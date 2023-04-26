Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино. Решение о его будущем примут летом

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Армандо Броя Фабрицио Романо Футбол

Ромелу Лукаку может получить шанс проявить себя в «Челси» при Маурисио Почеттино.

Как пишет The Telegraph, у форварда, который сейчас выступает за «Интер» на правах аренды, выяснят, хочет ли он попробовать себя под руководством Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера «синих».

Пока очевидно, что Лукаку хотел бы остаться в «Интере». «Челси» проведет переговоры с нападающим, чтобы выяснить, каковы шансы на его реинтеграцию в состав команды. Почеттино вряд ли выступит против возвращения Лукаку.

Приоритет «Челси» летом – снижение численности состава. Клуб намерен сделать лишь несколько точечных приобретений, если такая возможность возникнет. Главными проблемами лондонцы считают позиции центрального нападающего и вратаря. Отмечается, что Почеттино может попробовать поработать с Лукаку, если он проявит желание, и Армандо Броей, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что в ближайшие дни решение о будущем Лукаку принято не будет. Переговоры по этому вопросу пройдут по окончании сезона, когда станет ясно, попадет ли «Интер» в Лигу чемпионов, и кто будет тренером команды.

Сейчас Ромелу сконцентрирован на Серии А и Лиге чемпионов. Когда сезон завершится, он пообщается с «Челси».

Лондонский клуб купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро летом 2021 года. Летом 2022-го форвард вернулся в итальянский клуб на правах аренды.

В этом сезоне нападающий, которому в середине мая исполнится 30 лет, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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DolJun
а вот и нападающий за сто мульенов, которого тут просили некоторые. а тем временем фофана не может получить ни минуты в старте.
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Акира_1
О да, 30 летний неповоротливый Лукаку, который в последние сезоны ещё и травмат, как раз то, чего не хватает Челси с 30 голами за сезон.
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GuruFutbola
Отличная новость, главное 9 не забыть отдать)
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lemming
Похоже кто-то не может разобраться, умный он или красивый.
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MK
Возвращения блудного сына, сезон 2 😄😄
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benjamin92
ну 30 голов за сезон они и с Лукаку забьют 😄
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ман сити фейк
Наследие Тухеля
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Sergeev55
третий приход Лукаку будет чем-то из ряда вон выходящим
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Брат Заремы
«Лукаку может получить шанс в «Челси»
Новость из 2012 года)
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*MVP*
Ответ DolJun
а вот и нападающий за сто мульенов, которого тут просили некоторые. а тем временем фофана не может получить ни минуты в старте.
Фофана - это вообще какой-то глюк, если честно
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DolJun
Ответ *MVP*
Фофана - это вообще какой-то глюк, если честно
ага: был куплен непонятно зачем, терпеливо сидел на лавке, отлично провел один полный тайм за челси, был заменен из-за того, что феликс (или кто там?) получил красную, продолжил терпеливо сидеть на лавке.
при этом порющий моменты хаверц продолжал выходить в старте.
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