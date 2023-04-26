Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино. Решение о его будущем примут летом

Ромелу Лукаку может получить шанс проявить себя в «Челси» при Маурисио Почеттино.

Как пишет The Telegraph, у форварда, который сейчас выступает за «Интер» на правах аренды, выяснят, хочет ли он попробовать себя под руководством Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера «синих».

Пока очевидно, что Лукаку хотел бы остаться в « ». «Челси» проведет переговоры с нападающим, чтобы выяснить, каковы шансы на его реинтеграцию в состав команды. вряд ли выступит против возвращения Лукаку.

Приоритет « » летом – снижение численности состава. Клуб намерен сделать лишь несколько точечных приобретений, если такая возможность возникнет. Главными проблемами лондонцы считают позиции центрального нападающего и вратаря. Отмечается, что Почеттино может попробовать поработать с Лукаку, если он проявит желание, и Армандо Броей, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что в ближайшие дни решение о будущем принято не будет. Переговоры по этому вопросу пройдут по окончании сезона, когда станет ясно, попадет ли «Интер» в Лигу чемпионов, и кто будет тренером команды.

Сейчас Ромелу сконцентрирован на Серии А и Лиге чемпионов. Когда сезон завершится, он пообщается с «Челси».

Лондонский клуб купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро летом 2021 года. Летом 2022-го форвард вернулся в итальянский клуб на правах аренды.

В этом сезоне нападающий, которому в середине мая исполнится 30 лет, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.