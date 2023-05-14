Камавинга травмировал колено в конце игры с «Хетафе». Матч «Реала» с «Ман Сити» – 17 мая
Эдуардо Камавинга из-за повреждения не смог доиграть матч против «Хетафе».
Хавбек получил травму левого колена в результате столкновения с защитником Хуаном Иглесиасом на 83-й минуте матча 34-го тура Ла Лиги. Француз был заменен на Альваро Одриосолу.
Судья Хуан Мартинес Мунуэра показал игроку «Хетафе» желтую карточку.
Следующий матч «Реал» проведет в полуфинале Лиги чемпионов. 17 мая он встретится с «Манчестер Сити» в Англии.
Со статистикой выступлений Камавинга можно ознакомиться здесь.
надеюсь,будет новость,что повреждение не серьезное и мы увидим его в матче с мс,очень важные игрок в данный момен...ждем отличной игры и победы реала🐊
Испанские СМИ пишут, что вывих колена