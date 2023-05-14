Начо об 1:0 с «Хетафе» перед «Ман Сити»: «Нам было трудно, особенно в первом тайме. В среду будет финал»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Футбол

Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался о победе над «Хетафе».

Мадридский клуб выиграл матч 34-го тура Ла Лиги со счетом 1:0.

– Какие чувства вызывает эта победа?

– Важно было победить, и «Хетафе», очень закрытый в обороне и играющий только на контратаках, организовал сложную для нас игру. Нам было трудно, особенно в первом тайме; во втором мы играли немного лучше, и гол Асенсио... проложил путь.

– Что изменилось во втором тайме?

– Дело в том, что в первом тайме нам не хватало мобильности. Когда мы обрели ее, мы заиграли лучше. 

– Насколько важен этот результат перед «Сити»?

– Мы хотели, чтобы победа, три очка принесли уверенность, хотя мы знаем, что эта игра не будет иметь ничего общего с игрой в среду. Но победа – это всегда позитив. В среду будет финал, – сказал Начо

В среду, 17 мая, «Реал» проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1. 

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9 комментариев

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Андрей Хенто
Победа в любом случае дает заряд положительных эмоций, рад был за Начо, как он на правах капитана представил Кубок Испании болельщикам на Бернабеу. И Респект Хетафе за коридор перед началом матча.
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f0rmoceft
Ответ Андрей Хенто
Победа в любом случае дает заряд положительных эмоций, рад был за Начо, как он на правах капитана представил Кубок Испании болельщикам на Бернабеу. И Респект Хетафе за коридор перед началом матча.
Надеюсь согласится на продление, жалко терять такого игрока
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Эркинбек Апаканов
Ответ Burel
Главная победа десятилетия для меньше, чем клуба: смогли удержать звание 4й команды Мадрида.
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤡
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The Best
Ответ llolishe
Ну что тут скажешь-удачи Реалу от адекватных любителей футбола
Адекватные любители футбола будут наслаждаться игрой двух по-настоящему классных команд,как нейтральный болельщик очень жду этот матч.
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llolishe
Ответ #SharkTeam
ты что ли адекватный? ливерпульский и желает удачи реалу вот это да
Обоснуй
Что Ливерпуль не обыграл Реал это только проблемы Клоппа что ему плевать на клуб
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Обоснуй Что Ливерпуль не обыграл Реал это только проблемы Клоппа что ему плевать на клуб
реал возит ливер практически всегда. Только при Клопе уже сколько раз встречались
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