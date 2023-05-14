Андрей Канчельскис: «Спартак» упал в психологическую яму. Может, поражение от «Зенита» подкосило»

Андрей Канчельскис объяснил проблемы «Спартака» психологическим спадом.

В 27-м туре Мир 13 мая «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Может быть, «Спартак» подкосило поражение от «Зенита», ведь команда в Санкт-Петербурге проигрывать не собиралась.

У красно-белых сейчас психологический спад – они были обязаны обыгрывать «Химки», чтобы продолжать борьбу за второе место. Проблемы, наверное, у всей команды сейчас.

Бывают такие периоды, когда у всей команды происходит спад. У « » он наступил – они упали в психологическую яму, если так можно выразиться. Теперь им нужно как можно скорее из нее выбраться.

Я в начале сезона говорил, что «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место. Вероятно, так и получится.

Теперь впереди матч с ЦСКА, а армейцы сейчас на ходу, так что «Спартаку» будет очень сложно. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, то уже точно на втором месте финишировать не сможет», – сказал бывший футболист сборной России.