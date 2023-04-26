Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино. Решение о его будущем примут летом
Ромелу Лукаку может получить шанс проявить себя в «Челси» при Маурисио Почеттино.
Как пишет The Telegraph, у форварда, который сейчас выступает за «Интер» на правах аренды, выяснят, хочет ли он попробовать себя под руководством Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера «синих».
Пока очевидно, что Лукаку хотел бы остаться в «Интере». «Челси» проведет переговоры с нападающим, чтобы выяснить, каковы шансы на его реинтеграцию в состав команды. Почеттино вряд ли выступит против возвращения Лукаку.
Приоритет «Челси» летом – снижение численности состава. Клуб намерен сделать лишь несколько точечных приобретений, если такая возможность возникнет. Главными проблемами лондонцы считают позиции центрального нападающего и вратаря. Отмечается, что Почеттино может попробовать поработать с Лукаку, если он проявит желание, и Армандо Броей, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
Журналист Фабрицио Романо добавляет, что в ближайшие дни решение о будущем Лукаку принято не будет. Переговоры по этому вопросу пройдут по окончании сезона, когда станет ясно, попадет ли «Интер» в Лигу чемпионов, и кто будет тренером команды.
Сейчас Ромелу сконцентрирован на Серии А и Лиге чемпионов. Когда сезон завершится, он пообщается с «Челси».
Лондонский клуб купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро летом 2021 года. Летом 2022-го форвард вернулся в итальянский клуб на правах аренды.
В этом сезоне нападающий, которому в середине мая исполнится 30 лет, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Новость из 2012 года)
при этом порющий моменты хаверц продолжал выходить в старте.