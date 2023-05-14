Анчелотти про 1:0 с «Хетафе»: «Реал» заметно прибавил во 2-м тайме. С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Антонио Рюдигер Ферлан Менди Эдер Милитао Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти отметил вклад вышедших на замену игроков в победу «Реала» над «Хетафе».

«Нелегко подготовиться к матчам такого рода. Первый тайм был не очень интенсивным, во втором мы заметно прибавили, но команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. Другого способа подготовиться к игре в среду [против «Манчестер Сити»] у нас нет. У нас хорошие ощущения от матча.

С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос, также возросла интенсивность атак после появления Винисиуса. Они были хороши, и именно поэтому я их и выпустил.

Команда в порядке. Радует, что вернулся Менди, у которого была серьезная травма. Он провел хороший первый тайм. Думаю, к среде у нас будут готовы все футболисты.

Милитао сегодня провел хороший матч, у него очень надежная пара с Начо. Эдер очень важен для нас, как был важен в противостоянии с Холандом и Рюдигер.

У Камавинга просто ушиб, который его немного беспокоил. Но Эдуардо 20 лет, он быстро поправится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

«Реал» одолел «Хетафе» – 1:0. Асенсио забил на 70-й с паса Васкеса

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Burel
Радовались, конечно, мощно: будто требл покорился наконец
Радовались, что с позором не вылетели в 1/8 Лиги Европы 😁
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Удачи Анчелотти и его команде в следующем матче!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
как же хорошо,что еще год будут модрич и кроос,даже думать не хочется о том,что их через год,возможно,не будет в команде🤨
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Очередное подтверждение того, что никакая физика и беготня не заменят интеллект. По сути, игроки-маэстро вымирающего амплуа. В современном футболе такие на вес золота.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Главное накрыть КДБ от очередного случайного гола с аута
Холланд сам исчезнет на поле
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Эффект Азара.
А голдей бой - это Винисиус. А не хваленный брусок из параллельного клуба.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Видели как фанаты Реала радовались кубку Короля, даже не хлопали)) а представьте если бы барса его выиграла бы они ставили бы его по уровню ЛЧ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Софья Хороброва
Истинный чемпион испании
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killer_na_belom_barse$
Ответ Burel
Радовались, конечно, мощно: будто требл покорился наконец
А кому покорялся требл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий