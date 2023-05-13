Президент «Аль-Хилаля» о Месси: «Для меня команда важнее игрока. Любая звезда, приходя к нам, должна знать, что это великий клуб»

Президент «Аль-Хилаля» отказался комментировать возможный переход Лионеля Месси.

«Не задавайте мне вопросы о Месси. Я вам ничего не скажу. Если пресс-служба опубликует какое-то заявление, то вы его увидите.

Для меня команда важнее игрока. Любая звезда, которая приходит в наш клуб, должна знать, что « » – великий клуб. Наша цель – сделать команду лучше. Если концентрироваться на одном человеке, потеряешь команду», – сказал Фахд Бин Нафель после победы «Аль-Хилаля» в Кубке короля.

Ранее сообщалось, что получил официальное предложение от «Аль-Хилаля». Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают более 500 млн евро в год, а Лео дал устное согласие на переход.