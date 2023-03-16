Пол Скоулз: «В «МЮ» вписался бы Лаутаро. Кейн не уйдет из «Тоттенхэма», а Осимхен больше подходит «Челси»
Пол Скоулз предложил «Манчестер Юнайтед» обратить внимание на Лаутаро Мартинеса.
«Я не думаю, что Кейн покинет «Тоттенхэм». С Дэном Леви сложно договориться.
Осимхен – отличный футболист, но, мне кажется, он больше подходит «Челси».
Думаю, Лаутаро Мартинес из «Интера» вписался бы в игровой стиль тен Хага», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире BT Sport.
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