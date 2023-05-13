Президент «Аль-Хилаля» о Месси: «Для меня команда важнее игрока. Любая звезда, приходя к нам, должна знать, что это великий клуб»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Президент «Аль-Хилаля» отказался комментировать возможный переход Лионеля Месси.

«Не задавайте мне вопросы о Месси. Я вам ничего не скажу. Если пресс-служба опубликует какое-то заявление, то вы его увидите.

Для меня команда важнее игрока. Любая звезда, которая приходит в наш клуб, должна знать, что «Аль-Хилаль» – великий клуб. Наша цель – сделать команду лучше. Если концентрироваться на одном человеке, потеряешь команду», – сказал Фахд Бин Нафель после победы «Аль-Хилаля» в Кубке короля.

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение от «Аль-Хилаля». Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают более 500 млн евро в год, а Лео дал устное согласие на переход.

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27 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Дааа, великий
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Полуэктов Пётр
А чем конкретно он велик?
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Андрей Хенто
Ответ Неоновый Демон
В какой период они великими были ? Раздутый мешок даже никогда не доминировал во Франции . Были мелкие вспышки и легенды футбола заезжающие к ним в начале или в конце карьеры ... Но даже с тем же Лилем или Марселем не сравниться .
Так речь не про ПСЖ даже, а про Аль-Хилаль, читайте внимательнее новость. Да даже новость не обязательно читать, все написано в заголовке.
+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ Неоновый Демон
В какой период они великими были ? Раздутый мешок даже никогда не доминировал во Франции . Были мелкие вспышки и легенды футбола заезжающие к ним в начале или в конце карьеры ... Но даже с тем же Лилем или Марселем не сравниться .
Хейтеры Месси так спешат написать хоть какой то коммент под новостью про Месси, что даже не читают заголовки, не то что текст. Увидели Месси понесли своё очень важное мнение в массы.
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&_Bishep_&
Обычный восточный, пафосный и возвышенный выпендреж, чванство и гордыня на голом месте.
+7
-3
+4
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felixdyadya
Ответ Полуэктов Пётр
А чем конкретно он велик?
Еще больше бабок чем у Парижа наверное
+4
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Футбол_это_жизнь
Ответ Leo
"Если концентрироваться на одном человеке, потеряешь команду" Именно поэтому вы лижете одно место Мбаппе и дали ему статус чуть ли не играющего менеджера?
Какое отношение имеют Саудиты из аль чего то там к катарцам из ПСЖ? Но по сути ты прав
+3
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Гусейн Магомедрасулов
По меркам Азии и Саудовской Аравии великий клуб. По меркам мирового футбола ноунеймы. Но платя 500 миллион в год, ты автоматически ставишь футболиста, выше клуба.
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Ермек Жолдаспаев
Команда важнее президента.ищи другую работу
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Интересно Гугл запускает салюты в честь победы Аль-Хиляла в Кубке или в честь перехода Месси? ) Интересный ход. Забейте в поисковике Гугл название клуба
https://g.co/kgs/KFsXKs
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jdrk
Ответ Полуэктов Пётр
А чем конкретно он велик?
Они же выиграли кубок Короля Королей Королевичей)))
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alisa dvoikina
Ответ Полуэктов Пётр
А чем конкретно он велик?
18 кратный чемпион Саудовской Арабики, даже Аль-Насру Роналду далеко с их 9 чемпионствами
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Полуэктов Пётр
А чем конкретно он велик?
Самый популярный и самый успешный из их больших клубов. Постоянно отлично выступают в азиатской ЛЧ (вылет из-за абсурдного ковида в пузыре не считается).
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Радость Ди Мария
Если адекватно сравнивать подобное с подобным, то Аль-Хилаль гораздо круче Аль-Насра - 18 чемпов СА, 4 ЛЧ АФК.
У клуба самого красивого и богатого всего 9 чемпов СА и одна ЛЧ... Аль-Хиляль реально самый титулованный клуб Азии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лига_чемпионов_АФК#Победители_и_финалисты
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Spaten
Да кто ж не знает знаменитый этот клуб! Как его? Ну этот, не где Роналду, а куда Месси
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Иван Иванов
А президент Аль-Халяля знатный тролль, оказывается! 😂
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Гусейн Магомедрасулов
Интересно Гугл запускает салюты в честь победы Аль-Хиляла в Кубке или в честь перехода Месси? ) Интересный ход. Забейте в поисковике Гугл название клуба
0
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Пирс Морган
А что за клуб?
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TC@ER18
А в чем величие этого клуба?!
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hompos
Правая нога месси > вся история аль хилаль или как этот клуб называется...
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Teodrakis
Жесть какие тут глоры собрались.
+1
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