Андрей Мостовой заявил, что не обижается на Валерия Карпина из-за слов про его вес.

В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит » обыграл «Динамо » со счетом 2:1.

– Перед матчем обсуждалось, что будет игра Мостового против Карпина, учитывая слова Валерия Георгиевича про твой вес? Насколько это влияло?

– В целом не так сильно думал, кто главный тренер у соперника. Но, безусловно, вижу Георгиевича на бровке, приятно было забить. Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения. Совсем не обижаюсь. Не вызвал – не вызвал. Посчитал меня толстым – и ладно.

– Рацион поменялся?

– Ничего не поменялось, – сказал полузащитник «Зенита».