Андрей Канчельскис: «Спартак» упал в психологическую яму. Может, поражение от «Зенита» подкосило»
Андрей Канчельскис объяснил проблемы «Спартака» психологическим спадом.
В 27-м туре Мир РПЛ 13 мая «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
«Может быть, «Спартак» подкосило поражение от «Зенита», ведь команда в Санкт-Петербурге проигрывать не собиралась.
У красно-белых сейчас психологический спад – они были обязаны обыгрывать «Химки», чтобы продолжать борьбу за второе место. Проблемы, наверное, у всей команды сейчас.
Бывают такие периоды, когда у всей команды происходит спад. У «Спартака» он наступил – они упали в психологическую яму, если так можно выразиться. Теперь им нужно как можно скорее из нее выбраться.
Я в начале сезона говорил, что «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место. Вероятно, так и получится.
Теперь впереди матч с ЦСКА, а армейцы сейчас на ходу, так что «Спартаку» будет очень сложно. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, то уже точно на втором месте финишировать не сможет», – сказал бывший футболист сборной России.
Это как называется ?
Со второго круга примерно, когда при норм игре начал вдруг истерики по судейству в заурядных/верных эпизодах
А дальше уже сами отвлеклись на это перегорели + игроки сдали тож, но зато в интервью было на кого пенять, когда очередного аутсайдера не могли выиграть))
Это же так удобно, не искать и не разбираться в чём причины, а обвинить кого-то ....Вот поэтому одно шальное чемпионство за 16 лет....
А на "Химки" такого настроя даже близко не было, появилось что-то подобное только под конец матча, когда дело стало пахнуть потенциальным проигрышем аутсайдеру.
Если так, то в матче с ЦСКА "Спартак" опять будет выглядеть неплохо. Но, скорее всего, 3 очка не наберет - такие игры "по настроению" даром не проходят, включаться в игру "по заказу" очень сложно.
могут на напоре и выиграть
если не дадим разбежаться и бесконечно грузить в штрафную - изи три очка
https://championat-com.turbopages.org/championat.com/s/football/news-5066221-kanchelskis-dlya-menya-samoe-glavnoe-chtoby-spartak-zanyal-chetvyortoe-mesto-v-konce-sezona.html