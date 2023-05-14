Камавинга травмировал колено в конце игры с «Хетафе». Матч «Реала» с «Ман Сити» – 17 мая

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы судьи Хуан Мартинес Мунуэра Альваро Одриосола Эдуардо Камавинга Здоровье Хуан Иглесиас Футбол

Эдуардо Камавинга из-за повреждения не смог доиграть матч против «Хетафе».

Хавбек получил травму левого колена в результате столкновения с защитником Хуаном Иглесиасом на 83-й минуте матча 34-го тура Ла Лиги. Француз был заменен на Альваро Одриосолу.

Судья Хуан Мартинес Мунуэра показал игроку «Хетафе» желтую карточку.

Следующий матч «Реал» проведет в полуфинале Лиги чемпионов. 17 мая он встретится с «Манчестер Сити» в Англии.

Со статистикой выступлений Камавинга можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Андрей Хенто
Ответ Hala Madrid
Видимо простой ушиб
Сейчас Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что все игроки будут готовы к матчу с Сити. По поводу Эдуардо прокомментировал, что он просто получил сильный удар и с ним все в порядке, звучит обнадеживающе.
+27
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+24
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Андрей Хенто
Здоровья Камавинга, это большая потеря, надеюсь, что все же ничего серьезного и он сможет принять участие в матче.
+24
-3
+21
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Эрнандес Эрнандес
Риго рвется не по швам, а где попало 😆
+16
0
+16
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VuNePonimaete
Ответ kx9vs4qvvm
Мне все интересно, сколько тебе лет, чувак? Ты либо реально школьник, которому не дают, либо старый хер, которому так никто и не дал, либо ты сотрудник спорта, который накидывает 💩на вентилятор?
лол, с каких пор надувные куклы женщинами считаются?)
+11
-1
+10
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kx9vs4qvvm
Ответ rigobersong
Жаль, с бревном в основе у МС было шансов больше:)
Мне все интересно, сколько тебе лет, чувак? Ты либо реально школьник, которому не дают, либо старый хер, которому так никто и не дал, либо ты сотрудник спорта, который накидывает 💩на вентилятор?
+12
-3
+9
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Жаль, с бревном в основе у МС было шансов больше:)
Риго не завидуй, что такой молодой талант есть в Мадриде, один из лучших был в матче против Сити, практически ничего не позволил создать Бернарду Силве.
+14
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f0rmoceft
Анчи говорит ушиб, посмотрим.
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VuNePonimaete
Ответ Эрнандес Эрнандес
Риго рвется не по швам, а где попало 😆
он оказывается гуру пикапа, только забыл упомянуть, что по надувным куклам🤣🤣
+9
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+7
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s_kapa
Ответ rigobersong
Жаль, с бревном в основе у МС было шансов больше:)
Сам ты бревно
+6
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Talgat Ergeshov
можно постоянно выделять игру винисиуса(вполне заслуженно) и игру модрича и крооса как должное,но в последние матчи камавинга выдает просто нереальный футбол,практически непроходим....одно удовольвствие наблюдать за ним))
надеюсь,будет новость,что повреждение не серьезное и мы увидим его в матче с мс,очень важные игрок в данный момен...ждем отличной игры и победы реала🐊
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Нефанатик
Игрок Хетафе намеренно будто это сделал. Очень грязная команда.
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Роман
Большая потеря.
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Роман
Ответ Нефанатик
Игрок Хетафе намеренно будто это сделал. Очень грязная команда.
Надо наказать. И оправить его в Барселону играть.
+6
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Дмитрий Калашников
Ответ Peter Parker
К финалу восстановится? 😅
без него Мадрида не будет в финале!
+4
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Xxx zzz
Ответ rigobersong
Чему завидовать?:)🤣 У Барселоны на ЛЗ играет топовый профильный защитник Бальде, а в полузащите гениальные Педри и Гави:) Камавинге до них, как Мудрику до Месси:))
Такой смешной все таки 🤣🤣 заходить на ветку Реала,чтоб снова засунуть свою несчастную Барсу с гави и Педри,которые и пятки Камы не стоят
+5
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Артём Околович
Ответ Андрей Хенто
Сейчас Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что все игроки будут готовы к матчу с Сити. По поводу Эдуардо прокомментировал, что он просто получил сильный удар и с ним все в порядке, звучит обнадеживающе.
слова Карло мало значат. В такой ситуации никто не будет говорить, что игрок не сыграет в важном матче
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Hala Madrid
Ответ Андрей Хенто
Здоровья Камавинга, это большая потеря, надеюсь, что все же ничего серьезного и он сможет принять участие в матче.
Видимо простой ушиб
+4
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Xxx zzz
Ответ Роман
Надо наказать. И оправить его в Барселону играть.
🤣🤣🤣
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chernov jr
Ответ kx9vs4qvvm
Мне все интересно, сколько тебе лет, чувак? Ты либо реально школьник, которому не дают, либо старый хер, которому так никто и не дал, либо ты сотрудник спорта, который накидывает 💩на вентилятор?
да забей он сказочник, сразу видно, неуверенный в себе писатель сказочек для маленьких школьников) я над ним один раз пошутил он меня в чс кинул, чтобы больше не мог ему реплаить, даже шуток не выдерживает походу
+2
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ML26
Ответ chernov jr
да забей он сказочник, сразу видно, неуверенный в себе писатель сказочек для маленьких школьников) я над ним один раз пошутил он меня в чс кинул, чтобы больше не мог ему реплаить, даже шуток не выдерживает походу
Я тоже в чс бро🤝
+2
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Михо
Здоровья! Хочется видеть всех сильнейших) тем более он был в первом матче наверное лучшим игроком
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King_X
Нафига весь матч его держать на поле, странный Анчи

Испанские СМИ пишут, что вывих колена
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kx9vs4qvvm
Ответ rigobersong
Я не сотрудник спортса, имел отношения с такими девушками, которых ты видел только на картинках и даже постеснялся бы подойти к ним познакомиться, ибо не потянешь:) Ну возможно школьник, который зарегистрировался на сайте в 5 лет:))
Своим ответом ты доказал, что тебе не д ают и я был прав🤣 Ты 🔔, причем старый 🤦‍♂️
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Геннадий Чеботарев
Ответ King_X
Нафига весь матч его держать на поле, странный Анчи Испанские СМИ пишут, что вывих колена
зачем вообще он ставил Камавинга и Вальверде на этот матч? и Крооса с Модричем тоже не надо было выпускать. и сейчас не факт что смогут Федя с Эдиком восстановится к среде и быть ещё в форме. а это два ключевых игрока.
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f0rmoceft
Ответ f0rmoceft
Анчи говорит ушиб, посмотрим.
Уже сообщают, что вывих колена :(
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