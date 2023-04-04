Нагельсманн и Энрике – фавориты на пост тренера «Челси», с ними уже связались. В клубе обсуждали приглашение Анчелотти

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«Челси» работает над приглашением нового тренера после отставки Грэма Поттера

Как сообщает The Telegraph, «Челси» уже связался с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике. Эти два специалистами на данный момент являются фаворитами на пост нового тренера лондонского клуба.

«Челси» планирует провести собеседования с пятью кандидатами. В течение 48 часов клуб свяжется с Маурисио Почеттино, Рубеном Аморимом, Оливером Гласнером и Лучано Спаллетти. Возможность приглашения Карло Анчелотти в «Челси» также обсуждалась, но пока неизвестно, войдет ли он в число кандидатов на тренерский пост.

«Челси» отказался от кандидатуры Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном». Его в шорт-листе нет.

Клуб хочет назначить тренера с опытом работы в топ-клубе и выступлений в еврокубках. Также «Челси» хочет, чтобы новый тренер умел справляться с давлением.

Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

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37 комментариев

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SWAGG
То что Энрике ничего не выиграл со слабой Испанией не показатель. Состав у той же Бразилии в разы сильнее.
И даже так, он не позволял всухую влетать всяким Шотландиям в отборах)
Дайте Энрике игроков и он себя покажет. Как тот же шарлатан из Манчестера, который кроме пиковой Барсы и арабского мешка ничего тренировать не умеет. Плюс Бавария, которая в годы с Пепуном кроме дежурных салатниц ничего не выигрывала. На такое даже Нагетс способен, но как мы видим не в этом сезоне)
Авторитета у Нагетса нет, в Баварии его тупо сожрали. Энрике прошел раздевалку Барсы и я не припомню, чтобы условный Месси при всех подрывал авторитет тренера
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Eko 4.0
Надеюсь назначат Луиса Энрике и Челси будет играть во владение и побеждать ,тогда понадобится новая обувь для некоторых пользователей спортса
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Поцелуй Оздоева
Ответ Александр Бялт
при отсутствии ярко выраженного форварда кандидатура Энрике выглядит рабочей, он привык так играть
Он привык так играть, когда у него есть Месси, Суарес и Неймар. Без них он привык проигрывать.
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Born is the King
Ответ DolJun
энрике в топ клубе еще не тренировал, подойдет ли он - вот в чем вопрос, ведь быть лучшим тренером в истории какого-нить середняка в таких больших клубах как челси не катит, это уже и поттер показал
Тоже думаю,что он не потянет топ клуб
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Дмитрий Шмелев
Уволить тухеля и пригласить нагельсмана? 🤔🤔🤔
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SCHOKKKK
Ответ DolJun
энрике в топ клубе еще не тренировал, подойдет ли он - вот в чем вопрос, ведь быть лучшим тренером в истории какого-нить середняка в таких больших клубах как челси не катит, это уже и поттер показал
АХАХАХА😂🤣🤣🤣
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Константин Лодин
Ответ <~Inter~>
Как вообще можно назначать встречи с тренерами у которых есть клубы? Типа Спалетти сейчас вместо мыслей о подготовки к ближайшим матчам чемпионата и ЛЧ будет разрабатывать план спасения Челси, чтобы представить его Боули?
Лучано, у нас тут проект проблемный образовался, надеемся ты решишь променять свое первое и долгожданное для неаполитанцев чемпионство на руководство кризисным клубом с крайне туманными карьерными перспективами
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Rasul Dzantatov
Ответ QWertY
Если и приглашать, то однозначно Джона "КАПИТАНА" Терри. Он бы смог наладить раздевалку, успокоив игроков и их жен
Про жён это точно
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Kemal Gul
Ответ DolJun
энрике в топ клубе еще не тренировал, подойдет ли он - вот в чем вопрос, ведь быть лучшим тренером в истории какого-нить середняка в таких больших клубах как челси не катит, это уже и поттер показал
Если ты не считаешь Барселону топ-клубом, то тем более надо Энрике брать. По твоей логике, он требл с середняком взял, кто ещё так сможет?)
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Растиньяк
🤮
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Evgen_Hazard
Ответ DolJun
энрике в топ клубе еще не тренировал, подойдет ли он - вот в чем вопрос, ведь быть лучшим тренером в истории какого-нить середняка в таких больших клубах как челси не катит, это уже и поттер показал
А требол не считается?
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DolJun
энрике в топ клубе еще не тренировал, подойдет ли он - вот в чем вопрос, ведь быть лучшим тренером в истории какого-нить середняка в таких больших клубах как челси не катит, это уже и поттер показал
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Aziz Kadyrow
Ответ Уэмбли Стедиум
У него слишком большие яйца
как раз и такой надо
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Зизуха
За Слуцкого обидно
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белошип
Энрикэ в случае назначения,сразу попросит купить ему ватокатных брусков ПедриГавов)
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OldRedWhite
Ответ Yri Yrov
Нагельсман делай красиво, хотя в его месте подождал бы Реал
Реал Мальорка будет долго размышлять !
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red hikkikomori
Групповое собеседование будет проводить Боэли в общем чате вотсап)
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Неби Бабаханов
Ответ Акира_1
Энрике и его ватокат будет похожи на период Сарри в Челси. Не для АПЛ это 🤷‍♂️
Гвардиола: Подержика мое 🍻🍺
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QWertY
Ответ ZarvuR2020
И ведь эту притянутый баян ещё и заплюсуют.
Ты о чем, пенс?
+3
-7
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OldRedWhite
Ответ Aziz Kadyrow
давайте Диего Симионе
Согласен на все 100 % !
Эти двое тот же Поттер только вид сбоку )))
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Неби Бабаханов
Не подведите болельщиков! Все ждут в полуфинале Челси Негельсманна против Баварии Тухеля..

Хотя бы шанс будет это увидеть. И поймем кто был прав а кто не прав.
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Акира_1
Энрике и его ватокат будет похожи на период Сарри в Челси. Не для АПЛ это 🤷‍♂️
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ConorNite
Нагельсманн пока туда не пойдет. Могли бы попробовать вернуть Конте. При всей своей одиозности, по крайней мере, игра в защите при нем была бы на уровне. И игроков бы утихомирил
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Уэмбли Стедиум
Ответ Aziz Kadyrow
давайте Диего Симионе
У него слишком большие яйца
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ZarvuR2020
Лучше уж Поттер, чем Энрике.
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