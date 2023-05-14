Андрей Канчельскис: «Спартак» упал в психологическую яму. Может, поражение от «Зенита» подкосило»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис психология Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис объяснил проблемы «Спартака» психологическим спадом.

В 27-м туре Мир РПЛ 13 мая «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Может быть, «Спартак» подкосило поражение от «Зенита», ведь команда в Санкт-Петербурге проигрывать не собиралась.

У красно-белых сейчас психологический спад – они были обязаны обыгрывать «Химки», чтобы продолжать борьбу за второе место. Проблемы, наверное, у всей команды сейчас.

Бывают такие периоды, когда у всей команды происходит спад. У «Спартака» он наступил – они упали в психологическую яму, если так можно выразиться. Теперь им нужно как можно скорее из нее выбраться.

Я в начале сезона говорил, что «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место. Вероятно, так и получится.

Теперь впереди матч с ЦСКА, а армейцы сейчас на ходу, так что «Спартаку» будет очень сложно. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, то уже точно на втором месте финишировать не сможет», – сказал бывший футболист сборной России.

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25 комментариев

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Зелёный гопник
Не обыгрывать Акрон и Химки, но при этом винить всех вокруг, но только не себя!
Это как называется ?
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Голубой лев
Ответ Зелёный гопник
Не обыгрывать Акрон и Химки, но при этом винить всех вокруг, но только не себя! Это как называется ?
Спартак и называется:)
+10
-3
+7
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KKA
Ответ Зелёный гопник
Не обыгрывать Акрон и Химки, но при этом винить всех вокруг, но только не себя! Это как называется ?
Шапито)
+4
-1
+3
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King_X
В яму Спартак упал гораздо раньше игры с Зенитом
Со второго круга примерно, когда при норм игре начал вдруг истерики по судейству в заурядных/верных эпизодах
А дальше уже сами отвлеклись на это перегорели + игроки сдали тож, но зато в интервью было на кого пенять, когда очередного аутсайдера не могли выиграть))
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Tornado S
да нет ,Зенит тут не причём
+3
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ТрактоПоктер
Ответ Зелёный гопник
Не обыгрывать Акрон и Химки, но при этом винить всех вокруг, но только не себя! Это как называется ?
Это называется Заговор!
Это же так удобно, не искать и не разбираться в чём причины, а обвинить кого-то ....Вот поэтому одно шальное чемпионство за 16 лет....
+3
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NIK7478
Выбраться из психологической ямы, если она имеет место, уже нет времени. До конца сезона 3 тура (после игры с ЦСКА).
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Фантом
Скорее наоборот: игра с "Зенитом" психологически воспринималась как главная по крайней мере в текущей части сезона, и в ней основная часть игроков выжала из себя максимум. Все равно проиграли, но создали проблемы сопернику.

А на "Химки" такого настроя даже близко не было, появилось что-то подобное только под конец матча, когда дело стало пахнуть потенциальным проигрышем аутсайдеру.

Если так, то в матче с ЦСКА "Спартак" опять будет выглядеть неплохо. Но, скорее всего, 3 очка не наберет - такие игры "по настроению" даром не проходят, включаться в игру "по заказу" очень сложно.
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Jacek Suomilinen
Ответ T622222
А ха ха ха он сказал про 4 место 12 апреля этого года! Какой гнилой человек….. https://championat-com.turbopages.org/championat.com/s/football/news-5066221-kanchelskis-dlya-menya-samoe-glavnoe-chtoby-spartak-zanyal-chetvyortoe-mesto-v-konce-sezona.html
дедушка старый, он вечером не помнит, что утверждал с утра, а вы про середину апреля.
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Karl_Ivanovich
Ответ Голубой лев
Спартак и называется:)
Ждём, когда "Это заговор, нас засудили" превратится в привычное "Тренер физрук, несите следующего"
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окосевший йагупоп
надеюсь, Федя им в дерби ещё хет-трик положит, чтобы и нидерландскому подсудимому всё обломать
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Egobrain
зная специфику дерби и сложности с мясом, когда мы считаемся фаворитом, могу точно сказать - Спартак побежит с выпученными глазами и наскипидаренной задницей.
могут на напоре и выиграть
если не дадим разбежаться и бесконечно грузить в штрафную - изи три очка
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добрый грек
Не думаю что подкосило поражение в Питере. В целом в этом году, команда выступает нестабильно. Не хватает класса? Сыгранности? Чего-то ещё? Все вместе? В общем очень хочется чтобы тренерский штаб и руководство хорошо проанализировали и разобрали ошибки. Надеюсь увидеть положительную динамику в игре в следующем году.
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T622222
А ха ха ха он сказал про 4 место 12 апреля этого года! Какой гнилой человек…..

https://championat-com.turbopages.org/championat.com/s/football/news-5066221-kanchelskis-dlya-menya-samoe-glavnoe-chtoby-spartak-zanyal-chetvyortoe-mesto-v-konce-sezona.html
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Павел Колесников
Хороший матч провели, моментов было достаточно, реализовывать нужно
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Ильдар Фарукшин
Это вы как закончили с футболом в этой яме сидите
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Клирик
И вообще это всё после свадьбы пошло...
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Karl_Ivanovich
Там у него гнездо
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Coodesnik
Ответ Зелёный гопник
Не обыгрывать Акрон и Химки, но при этом винить всех вокруг, но только не себя! Это как называется ?
Обычное спартаковское поведение
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Сергей Жарковский
Вот, нашёлся врач- психолог недоделанный.
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