Анчелотти про 1:0 с «Хетафе»: «Реал» заметно прибавил во 2-м тайме. С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос»
Карло Анчелотти отметил вклад вышедших на замену игроков в победу «Реала» над «Хетафе».
«Нелегко подготовиться к матчам такого рода. Первый тайм был не очень интенсивным, во втором мы заметно прибавили, но команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. Другого способа подготовиться к игре в среду [против «Манчестер Сити»] у нас нет. У нас хорошие ощущения от матча.
С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос, также возросла интенсивность атак после появления Винисиуса. Они были хороши, и именно поэтому я их и выпустил.
Команда в порядке. Радует, что вернулся Менди, у которого была серьезная травма. Он провел хороший первый тайм. Думаю, к среде у нас будут готовы все футболисты.
Милитао сегодня провел хороший матч, у него очень надежная пара с Начо. Эдер очень важен для нас, как был важен в противостоянии с Холандом и Рюдигер.
У Камавинга просто ушиб, который его немного беспокоил. Но Эдуардо 20 лет, он быстро поправится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.
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А голдей бой - это Винисиус. А не хваленный брусок из параллельного клуба.