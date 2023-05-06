Пиоли после 2:0 с «Лацио»: «У Леау вряд ли что-то серьезное, но «Милан» способен провести отличный матч и без столь сильного игрока»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Стефано Пиоли развеял опасения по поводу травмы форварда Рафаэла Леау.

Футболист «Милана» был заменен на 11-й минуте матча против «Лацио» (2:0) в 34-м туре Серии А.

«Если Рафа будет чувствовать себя лучше и восстановится, то мы включим его в состав [на игру с «Интером» в Лиге чемпионов]. Если нет – мы способны провести отличный матч даже без столь сильного футболиста.

Я только что видел его, он казался расслабленным. Но мышцы надо обследовать на следующий день, а не сразу после игры. Учитывая то, что он мне сказал, я не думаю, что там будет что-то серьезное.

Мы удовлетворены сегодняшней игрой. Мы близки к финишу сезона и недовольны своим положением, так что это был очень важный матч для нас. Мы выглядели свежими, поскольку многие игроки получили отдых посреди недели, а вот «Лацио» казался уставшим», – заявил главный тренер «Милана» в интервью DAZN.

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7 комментариев

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ya_za_ac_milan
Салемакерс сейчас на ходу. То что Милан сегодня переехал Лацио возможно связано с выходом Салемакерса. В центре поля сформировался прям прессингующий оборонительный кулак- Тонали, Беннасер, Крунич, Салемакерс. Лацио просто проиграл центр поля и не смог что то осмысленное сделать в атаке. Предположим, что к матчу с Интером выйдёт тот же состава+ Браимка вместо Мессиаса, то можно будет и Интер также нейтрализовать. Так что далеко не факт, что Милан сыграет слабее без Леао, но с Салемакерсом. Самая сильная сторона Интера- полузащита, если тех же Бареллу, Чалханоглу, Брозовича закрыть, то Интер может посыпаться.
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Андрей Хенто
Тео просто шикарен, один из сильнейших левых латералей, восхищаюсь его игрой.
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Chuha-Motibg
Ответ заблокированному пользователю
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Сити видимо не футбольный клуб, а бейсбольный. Ибо он уже 20 матчей выигрывает. Арсенал непобедимый это из настольного тенниса
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Azam1899
Отличным без Леао будет 0:0
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Пользователь заблокирован
Ответ ya_za_ac_milan
Салемакерс сейчас на ходу. То что Милан сегодня переехал Лацио возможно связано с выходом Салемакерса. В центре поля сформировался прям прессингующий оборонительный кулак- Тонали, Беннасер, Крунич, Салемакерс. Лацио просто проиграл центр поля и не смог что то осмысленное сделать в атаке. Предположим, что к матчу с Интером выйдёт тот же состава+ Браимка вместо Мессиаса, то можно будет и Интер также нейтрализовать. Так что далеко не факт, что Милан сыграет слабее без Леао, но с Салемакерсом. Самая сильная сторона Интера- полузащита, если тех же Бареллу, Чалханоглу, Брозовича закрыть, то Интер может посыпаться.
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Сэйлор Мун
Ответ ya_za_ac_milan
Милан может выиграть у Мансити. Они играют по схеме 2-7-1. То есть в атаку почти всей командой ходят. 2-3 хорошие контратаки от Леао и мы можем осадить арабского мешка. Так что ЛЧ важна- мы не только имеем неплохие шансы её выиграть, но пробиться в ЛЧ через победу в ЛЧ в этом сезоне. Не стоит забывать, что Милан выиграл у Наполи вообще почти без шансов.Сити имеет игровой стиль, который хорошо умеет контрить Пиолиевский Милан.
Чел какой стиль, что контрить там умеет Пиоли? Наполи весь матч вкатывал Милан в газон, и только слабый класс игроков помог Милану избежать разгрома. У Сити почти на каждой позиции играет игрок выше классом, не говоря уже про то что они игру могут усилить и со скамейки в отличии от Милана. Ну и фактор тренера, где Пеп, а где Пиоли.

Не знаю где ты там 2-7-1 увидел, ты видимо игр Сити вообще не смотрел как они играют. Сити с их скоростью уже на первых 20 минутах всю полузащиту и беков Милана на ЖК посадит.

Да и это ты уже забежал на десять лет вперед, для начала нужно пройти Интер, который сейчас в лучшей форме, не говоря про то что последние годы Интер всегда в дерби выглядит сильнее.
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