Пол Скоулз: «В «МЮ» вписался бы Лаутаро. Кейн не уйдет из «Тоттенхэма», а Осимхен больше подходит «Челси»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Футбол

Пол Скоулз предложил «Манчестер Юнайтед» обратить внимание на Лаутаро Мартинеса.

«Я не думаю, что Кейн покинет «Тоттенхэм». С Дэном Леви сложно договориться.

Осимхен – отличный футболист, но, мне кажется, он больше подходит «Челси».

Думаю, Лаутаро Мартинес из «Интера» вписался бы в игровой стиль тен Хага», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире BT Sport.

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11 комментариев

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Mike From Moscow
с чего такая любовь к итальянскому футболу у английских селекционеров? Серия А гораздо медленнее, чем АПЛ.
Три четверти переехавших пока не могут адаптироваться.
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QWertY
Ответ Neron
Рэшфорд лучше Лаутаро, это раз, если наконец-то вылечат Марсиаля, это два. Нужен другой тип игрока, Кейн идеально подходит, но Леви не отдаст, увы.
Рэшфорд ничем не лучшей Лаутаро, это раз, Марсьяль дно по сравнению с Лаутаро, это два. МЮ нужен молодой, энергичный, скоростной и техничный нап. И все это про Лаутаро
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ArdaTuran
Ответ Андрей Хенто
Юнайтед нужен стабильный форвард, который будет решать эпизоды в свою пользу, Лаутаро по сравнению с Кейном и Осимхеном более ограниченный игрок.
Как болела Интера соглашусь, Осимхен > Лаутаро.
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Lavinka
Скоулз шарит !
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Neron
Ответ QWertY
И кто? Какой нап МЮ отыграл 3 сезона подряд проведя в лиге 35, 38 и 35 соответственно матчей? Сделав в каждом из них 15+ ГП
Рэшфорд лучше Лаутаро, это раз, если наконец-то вылечат Марсиаля, это два. Нужен другой тип игрока, Кейн идеально подходит, но Леви не отдаст, увы.
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QWertY
Ответ Neron
Таких как Лаутаро у МЮ как минимум двое!
И кто? Какой нап МЮ отыграл 3 сезона подряд проведя в лиге 35, 38 и 35 соответственно матчей? Сделав в каждом из них 15+ ГП
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Андрей Хенто
Юнайтед нужен стабильный форвард, который будет решать эпизоды в свою пользу, Лаутаро по сравнению с Кейном и Осимхеном более ограниченный игрок.
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QWertY
Лаутаро лучший вариант!
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Neron
Таких как Лаутаро у МЮ как минимум двое!
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bam bam
какие то одни и тежи фамилии ходят вокруг
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Bolvan
И за Осимхена , и за Лаутаро придётся отдать 100 лямов полюбому
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