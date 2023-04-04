Нагельсманн и Энрике – фавориты на пост тренера «Челси», с ними уже связались. В клубе обсуждали приглашение Анчелотти
«Челси» работает над приглашением нового тренера после отставки Грэма Поттера
Как сообщает The Telegraph, «Челси» уже связался с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике. Эти два специалистами на данный момент являются фаворитами на пост нового тренера лондонского клуба.
«Челси» планирует провести собеседования с пятью кандидатами. В течение 48 часов клуб свяжется с Маурисио Почеттино, Рубеном Аморимом, Оливером Гласнером и Лучано Спаллетти. Возможность приглашения Карло Анчелотти в «Челси» также обсуждалась, но пока неизвестно, войдет ли он в число кандидатов на тренерский пост.
«Челси» отказался от кандидатуры Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном». Его в шорт-листе нет.
Клуб хочет назначить тренера с опытом работы в топ-клубе и выступлений в еврокубках. Также «Челси» хочет, чтобы новый тренер умел справляться с давлением.
Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
И даже так, он не позволял всухую влетать всяким Шотландиям в отборах)
Дайте Энрике игроков и он себя покажет. Как тот же шарлатан из Манчестера, который кроме пиковой Барсы и арабского мешка ничего тренировать не умеет. Плюс Бавария, которая в годы с Пепуном кроме дежурных салатниц ничего не выигрывала. На такое даже Нагетс способен, но как мы видим не в этом сезоне)
Авторитета у Нагетса нет, в Баварии его тупо сожрали. Энрике прошел раздевалку Барсы и я не припомню, чтобы условный Месси при всех подрывал авторитет тренера
Эти двое тот же Поттер только вид сбоку )))
Хотя бы шанс будет это увидеть. И поймем кто был прав а кто не прав.