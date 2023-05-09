Пиоли перед полуфиналом ЛЧ с «Интером»: «Милан» проходит выдающийся путь. Постараемся сделать нечто невероятное»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Главный тренер «Милана» Стеафно Пиоли высказался о предстоящем матче с «Интером».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится завтра, 10 мая.

«Мы проходим выдающийся путь в Лиге чемпионов, мы знаем, с чего начали и куда хотим попасть. Мы хотим сделать все наилучшим образом. Максимально сосредоточенно и спокойно.

Нужна будет командная работа, чтобы мы все вместе боролись, играли и радовались. Чтобы достичь такого результата [выхода в финал], нам нужно будет сделать нечто невероятное, и мы постараемся.

Поскольку «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны хорошо подготовиться к завтрашнему матчу, а затем понять, как готовиться к ответной игре. Это поможет нам играть на самом высоком уровне с каждой точки зрения».

О Леау 

«Если он сможет, то будет играть, а если нет, то его не будет даже на скамейке запасных. Все зависит от завтрашнего утра. По качеству и характеристикам он должен соответствовать на 100%», – сказал Пиоли.

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20 комментариев

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Vlados 86
Ответ ya_za_ac_milan
Интер пока не играл с сильными соперниками. Порту или Бенфика- это уровень лиги Европы при всём уважении. Путь Милана был более тернистым. Что Тотенхэм, а тем более Наполи являлись фаворитами в матче с Миланом. По итогу 2 комадны были биты. Теперь горе эксперты опять предсказывают, что Интер пройдёт Милан, якобы он сильнее. Мне думается, что нынешний Интер не ровня Наполи и если Милан смог остановить такую сильную команду, то кузенов пройдёт намного легче.
Милан бы вышел из группы с Баварией и Барсой, как думаешь?)
+19
-8
+11
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Johnie
Успехов!
+8
-1
+7
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eskerro
Ответ А. Мостовой
прошли бенфику и наполи и уже типо Герои
С Бенфикой играл Интер, Милан прошел Тоттенхем и Наполи, которого все уже записали в победителя ЛЧ.
+8
-2
+6
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ya_za_ac_milan
Интер пока не играл с сильными соперниками. Порту или Бенфика- это уровень лиги Европы при всём уважении. Путь Милана был более тернистым. Что Тотенхэм, а тем более Наполи являлись фаворитами в матче с Миланом. По итогу 2 комадны были биты. Теперь горе эксперты опять предсказывают, что Интер пройдёт Милан, якобы он сильнее. Мне думается, что нынешний Интер не ровня Наполи и если Милан смог остановить такую сильную команду, то кузенов пройдёт намного легче.
+13
-8
+5
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Dixon010
Ответ ya_za_ac_milan
Интер пока не играл с сильными соперниками. Порту или Бенфика- это уровень лиги Европы при всём уважении. Путь Милана был более тернистым. Что Тотенхэм, а тем более Наполи являлись фаворитами в матче с Миланом. По итогу 2 комадны были биты. Теперь горе эксперты опять предсказывают, что Интер пройдёт Милан, якобы он сильнее. Мне думается, что нынешний Интер не ровня Наполи и если Милан смог остановить такую сильную команду, то кузенов пройдёт намного легче.
болею за Милан, но обоим клубам откровенно повезло с жеребьевкой. ТТХ был в глубоком кризисе на момент игры с Миланом. Наполи тоже был на спаде, да и Милан очень неудобный соперник для них чисто стилистически. Интер чисто по игре смотрится лучше. Хотя с другой стороны Милан как раз с сильными соперниками показывает лучшую игру.
+2
-1
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waleri
Вполне возможна дежавю 20-летней давности (0:0 и 1:1, проход "Милана").
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Марина Быстрова
Сделать что-то невероятное—это набрать больше чем 2 очка с аутсайдером серии А Кремонезе?😁
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Ильдар Исмагилов
Ответ eskerro
С Бенфикой играл Интер, Милан прошел Тоттенхем и Наполи, которого все уже записали в победителя ЛЧ.
Кто записал? ))))
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Давид Agabekyan
Ответ ya_za_ac_milan
Интер пока не играл с сильными соперниками. Порту или Бенфика- это уровень лиги Европы при всём уважении. Путь Милана был более тернистым. Что Тотенхэм, а тем более Наполи являлись фаворитами в матче с Миланом. По итогу 2 комадны были биты. Теперь горе эксперты опять предсказывают, что Интер пройдёт Милан, якобы он сильнее. Мне думается, что нынешний Интер не ровня Наполи и если Милан смог остановить такую сильную команду, то кузенов пройдёт намного легче.
Только Наполи был на спаде, Конте вообще не еврокубковый боец. К тому же Интер в куда более лучшей форме чем Милан и возможно не сыграет Леао, а у Милана и близко игрока такого уровня нет
+7
-7
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XAST
Ответ Buharoid
Интер уничтожит Милан по игре, как и всегда в последние годы. Единственный шанс Милана - лютый отскок, только так они и побеждают (3-2 в начале этого сезона, 2-1 в прошлом, 2-1 в позапрошлом). Если отскок не случается, Интер размазывает Пиоли по стенке.
Без Леау может и размажет но вме ровно щансы ровны
0
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