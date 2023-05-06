Пиоли после 2:0 с «Лацио»: «У Леау вряд ли что-то серьезное, но «Милан» способен провести отличный матч и без столь сильного игрока»

Стефано Пиоли развеял опасения по поводу травмы форварда Рафаэла Леау.

Футболист «Милана» был заменен на 11-й минуте матча против «Лацио» (2:0) в 34-м туре Серии А.

«Если Рафа будет чувствовать себя лучше и восстановится, то мы включим его в состав [на игру с « » в чемпионов]. Если нет – мы способны провести отличный матч даже без столь сильного футболиста.

Я только что видел его, он казался расслабленным. Но мышцы надо обследовать на следующий день, а не сразу после игры. Учитывая то, что он мне сказал, я не думаю, что там будет что-то серьезное.

Мы удовлетворены сегодняшней игрой. Мы близки к финишу сезона и недовольны своим положением, так что это был очень важный матч для нас. Мы выглядели свежими, поскольку многие игроки получили отдых посреди недели, а вот «Лацио» казался уставшим», – заявил главный тренер « » в интервью DAZN.

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