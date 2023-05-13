У «Милана» 1 победа за 5 последних матчей. Дальше – «Интер» в ЛЧ

«Милан» за последние пять матчей одержал лишь одну победу.

Сегодня команда уступила «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А.

Начиная с 29 апреля «россонери» сыграли вничью с «Ромой» и «Кремонезе» (1:1 в обоих матчах) и обыграли «Лацио» (2:0) в чемпионате, а также потерпели поражение от «Интера» (0:2) в чемпионов.

16 мая « » ждет ответный матч против «нерадзурри» в ЛЧ.