого была серьезная травма. Он провел хороший первый тайм. Думаю, к среде у нас будут готовы все футболисты.

сегодня провел хороший матч, у него очень надежная пара с Начо. Эдер очень важен для нас, как был важен в противостоянии с Холандом и Рюдигер.

У Камавинга просто ушиб, который его немного беспокоил. Но Эдуардо 20 лет, он быстро поправится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

«Реал» одолел «Хетафе» – 1:0. Асенсио забил на 70-й с паса Васкеса