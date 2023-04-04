Нагельсманн и Энрике – фавориты на пост тренера «Челси», с ними уже связались. В клубе обсуждали приглашение Анчелотти

«Челси» работает над приглашением нового тренера после отставки Грэма Поттера

Как сообщает The Telegraph, «Челси» уже связался с и . Эти два специалистами на данный момент являются фаворитами на пост нового тренера лондонского клуба.

«Челси» планирует провести собеседования с пятью кандидатами. В течение 48 часов клуб свяжется с , , Оливером Гласнером и Лучано Спаллетти. Возможность приглашения в «Челси» также обсуждалась, но пока неизвестно, войдет ли он в число кандидатов на тренерский пост.

«Челси» отказался от кандидатуры Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном». Его в шорт-листе нет.

Клуб хочет назначить тренера с опытом работы в топ-клубе и выступлений в еврокубках. Также «Челси» хочет, чтобы новый тренер умел справляться с давлением.

Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал