Фабио Капелло: «Интер» близок к финалу ЛЧ. Пиоли не способен найти контрмеры, «Милан» не первое дерби так провел»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Фабио Капелло серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фабио Капелло обвинил Стефано Пиоли в неспособности противостоять «Интеру».

«Нерадзурри» одержали над «Миланом» три сухие победы подряд, в том числе в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Интер» близок к выходу в финал.

Пиоли не способен найти контрмеры, это не первое дерби, которое «Милан» провел таким образом.

Полузащита никак не противодействовала хавбекам «Интера», и те всегда действовали свободно, создавая вдвое больше проблем [чем соперники].

«Милан» допускал огромные ошибки в первом тайме. Я бы попросил команду помнить о них [во втором матче].

«Интер» действовал слегка самоуверенно во втором тайме, и есть еще один матч, но провести его нам нужно иначе», – сказал в эфире Sky Sport Italia бывший главный тренер «Милана».

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27 комментариев

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Green grass
Ответ Dixon010
Атаки без Леау нет в принципе, в опорке как был бардак даже при Кессье, так и остался, из-за чего еще и слабость защитников подчеркивается. Зато перекаты между цз и Меньяном отработаны. Я грешным делом подумал о том, чтобы Милан влетел Интеру в ответке без шансов и занял пятое место в чемпионате и только благодаря тому, что с Юве снимут очки попал в ЛЧ. Может тогда до руководства дойдет, что Пиоли уже не тянет уровень Милана. Он совершил чудо, выиграв скудетто, спору нет. Но на то оно и чудо, что постоянно не происходит. Если Милан и пройдет дальше, то только благодаря игрокам, а не тренеру
Разве состав Милана способен на что-то большее, чтобы только тренера винить?
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+9
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Драпежник
Ответ Невский баклан
Если финал Интер будет играть с Реалом, то будет напряжённый матч, если с Сити, тот их уничтожат
В одном матче может случится что угодно. Реал/МС конечно фавориты, но в футболе всякое бывает. Мне почему то кажется что в этом странном из за ЧМ сезоне ЛЧ возьмет кто-то из пары Милан-Интер
+11
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Kantes
Милан без Леау должен был сушить и тянуть игру. В этом был единственный шанс сохранить интригу к ответному матчу, а там уже с Леау можно было смелее играть
+5
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Stewart D.
Интер возьмёт чашку
+5
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Srzhya
Игра по уровню конечно жестко уступает первому полуфиналу. Я хоть и топлю за Реал, с ним еще шансы будут, потому что Реал дает играть, а итальянская оборона может перекусить Винисиуса, но с Сити вообще без шансов будет - итальяшек просто задавят и ничего не дадут сделать. Ну и разница в составах конечно сильно сказалась: у одних выходят Корея, Лукаку и Брозович, а у других бедный Жиру в соло потеет, а на подмогу ему выходит Побега.
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mArty-.-
Капелло ли не понимать, что с таким проблемным составом тяжело что-то выдумать, так еще и с потерей Беннасера и сломанным планом на игру.
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John Gotti
Ответ Невский баклан
Если финал Интер будет играть с Реалом, то будет напряжённый матч, если с Сити, тот их уничтожат
Напомни, сколько раз Сити выиграл ЛЧ? Помню как Челси все хоронили, да вот зубы обломали. Ох сколько Сити всего проиграл, да и Реал еще не прошел. Самоуверенно утверждаешь
+3
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Александр Суряев
Ответ Dixon010
Атаки без Леау нет в принципе, в опорке как был бардак даже при Кессье, так и остался, из-за чего еще и слабость защитников подчеркивается. Зато перекаты между цз и Меньяном отработаны. Я грешным делом подумал о том, чтобы Милан влетел Интеру в ответке без шансов и занял пятое место в чемпионате и только благодаря тому, что с Юве снимут очки попал в ЛЧ. Может тогда до руководства дойдет, что Пиоли уже не тянет уровень Милана. Он совершил чудо, выиграв скудетто, спору нет. Но на то оно и чудо, что постоянно не происходит. Если Милан и пройдет дальше, то только благодаря игрокам, а не тренеру
Этим летом его не уволят в любом случае, запас прочности после скудетто там приличный, так что лучше уж цепляться за ЛЧ всеми силами, чем с тем же Пиоли ехать в ЛЕ.
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ubAA
Ответ mArty-.-
Капелло ли не понимать, что с таким проблемным составом тяжело что-то выдумать, так еще и с потерей Беннасера и сломанным планом на игру.
Когда Беннасера убрали с поля, счет уже был 0:2, плохому танцору сам знаешь что мешает, просто надо признать, что Милан низкоклассная команда уровня Вероны, в лучшем случии Феорентины 🤡
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Невский баклан
Если финал Интер будет играть с Реалом, то будет напряжённый матч, если с Сити, тот их уничтожат
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ubAA
Ответ Srzhya
Игра по уровню конечно жестко уступает первому полуфиналу. Я хоть и топлю за Реал, с ним еще шансы будут, потому что Реал дает играть, а итальянская оборона может перекусить Винисиуса, но с Сити вообще без шансов будет - итальяшек просто задавят и ничего не дадут сделать. Ну и разница в составах конечно сильно сказалась: у одних выходят Корея, Лукаку и Брозович, а у других бедный Жиру в соло потеет, а на подмогу ему выходит Побега.
Согласен, единственная надежда Интера в финале, если Реал таки пройдет Сити, потому что с Сити ловить будет вообще нечего.
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Дмитрий Калашников
Ответ Joey Ramone
Аслани в матче с Барсой себя показал) Его промах с метра всех ужаснул
по такой логике, Лаутаро и Джеко вообще не должны играть!
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Дмитрий Калашников
Ответ Joey Ramone
Интер может только скамейка подвести. Гальярдини с Корреа - это конечно не от хорошей жизни.
Гальярдини , а не Аслани играет? Непонятно!
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Dixon010
Ответ Green grass
Всего 3-4 сильных игрока, из которых двое сломаны, а уровень Тонали мы сегодня увидели. И этот состав с мессиасами , салемакерами и единственным 36-летним форвардом должен за скудетто каждый год бороться? В прошлом году прыгнули выше головы, в этом дошли до полуфинала ЛЧ. Это максимум, что можно было выжать.
всегда одно и то же. Спрашиваешь у людей лучше ли состав аутсайдеров и середняков серии А, с которыми стабильно проблемы, чем у Милана, и никогда ответа нет. Только про Салемакерсов и мессиасов пишут. Проблемные позиции в Милане есть, но средний уровень Милана выше на голову, чем у Кремонезе(борется за выживание), с которыми 2 раза вничью сыграли, Салернитаны, эмполи, Болоньи и т д. Вот у Лацио состав действительно мусорный, но они на третьем месте.
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Green grass
Ответ Dixon010
ну дач убогий состав у Милана. Один "шлак" вроде Леау, Тео, Меньяна, Тонали, Беннасера. И я, если что, писал не про данный конкретный матч, а в целом. Милан вообще-то даже Кремонезе, эмполи и прочих середняков обыграть не может. Или по-твоему там состав лучше?
Всего 3-4 сильных игрока, из которых двое сломаны, а уровень Тонали мы сегодня увидели. И этот состав с мессиасами , салемакерами и единственным 36-летним форвардом должен за скудетто каждый год бороться? В прошлом году прыгнули выше головы, в этом дошли до полуфинала ЛЧ. Это максимум, что можно было выжать.
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Dixon010
Ответ Green grass
Разве состав Милана способен на что-то большее, чтобы только тренера винить?
ну дач убогий состав у Милана. Один "шлак" вроде Леау, Тео, Меньяна, Тонали, Беннасера. И я, если что, писал не про данный конкретный матч, а в целом. Милан вообще-то даже Кремонезе, эмполи и прочих середняков обыграть не может. Или по-твоему там состав лучше?
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Assi Shamyradow
Ответ Dixon010
Атаки без Леау нет в принципе, в опорке как был бардак даже при Кессье, так и остался, из-за чего еще и слабость защитников подчеркивается. Зато перекаты между цз и Меньяном отработаны. Я грешным делом подумал о том, чтобы Милан влетел Интеру в ответке без шансов и занял пятое место в чемпионате и только благодаря тому, что с Юве снимут очки попал в ЛЧ. Может тогда до руководства дойдет, что Пиоли уже не тянет уровень Милана. Он совершил чудо, выиграв скудетто, спору нет. Но на то оно и чудо, что постоянно не происходит. Если Милан и пройдет дальше, то только благодаря игрокам, а не тренеру
Тренер отличный, сравни два матча лч, тут грызли друг друга, но не хватало габаритного вожака сначала (Леау), который бы дал уверенность
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Dixon010
Ответ Александр Суряев
Этим летом его не уволят в любом случае, запас прочности после скудетто там приличный, так что лучше уж цепляться за ЛЧ всеми силами, чем с тем же Пиоли ехать в ЛЕ.
Ну понятно, что ЛЧ для Милана как воздух нужен. Этого не желаю Милану ни при каких раскладах. Просто надеюсь, что Пиоли обосрется достаточно сильно, чтобы руководство начало искать замену, но недостаточно сильно, чтобы остаться без ЛЧ
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Шамиль Исаев
Ответ Universal1000
Да, Интер в 2023 прям по жести дерет Милан. Уже три дерби взяли подряд с начала года в разных турнирах. 3 подряд сцка. Серия уже прям как у Барселоны против сливочных рабов была в этом же 2023.
Потом правда пыталону поимели
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ubAA
Милан это середняк , чудом прошедший так далеко, по факту Наполи должны были спокойно на классе проходить, но судьи их вытянули, плюс дико не везло, хорошо что Интер их выбьет, так они еще и в ЛЧ не попадут на следующий год, вот умора 😁 Сказка закончилась Эржан-Милан, пора просыпаться
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Joey Ramone
Интер может только скамейка подвести. Гальярдини с Корреа - это конечно не от хорошей жизни.
+1
-1
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j30
мхитарян хорош будущий топ растет
+2
-2
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