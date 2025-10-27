Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»

  • Спортс
Арсен Венгер рассказал, в чем «Реал» превзошел «Барселону».

Арсен Венгер рассказал, в чем «Реал» превзошел «Барселону».

Мадридский клуб одержал победу над каталонским со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги

«Хаби Алонсо сегодня хорошо сбалансировал свою команду, и в целом я бы сказал, что в некоторых аспектах матч выглядел как игра мужчин против мальчиков. 

Например, игра «Реала» в обороне была намного сильнее, чем у «Барселоны». В атаке «Мадрид» всегда производил впечатление, что может забить еще один гол, а «Барселона» выглядела беззубой без Роберта Левандовского и Рафиньи. Во втором тайме «Барселона» много владела мячом после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, но не было похоже, что они могут забить. 

Я отдаю должное Хаби Алонсо за то, что он сегодня очень хорошо справился с тем, чтобы сбалансировать игру «Реала» в обороне. 

Все пытаются сосредоточиться на том, чтобы сбалансировать свою команду и снова мотивировать ее, ставя перед собой цели добиться большего успеха, чем годом ранее. Но «Барселона» потеряла Иньиго Мартинеса, который был одним из опытных игроков. Сегодня было заметно, что обороне, игравшей против Мбаппе, не хватало опыта и зрелости», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN SPORTS. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metro
