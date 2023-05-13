Пиоли о 0:2 от «Специи»: «Это нормально, что мы думаем про ЛЧ. Но это был важный матч для Серии А, у нас осталось не так много шансов в чемпионате»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Специи».
«Россонери» проиграли матч 35-го тура Серии А со счетом 0:2. В данный момент «Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко.
«Во время матча не хватало последовательности. Нам нужно было сыграть чуть быстрее. После первого гола мы разъединились, очень жаль, потому что эта игра не соответствует нашим возможностям.
«Интер»? Мы должны верить, что можем победить их, они начинают с преимуществом. Мы должны верить в наши качества, потому что мы показали, что умеем играть лучше.
Это нормально, что мы думаем о Лиге чемпионов. Но это был важный матч для нашей лиги. Это означает, что нам придется провести отличную игру во вторник, потому что у нас осталось не так много шансов в чемпионате», – сказал Пиоли.
Как вы думали о Интере, если вышли на первый матч в обоср***ых шортах?
Столько глупых ошибок было, что на половину сезона хватит.
Ну посмотрим во вторник, чего вы стоите. Шансов максимум - 5 процентов имхо.
Остальные по 2-3, как тебе ротация?
Милан мучается с аутсайдерами, те садятся, зная, что никакой угрозы от Ориги и Ребича нет
Пиоли Леау на одной ноге выпускать?
Как можно писать такие дилетантские комменты?