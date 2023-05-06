Пиоли после 2:0 с «Лацио»: «У Леау вряд ли что-то серьезное, но «Милан» способен провести отличный матч и без столь сильного игрока»
Стефано Пиоли развеял опасения по поводу травмы форварда Рафаэла Леау.
Футболист «Милана» был заменен на 11-й минуте матча против «Лацио» (2:0) в 34-м туре Серии А.
«Если Рафа будет чувствовать себя лучше и восстановится, то мы включим его в состав [на игру с «Интером» в Лиге чемпионов]. Если нет – мы способны провести отличный матч даже без столь сильного футболиста.
Я только что видел его, он казался расслабленным. Но мышцы надо обследовать на следующий день, а не сразу после игры. Учитывая то, что он мне сказал, я не думаю, что там будет что-то серьезное.
Мы удовлетворены сегодняшней игрой. Мы близки к финишу сезона и недовольны своим положением, так что это был очень важный матч для нас. Мы выглядели свежими, поскольку многие игроки получили отдых посреди недели, а вот «Лацио» казался уставшим», – заявил главный тренер «Милана» в интервью DAZN.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Не знаю где ты там 2-7-1 увидел, ты видимо игр Сити вообще не смотрел как они играют. Сити с их скоростью уже на первых 20 минутах всю полузащиту и беков Милана на ЖК посадит.
Да и это ты уже забежал на десять лет вперед, для начала нужно пройти Интер, который сейчас в лучшей форме, не говоря про то что последние годы Интер всегда в дерби выглядит сильнее.