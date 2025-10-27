Андрей Мостовой о словах Карпина про его вес: «Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения, совсем не обижаюсь. Посчитал меня толстым – и ладно»
Андрей Мостовой заявил, что не обижается на Валерия Карпина из-за слов про его вес.
В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
– Перед матчем обсуждалось, что будет игра Мостового против Карпина, учитывая слова Валерия Георгиевича про твой вес? Насколько это влияло?
– В целом не так сильно думал, кто главный тренер у соперника. Но, безусловно, вижу Георгиевича на бровке, приятно было забить. Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения. Совсем не обижаюсь. Не вызвал – не вызвал. Посчитал меня толстым – и ладно.
– Рацион поменялся?
– Ничего не поменялось, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
