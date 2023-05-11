Фабио Капелло: «Интер» близок к финалу ЛЧ. Пиоли не способен найти контрмеры, «Милан» не первое дерби так провел»
Фабио Капелло обвинил Стефано Пиоли в неспособности противостоять «Интеру».
«Нерадзурри» одержали над «Миланом» три сухие победы подряд, в том числе в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:0.
«Интер» близок к выходу в финал.
Пиоли не способен найти контрмеры, это не первое дерби, которое «Милан» провел таким образом.
Полузащита никак не противодействовала хавбекам «Интера», и те всегда действовали свободно, создавая вдвое больше проблем [чем соперники].
«Милан» допускал огромные ошибки в первом тайме. Я бы попросил команду помнить о них [во втором матче].
«Интер» действовал слегка самоуверенно во втором тайме, и есть еще один матч, но провести его нам нужно иначе», – сказал в эфире Sky Sport Italia бывший главный тренер «Милана».
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