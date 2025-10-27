Тудор после 3 поражений подряд с общим счетом 0:4: «Юве» в сложной ситуации. Нам всегда чего-то не хватает. Доходим до штрафной, но не можем забить»

Игор Тудор высказался после трех поражений «Ювентуса» подряд с общим счетом 0:4.

В воскресенье туринцы уступили «Лацио» (0:1) в Серии А. Безголевая серия «Юве» достигла 4 матчей.

«В целом команда с самого начала играла с правильным настроем, за исключением ошибки Джонни [Дэвида] и этого гола.

Мы в плохой, сложной ситуации, нам нужно оставаться сплоченными и всем работать вместе. Есть разочарование, поскольку мы, считаю, готовились правильно, но нам всегда чего-то не хватает. Доходим до штрафной, но не можем забить.

Также мы постоянно говорим себе не совершать ошибок, но ошибка всегда случается, и мы проигрываем. Ужасные ощущения, но нам нужно держаться друг за друга», – сказал тренер «Ювентуса».