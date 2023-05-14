Начо об 1:0 с «Хетафе» перед «Ман Сити»: «Нам было трудно, особенно в первом тайме. В среду будет финал»
Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался о победе над «Хетафе».
Мадридский клуб выиграл матч 34-го тура Ла Лиги со счетом 1:0.
– Какие чувства вызывает эта победа?
– Важно было победить, и «Хетафе», очень закрытый в обороне и играющий только на контратаках, организовал сложную для нас игру. Нам было трудно, особенно в первом тайме; во втором мы играли немного лучше, и гол Асенсио... проложил путь.
– Что изменилось во втором тайме?
– Дело в том, что в первом тайме нам не хватало мобильности. Когда мы обрели ее, мы заиграли лучше.
– Насколько важен этот результат перед «Сити»?
– Мы хотели, чтобы победа, три очка принесли уверенность, хотя мы знаем, что эта игра не будет иметь ничего общего с игрой в среду. Но победа – это всегда позитив. В среду будет финал, – сказал Начо.
В среду, 17 мая, «Реал» проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.
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