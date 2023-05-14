Камавинга травмировал колено в конце игры с «Хетафе». Матч «Реала» с «Ман Сити» – 17 мая

Эдуардо Камавинга из-за повреждения не смог доиграть матч против «Хетафе».

Хавбек получил травму левого колена в результате столкновения с защитником на 83-й минуте матча 34-го тура . Француз был заменен на Альваро Одриосолу.

Судья Хуан Мартинес Мунуэра показал игроку « » желтую карточку.

Следующий матч « » проведет в полуфинале Лиги чемпионов. 17 мая он встретится с « » в Англии.

Со статистикой выступлений Камавинга можно ознакомиться здесь.