Начо об 1:0 с «Хетафе» перед «Ман Сити»: «Нам было трудно, особенно в первом тайме. В среду будет финал»

Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался о победе над «Хетафе».

Мадридский клуб выиграл матч 34-го тура со счетом 1:0.

– Какие чувства вызывает эта победа?

– Важно было победить, и « », очень закрытый в обороне и играющий только на контратаках, организовал сложную для нас игру. Нам было трудно, особенно в первом тайме; во втором мы играли немного лучше, и гол Асенсио... проложил путь.

– Что изменилось во втором тайме?

– Дело в том, что в первом тайме нам не хватало мобильности. Когда мы обрели ее, мы заиграли лучше.

– Насколько важен этот результат перед «Сити»?

– Мы хотели, чтобы победа, три очка принесли уверенность, хотя мы знаем, что эта игра не будет иметь ничего общего с игрой в среду. Но победа – это всегда позитив. В среду будет финал, – сказал .

В среду, 17 мая, « » проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против « ». В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.