Фабио Капелло: «Интер» близок к финалу ЛЧ. Пиоли не способен найти контрмеры, «Милан» не первое дерби так провел»

Фабио Капелло обвинил Стефано Пиоли в неспособности противостоять «Интеру».

«Нерадзурри» одержали над « » три сухие победы подряд, в том числе в полуфинале чемпионов со счетом 2:0.

«Интер» близок к выходу в финал.

не способен найти контрмеры, это не первое дерби, которое «Милан» провел таким образом.

Полузащита никак не противодействовала хавбекам « », и те всегда действовали свободно, создавая вдвое больше проблем [чем соперники].

«Милан» допускал огромные ошибки в первом тайме. Я бы попросил команду помнить о них [во втором матче].

«Интер» действовал слегка самоуверенно во втором тайме, и есть еще один матч, но провести его нам нужно иначе», – сказал в эфире Sky Sport Italia бывший главный тренер «Милана».