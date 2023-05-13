Пиоли о 0:2 от «Специи»: «Это нормально, что мы думаем про ЛЧ. Но это был важный матч для Серии А, у нас осталось не так много шансов в чемпионате»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Специи».

«Россонери» проиграли матч 35-го тура Серии А со счетом 0:2. В данный момент « » занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко.

«Во время матча не хватало последовательности. Нам нужно было сыграть чуть быстрее. После первого гола мы разъединились, очень жаль, потому что эта игра не соответствует нашим возможностям.

«Интер»? Мы должны верить, что можем победить их, они начинают с преимуществом. Мы должны верить в наши качества, потому что мы показали, что умеем играть лучше.

Это нормально, что мы думаем о чемпионов. Но это был важный матч для нашей лиги. Это означает, что нам придется провести отличную игру во вторник, потому что у нас осталось не так много шансов в чемпионате», – сказал .