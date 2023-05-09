Пиоли перед полуфиналом ЛЧ с «Интером»: «Милан» проходит выдающийся путь. Постараемся сделать нечто невероятное»

Главный тренер «Милана» Стеафно Пиоли высказался о предстоящем матче с «Интером».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится завтра, 10 мая.

«Мы проходим выдающийся путь в , мы знаем, с чего начали и куда хотим попасть. Мы хотим сделать все наилучшим образом. Максимально сосредоточенно и спокойно.

Нужна будет командная работа, чтобы мы все вместе боролись, играли и радовались. Чтобы достичь такого результата [выхода в финал], нам нужно будет сделать нечто невероятное, и мы постараемся.

Поскольку « » всегда играет сбалансированно, мы должны хорошо подготовиться к завтрашнему матчу, а затем понять, как готовиться к ответной игре. Это поможет нам играть на самом высоком уровне с каждой точки зрения».

О Леау

«Если он сможет, то будет играть, а если нет, то его не будет даже на скамейке запасных. Все зависит от завтрашнего утра. По качеству и характеристикам он должен соответствовать на 100%», – сказал .