Пол Скоулз: «В «МЮ» вписался бы Лаутаро. Кейн не уйдет из «Тоттенхэма», а Осимхен больше подходит «Челси»

Пол Скоулз предложил « » обратить внимание на .

«Я не думаю, что покинет « ». С Дэном Леви сложно договориться.

– отличный футболист, но, мне кажется, он больше подходит «Челси».

Думаю, Лаутаро Мартинес из «Интера» вписался бы в игровой стиль тен Хага», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире BT Sport.

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