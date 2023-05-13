Пиоли о 0:2 от «Специи»: «Это нормально, что мы думаем про ЛЧ. Но это был важный матч для Серии А, у нас осталось не так много шансов в чемпионате»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Специя Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Специи».

«Россонери» проиграли матч 35-го тура Серии А со счетом 0:2. В данный момент «Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко.

«Во время матча не хватало последовательности. Нам нужно было сыграть чуть быстрее. После первого гола мы разъединились, очень жаль, потому что эта игра не соответствует нашим возможностям. 

«Интер»? Мы должны верить, что можем победить их, они начинают с преимуществом. Мы должны верить в наши качества, потому что мы показали, что умеем играть лучше.

Это нормально, что мы думаем о Лиге чемпионов. Но это был важный матч для нашей лиги. Это означает, что нам придется провести отличную игру во вторник, потому что у нас осталось не так много шансов в чемпионате», – сказал Пиоли

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14 комментариев

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Dixon010
Ответ Алексей Игоревич
Пиоли какие-то глупости говорит. Но и понятно, прямо он не скажет что привет руководству, когда выходят такие трупы, на что можно рассчитывать?
со специей играли, серьёзно про состав будем говорить? Ладно бы один матч такой был, это же стабильно так.
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Алексей Игоревич
Пиоли какие-то глупости говорит. Но и понятно, прямо он не скажет что привет руководству, когда выходят такие трупы, на что можно рассчитывать?
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Artem89S
Окончательно поплыл, кстати где все адепты лысого физрука, которые твердят, что он гениален и вообще без него Милан сразу вылетит в серию Б? Где вы? Ладно поражение от Интера можно оправдать, правда не такое безвольное, ведь это установка тренера так играть, и если команда получила 2 за 10 минут, то виноват тренер, то поражение от команды из серии Б как можно оправдать? Настрой не тот? Звезды не в той фазе? Петух не крикнул 3 раза на заборе в полнолуние? Нет, это просер тренера, фаза Пиоли в Милане давно окончена, его надо было убирать еще зимой, наверняка бы встряска помогла и 100% были бы в четверке. А теперь этот физрук провалил концовку чемпионата, из ЛЧ вылетели по сути, и денег в следующем году от нее не будет, т к Милан в нее не попал, про это уж с 300%й уверенностью можно говорить.
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Dixon010
Пиоли банально поплыл и упустил контроль над ситуацией. Нет Леау- нет голов. Позиционной атаки как не было так и нет, ок. Раньше хотя бы прессинг хороший был, теперь даже этого не осталось. ШДК банально не вписывается в систему Пиоли, где ставка на интенсивность и физику, а не креатив. Адли тупо загноблен на банке, игрового тонуса нет. Ребич просто мёртвый, Ориги слева ожил немножко, Калюлю после травмы вообще отвратительно играет. Побега в принципе может нормально играть, но иногда как сегодня. Но даже со всеми объективными проблемами со скамейкой, терять очки с середняками на постоянной основе нельзя списать на плохих игроков. Пиоли попал в кризис, и идей никаких не может предложить. Даже, наоборот, рабочие схемы перестали работать. Просто летит в пропасть
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Artem89S
Ответ Алексей Игоревич
Пиоли какие-то глупости говорит. Но и понятно, прямо он не скажет что привет руководству, когда выходят такие трупы, на что можно рассчитывать?
Может хватит про трупы? С таким составом можно не обыгрывать Интер, но Специю карл, специю!??!???
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titov-and-trubach
2-7 команды Серии А соревнуются, кто кому больше подыграет. Но если Милан, Интер, Юве и Рома мучаются из-за еврокубков, то почему Лацио и Аталанта так плохо выглядят- непонятно.
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zinchenkoag@bk.ru
Ответ Алексей Игоревич
Пиоли какие-то глупости говорит. Но и понятно, прямо он не скажет что привет руководству, когда выходят такие трупы, на что можно рассчитывать?
Милан обязан резервом обыгрывать команду из зоны вылета, тем более после поражения в полуфинале лч. У специи как ни крути подбор игроков слабее. И такое уже повторяется не раз с подобными командами, никакой мысли в атаке, а пропущенные мячи со стандартов это вообще уже невыносимо. На уровне любителей так со стандартов не пропускают
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&_Bishep_&
Рома, Аталанта, Лацио, Милан....они не хотят играть в ЛЧ?
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zinchenkoag@bk.ru
У вас уже не осталось шансов в чемпионате, к сожалению. Все матчу. что можно и нельзя были проиграны или еле вничью сыграли
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Спартак Уокер
Нужно стараться выложится во всех матчах им за это платят
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Starki92
К сожалению, плывет Ильич.
Как вы думали о Интере, если вышли на первый матч в обоср***ых шортах?
Столько глупых ошибок было, что на половину сезона хватит.
Ну посмотрим во вторник, чего вы стоите. Шансов максимум - 5 процентов имхо.
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Алексей Игоревич
Ответ Dixon010
со специей играли, серьёзно про состав будем говорить? Ладно бы один матч такой был, это же стабильно так.
У Милана этот матч пропускали Леау (12 голов в Серии А), Жиру на лавке (8 голов), Мессиас (5 голов). Это 3 лучших бомбардира, еще Диас 5 закатил

Остальные по 2-3, как тебе ротация?

Милан мучается с аутсайдерами, те садятся, зная, что никакой угрозы от Ориги и Ребича нет

Пиоли Леау на одной ноге выпускать?

Как можно писать такие дилетантские комменты?
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