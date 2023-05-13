У «Милана» 1 победа за 5 последних матчей. Дальше – «Интер» в ЛЧ

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Специя Футбол

«Милан» за последние пять матчей одержал лишь одну победу.

Сегодня команда Стефано Пиоли уступила «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А.

Начиная с 29 апреля «россонери» сыграли вничью с «Ромой» и «Кремонезе» (1:1 в обоих матчах) и обыграли «Лацио» (2:0) в чемпионате, а также потерпели поражение от «Интера» (0:2) в Лиге чемпионов.

16 мая «Милан» ждет ответный матч против «нерадзурри» в ЛЧ.

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26 комментариев

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QWertY
«Дальше -Интер в ЛЧ» тонкий троллинг от спортса, что Интер попадет в 4ку, а Милан в ЛЕ)
+31
-6
+25
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Н.Ф.
Ответ MinkoffS
Хватит терпеть лысого. Ничего уже он команде дать не может. В атаке сплошная импотенция.
А у не лысого в атаке Лаутаро, Ромелу и Эдин.
Это просто для сравнения.
+16
0
+16
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kaka10
Руководство провалило летние трансферы. Один чемпионский состав не может играть на 2-3 фронтах одновременно без ротации. А игроки ротации абсолютно нулевые, что очень сильно удивляет.

Никто из сегодняшних игроков атаки не попытался даже себя проявить. Друг другу пихают мяч. Побега это какой-то ужас. Давно не видел игрока центра поля, который пытается избавиться быстрее от мяча, а не построить игру. Такое ощущение, что и перед ответкой не отдохнули, и силы зря оставили сегодня на поле
+11
-3
+8
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Artik Gulobov
На этом Милан всё...
+5
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+3
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Любезный Коссутий
будет матч-реванш. но это не точно
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Evgeny Trifonov
скамейки не хватило на два фронта.
+2
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Viktоr
За неделю прос.ать все….
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Зизуха
Короче пролёт мимо лч на следующий сезон
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mishakmv96
Борьба за ЛЧ окончена, к сожалению. Играть на два фронта без скамейки тяжело, вот и результат.
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whereissuso
Мальдини так смешно ярился на трибунах, как будто не он весь этот цирк уродов собирал последние 2 года
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Е.Р.
Каефффф))))
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Выкидыш
Сдулись...
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Jan Paskel
Ответ kaka10
Руководство провалило летние трансферы. Один чемпионский состав не может играть на 2-3 фронтах одновременно без ротации. А игроки ротации абсолютно нулевые, что очень сильно удивляет. Никто из сегодняшних игроков атаки не попытался даже себя проявить. Друг другу пихают мяч. Побега это какой-то ужас. Давно не видел игрока центра поля, который пытается избавиться быстрее от мяча, а не построить игру. Такое ощущение, что и перед ответкой не отдохнули, и силы зря оставили сегодня на поле
а игра поставлена?

Вышел ШДК, постоянно торчал в штрафной и смотрел, как Калулу навешивает в одну и ту же точку, в которой никого нет. Ну а когда Кьяер туда же навесил, за лицевую...

Сколько было пасов в последней 1/3 по центру? Сколько было вообще попыток комбинирования?

Диас во втором тайме немного обострил, остальное - кто в лес, кто по дрова. ИГРЫ не было и нет уже давно.

И если уж ВООБЩЕ ВСЕ резервисты слабы, ну так не бывает. Просто не поставлена игра, нет никакой мысли, нет никаких идей
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whereissuso
Ответ Иван Иванов
У Интера,в отличие от россонери есть что противопоставить Реалу или Сити , особенно если выйдет Сити .что касается Милана , нужно продавать дорого лидеров леао,брахима Диаса, тео Эрнандеса,и позвать другого тренера например гасперини или сарри.
Если бы ты следил за командой, то знал бы, что Диаса продать не получится при всем желании
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