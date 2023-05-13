У «Милана» 1 победа за 5 последних матчей. Дальше – «Интер» в ЛЧ
«Милан» за последние пять матчей одержал лишь одну победу.
Сегодня команда Стефано Пиоли уступила «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А.
Начиная с 29 апреля «россонери» сыграли вничью с «Ромой» и «Кремонезе» (1:1 в обоих матчах) и обыграли «Лацио» (2:0) в чемпионате, а также потерпели поражение от «Интера» (0:2) в Лиге чемпионов.
16 мая «Милан» ждет ответный матч против «нерадзурри» в ЛЧ.
Это просто для сравнения.
Никто из сегодняшних игроков атаки не попытался даже себя проявить. Друг другу пихают мяч. Побега это какой-то ужас. Давно не видел игрока центра поля, который пытается избавиться быстрее от мяча, а не построить игру. Такое ощущение, что и перед ответкой не отдохнули, и силы зря оставили сегодня на поле
Вышел ШДК, постоянно торчал в штрафной и смотрел, как Калулу навешивает в одну и ту же точку, в которой никого нет. Ну а когда Кьяер туда же навесил, за лицевую...
Сколько было пасов в последней 1/3 по центру? Сколько было вообще попыток комбинирования?
Диас во втором тайме немного обострил, остальное - кто в лес, кто по дрова. ИГРЫ не было и нет уже давно.
И если уж ВООБЩЕ ВСЕ резервисты слабы, ну так не бывает. Просто не поставлена игра, нет никакой мысли, нет никаких идей